Hyundai Ioniq P : రూ.10లక్షలకే హ్యుందాయ్ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు! టాటా పంచ్కి పోటీగా 'ఐయోనిక్ పీ'
భారత ఈవీ మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించేందుకు హ్యుందాయ్ మోటార్స్ సరికొత్త మాస్-మార్కెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని రెడీ చేస్తోంది. దాని పేరు ‘ఐయోనిక్ P’ అని సమచారం. తమిళనాడులోని శ్రీపెరంబుదూర్ ప్లాంట్లో తయారయ్యే ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు టాటా పంచ్ ఈవీ, నెక్సాన్ ఈవీలకు సవాలు విసిరేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
భారత ఆటోమొబైల్ విపణిలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల జోరు రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా బడ్జెట్ ధరలో లభించే కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలకు కస్టమర్ల నుంచి భారీ డిమాండ్ లభిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ విభాగంలో తమ ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించేందుకు దక్షిణ కొరియా వాహన దిగ్గజం ‘హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా’ సరికొత్త మాస్టర్ ప్లాన్తో ముందుకొచ్చింది! సబ్-4 మీటర్ పరిధిలో అత్యంత తక్కువ ధరకే లభించే సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని భారత్లో ఆవిష్కరించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.
ఈ నయా ఎలక్ట్రిక్ కారు కోసం హ్యుందాయ్ 'ఐయోనిక్ పీ' (Ioniq P) అనే పేరును భారతదేశంలో అధికారికంగా ట్రేడ్మార్క్ రిజిస్టర్ చేసింది. కంపెనీ లోపల 'HE1i' అనే కోడ్నేమ్తో అభివృద్ధి చెందుతున్న మాస్-మార్కెట్ ఈవీకే ఈ పేరును ఖరారు చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ఆటోమొబైల్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
జనవరి 2027 నాటికి ఈ హ్యుందాయ్ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారు భారత రోడ్లపైకి రానుందని సమాచారం.
టాటా పంచ్ ఈవీ, నెక్సాన్ ఈవీలకు ఇక టఫ్ ఫైట్!
ప్రస్తుతం హ్యుందాయ్ లైనప్లో ప్రీమియం రేంజ్లో 'ఐయోనిక్ 5', ఇటీవల మార్కెట్లోకి తెచ్చిన 'క్రెటా ఈవీ'లు మాత్రమే ఉన్నాయి. సగటు మధ్యతరగతి కొనుగోలుదారులకు అందుబాటులో ఉండే ఎంట్రీ-లెవెల్ ఈవీ సెగ్మెంట్లో హ్యుందాయ్కి బలమైన మోడల్ లేదు.
ఈ లోటును భర్తీ చేస్తూ రాబోతున్న 'ఐయోనిక్ పీ'.. ప్రస్తుతం మార్కెట్ను శాసిస్తున్న టాటా పంచ్ ఈవీ, టాటా నెక్సాన్ ఈవీ, మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3ఎక్స్ఓ ఈవీ, కియా సైరోస్ ఈవీలకు నేరుగా గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో సబ్-కార్ పార్కింగ్, ఆఫీస్ కమ్యూట్ కోసం ఇటువంటి కాంపాక్ట్ ఈవీలకు డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతోంది.
హ్యుందాయ్ ఐయోనిక్ పీ: ఇప్పటివరకు తెలిసిన విశేషాలు..
అక్టోబర్ 29న జరిగిన క్యూ3 త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాల సమావేశంలో హ్యుందాయ్ ఇండియా యాజమాన్యం తమ రాబోయే 'ఐయోనిక్ పీ' ప్రణాళికలను పరోక్షంగా ప్రస్తావించింది. పవర్ వర్షన్ల ట్రేడ్మార్క్ ఫైలింగ్ ఆధారంగా ఈ 'HE1i' ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ఐయోనిక్ సిరీస్ బ్యాడ్జ్తోనే మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టడం దాదాపు ఖాయమైంది.
హ్యుందాయ ఐయోనిక్ పీ బ్యాటరీ ప్యాక్, రేంజ్, ఫ్లాట్ఫామ్..
ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ హ్యుందాయ్ గ్లోబల్ ఈవీ ఫ్లాట్ఫామ్ E-GMP (K) ఆధారంగా రూపుదిద్దుకోనుంది. దీనిని కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా రెండు రకాల బ్యాటరీ కాన్ఫిగరేషన్లలో తీసుకురానున్నారు:
- స్టాండర్డ్ రేంజ్: రోజువారీ నగర ప్రయాణాల కోసం తక్కువ ధరలో చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్.
- లాంగ్ రేంజ్: సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేసే వారి కోసం పెద్ద సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ప్యాక్.
ఉదాహరణకు, గ్లోబల్ మార్కెట్లో లభించే హ్యుందాయ్ ‘ఇన్స్టర్ ఈవీ’ మోడల్ 42 kWh, 49 kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో లభిస్తూ సింగిల్ ఛార్జ్పై ఏకంగా 355 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. భారతీయ రోడ్ల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కూడా దాదాపు 300 నుంచి 350 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను ఆశించవచ్చు.
ఆరంభంలో ఈ కార్ల కోసం విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న బ్యాటరీ సెల్స్ని వినియోగించనున్నారు. తదుపరి దశలో వ్యయాలు తగ్గించి కారు ధరను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ‘ఎక్సైడ్ ఇండస్ట్రీస్’ భాగస్వామ్యంతో స్థానికంగానే మేడ్-ఇన్-ఇండియా బ్యాటరీ సెల్స్ని తయారుచేసి అమర్చాలని హ్యుందాయ్ యోచిస్తోంది.
తమిళనాడు ప్లాంట్లో తయారీ - అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు..
ఈ నయా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని తమిళనాడులోని శ్రీపెరంబుదూర్ వద్ద ఉన్న హ్యుందాయ్ ప్రధాన తయారీ కేంద్రంలో ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. స్థానిక తయారీ వల్ల ఉత్పత్తి వ్యయం తగ్గి ప్రారంభ ధర రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ. 12 లక్షల శ్రేణిలోనే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఐయోనిక్ పీ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ క్యాబిన్ లోపల కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేలా హ్యుందాయ్ సొంత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ‘ప్లియోస్ కనెక్ట్’ నెక్ట్స్-జెన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్, డ్రైవర్ రక్షణ కోసం లెవెల్-2 అడాస్ వంటి భద్రతా సాంకేతికతలను ఇందులో పొందుపరచనున్నారు.
ఈ మేడ్-ఫర్-ఇండియా ఈవీ ద్వారా భారత విద్యుత్ వాహన మార్కెట్లో తమ వాటాను గణనీయంగా పెంచుకోవాలని హ్యుందాయ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More