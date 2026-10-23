SUVs : ఇండియాలో టాప్ 10 ఎస్యూవీలు- రారాజుగా టాటా పంచ్! పూర్తి లిస్ట్ చూసేయండి..
మీరు ఈ పండుగ సీజన్లో మీరు కొత్త ఎస్యూవీ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి ఆరు నెలల్లో ఇండియాలో అత్యధికంగా అమ్ముడుపోయిన టాప- 10 ఎస్యూవీల లిస్ట్ని ఇక్కడ చూసేయండి..
భారత రోడ్లపై ఎస్యూవీల హవా మునుపెన్నడూ లేని రీతిలో కొనసాగుతోంది! తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా దేశవ్యాప్తంగా కస్టమర్లు హ్యాచ్బ్యాక్లు, సెడాన్ల కంటే ఎస్యూవీలను కొనుగోలు చేయడానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఈ ధోరణికి అద్దం పడుతూ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి ఆరు నెలల (ఇప్పటివరకు) కాలంలో (హెచ్1 ఎఫ్వై27) ఎస్యూవీల అమ్మకాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఇక అత్యధికంగా అమ్ముడైన టాప్ 10 ఎస్యూవీల్లో టాటా మోటార్స్ బెస్ట్ సెల్లింగ్ ‘టాటా పంచ్’ మొదటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుని తన ఆధిపత్యం చాటుకుంది!
గత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో టాప్ 10 ఎస్యూవీల మొత్తం విక్రయాలు 6,44,081 యూనిట్లుగా నమోదవగా, ఈసారి అది ఏకంగా 8,74,516 యూనిట్లకు చేరింది. అంటే ఒక్క ఏడాది వ్యవధిలోనే 2,30,435 వాహనాలు అదనంగా అమ్ముడయ్యాయి. వార్షిక ప్రాతిపదికన ఎస్యూవీ విక్రయాలు 35.78 శాతం మేర పెరగడం ఆటోమొబైల్ రంగంలో సరికొత్త ఊపును నింపింది.
టాప్ 2 స్థానాల్లో టాటా మోటార్స్ జోరు..
ఈ విభాగంలో టాటా మోటార్స్ అగ్రస్థానంలో దూసుకెళుతోందనే చెప్పాలి. తొలి రెండు స్థానాలను టాటా వాహనాలే సొంతం చేసుకోవడం విశేషం. మొదటి స్థానంలో నిలిచిన టాటా పంచ్ గత ఆరు నెలల్లో ఏకంగా 1,23,287 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. గతేడాది ఇదే సమయంలో నమోదైన 73,455 యూనిట్లతో పోలిస్తే ఇది 67.84 శాతం భారీ వృద్ధి. టాప్ 10 ఎస్యూవీల మొత్తం విక్రయాలలో ఒక్క పంచ్ మోడల్ వాటానే 14.10 శాతంగా ఉంది.
రెండో స్థానంలో టాటా నెక్సాన్ నిలిచింది. నెక్సాన్ 1,11,919 యూనిట్ల విక్రయాలతో 24.97 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఈ రెండు మోడళ్లు కలిపి ఆరు నెలల కాలంలో 2,35,206 యూనిట్ల విక్రయాలు సాధించడం విశేషం.
గట్టి పోటీ ఇస్తున్న మారుతీ సుజుకీ, మహీంద్రా..
మారుతీ సుజుకీకి చెందిన కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ ‘ఫ్రాంక్స్’ 1,10,135 యూనిట్ల విక్రయాలతో మూడో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే 43.40 శాతం వృద్ధి సాధించింది. నెక్సాన్, ఫ్రాంక్స్ విక్రయాల మధ్య కేవలం 1,784 వాహనాల స్వల్ప తేడా మాత్రమే ఉండి హోరాహోరీ పోటీని సూచిస్తోంది. తొలి మూడు స్థానాల్లో ఉన్న పంచ్, నెక్సాన్, ఫ్రాంక్స్ కలిసి మొత్తంగా 3,45,341 యూనిట్ల సేల్స్ సాధించి ట్రెండ్ సెట్టర్లుగా మారాయి.
ఇక మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రాకు చెందిన పాపులర్ ఎస్యూవీలు స్కార్పియో, స్కార్పియో-ఎన్ కలిపి 93,488 యూనిట్ల విక్రయాలతో నాలుగో స్థానంలో నిలిచాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఇవి 10.46 శాతం వృద్ధిని కనబరిచి, మొత్తం టాప్ 10 అమ్మకాలలో 10.69 శాతం వాటాను దక్కించుకున్నాయి.
వెనకబడిన క్రెటా, బ్రెజ్జా.. దూసుకొచ్చిన విక్టోరిస్!
మిగిలిన మోడళ్ల విషయానికి వస్తే, హ్యుందాయ్ క్రెటా 89,727 యూనిట్లతో ఐదో స్థానంలో, మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా 80,516 యూనిట్లతో ఆరో స్థానంలో నిలిచాయి. ఆశ్చర్యకరంగా, టాప్ 10 జాబితాలో నిలిచిన మోడళ్లలో క్రెటా విక్రయాలు 9.68 శాతం, బ్రెజ్జా విక్రయాలు 5.17 శాతం చొప్పున క్షీణతను నమోదు చేశాయి.
గత ఏడాది చివరిలో మార్కెట్లోకి ప్రవేశించిన మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్ 72,012 యూనిట్ల విక్రయాలతో ఏడో స్థానాన్ని చేజిక్కించుకుంది. ఆ తర్వాత స్థానాల్లో హ్యుందాయ్ వెన్యూ (68,836 యూనిట్లు), కియా సెల్టోస్ (67,667 యూనిట్లు), కియా సోనెట్ (56,929 యూనిట్లు) నిలిచాయి. ప్రత్యేకించి కియా సెల్టోస్ విక్రయాలు గత ఏడాదితో పోలిస్తే దాదాపు రెట్టింపు (99.28 శాతం వృద్ధి) కావడం గమనార్హం.
మొత్తం మీద చూస్తే, టాప్ 10 ఎస్యూవీల్లో ఏడు మోడళ్లు రెండంకెల వార్షిక వృద్ధిని సాధించాయి. చిన్న సైజు కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీలు, తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు ఇచ్చే మోడళ్లపై వాహనదారులు విపరీతంగా మొగ్గు చూపుతున్నారని ఈ విక్రయాల తీరు స్పష్టం చేస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More