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Hyundai Bayon on road price : హైదరాబాద్​లో హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలు ఇలా..

Hyundai Bayon on road price : హ్యుందాయ్ సంస్థ ఇటీవలే లాంచ్ చేసిన బేయాన్ ఎస్​యూవీని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయిదే ఇది మీకోసమే. హైదరాబాద్​లో హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ డీటైల్స్​ని ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

Published on: Oct 30, 2026, 10:46:56 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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దిగ్గజ ఆటోమొబైల్​ సంస్థ హ్యుందాయ్.. కొత్త ఎస్​యూవీని ఇటీవలే భారత మార్కెట్​లో లాంచ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. దాని పేరు హ్యుందాయ్ బేయాన్. ఈ ఎస్​యూవీ రూ. 9.9లక్షల ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధరతో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, మీరు ఈ సబ్​కాంపాక్ట్ ఎస్​యూవీని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే ఇది మీకోసమే! హైదరాబాద్​లో హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ అప్డేట్స్..
హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ అప్డేట్స్..

హైదరాబాద్​లో హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​..

హ్యుందాయ్ బేయాన్ హెచ్​ఎక్స్​2 పెట్రోల్ ఎంటీ- రూ. 11.93 లక్షలు

హెచ్​ఎక్స్​3 పెట్రోల్ ఎంటీ- రూ. 13.42 లక్షలు

హెచ్​ఎక్స్​3 ప్లస్ పెట్రోల ఎంటీ- రూ. 14.52 లక్షలు

హెచ్​ఎక్స్​5 పెట్రోల్ ఎంటీ- రూ. 15.31 లక్షలు

హెచ్​ఎక్స్​5 పెట్రోల్​ ఎంటీ డీటీ- రూ. 15.49 లక్షలు

హెచ్​ఎక్స్​6 పెట్రోల్ ఎంటీ- రూ. 16.67 లక్షలు​

హెచ్​ఎక్స్​6 పెట్రోల్ ఎంటీ డీటీ- రూ. 16.85 లక్షలు

హెచ్​ఎక్స్​5 పెట్రోల్ సీవీటీ- రూ. 17.01 లక్షలు

హెచ్​ఎక్స్​5 పెట్రోల్ సీవీటీ డీటీ- రూ. 17.19 లక్షలు

హెచ్​ఎక్స్​6 పెట్రోల్ సీవీటీ- రూ. 18.37 లక్షలు

హెచ్​ఎక్స్​8 పెట్రోల్ ఎంటీ- రూ. 18.53 లక్షలు

హెచ్​ఎక్స్​6 పెట్రోల్ సీవీటీ డీటీ- రూ. 18.56 లక్షలు

హెచ్​ఎక్స్​8 పెట్రోల్ ఎంటీ డీటీ- రూ. 18.71 లక్షలు

హెచ్​ఎక్స్​8 పెట్రోల్ సీవీటీ- రూ. 20.28 లక్షలు

హెచ్​ఎక్స్​10 పెట్రోల్ ఎంటీ- రూ. 20.42 లక్షలు

హెచ్​ఎక్స్​8 పెట్రోల్ సీవీటీ డీటీ- రూ. 20.47 లక్షలు

హెచ్​ఎక్స్​10 పెట్రోల్ ఎంటీ డీటీ- రూ. 20.60 లక్షలు

హెట్​ఎక్స్​10 పెట్రోల్ సీవీటీ- రూ. 22.06 లక్షలు

హెట్​ఎక్స్​10 పెట్రోల్ సీవీటీ డీటీ- రూ. 22.24 లక్షలు

అంటే హైదరాబాద్​లో హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్​యూవీ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ రూ. 11.93లక్షల నుంచి రూ. 22.24 లక్షల వరకు ఉంటుందని అర్థం.

ఏదైనా కారును లాంచ్​ చేసినప్పుడు సదరు ఆటోమొబైల్​ సంస్థ, దాని ఎక్స్​షోరూం ధరను మాత్రమే ప్రకటిస్తుంది. కాగా ఆ కారు ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వేరుగా ఉంటుంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ట్యాక్సులు వేరుగా ఉండటం ఇందుకు కారణం. అందుకే కస్టమర్లు కారు కొనే ముందు ఎక్స్​షోరూం ధరతో పాటు ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలు తెలుసుకోవడం ఎంతో అవసరం. ఇది బడ్జెట్​ ప్లానింగ్​కి ఉపయోగపడుతుంది.

హ్యుందాయ్ బేయాన్ వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్..

హెచ్​టీ ఆటో విశ్లేషణ, ఆటోమొబైల్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. హ్యుందాయ్ బేయాన్ మోడళ్లలో హెచ్​ఎక్స్8 వేరియంట్ అత్యంత పిక్ చేయదగిన, బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ఆప్షన్‌గా నిలుస్తుంది. ఇది టోకెన్ ప్రీమియంను ఎక్కువగా వసూలు చేసే టాప్-ఎండ్ మోడల్‌కు, బేసిక్ మోడళ్లకు మధ్య సరైన సమతుల్యతను పాటిస్తుంది.

ఇంజిన్, గేర్‌బాక్స్ కాంబినేషన్‌ను బట్టి ఈ హెచ్​ఎక్స్8 వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 15.09 లక్షల నుంచి రూ. 16.68 లక్షల మధ్య నిర్ణయించారు. అత్యంత ఖరీదైన ఫ్లాగ్‌షిప్ టాప్ మోడల్ (హెచ్​ఎక్స్10) స్థాయి విలాసాలు, సౌకర్యాలు, భద్రతా ఫీచర్లు దాదాపు ఈ హెచ్​ఎక్స్8లోనే లభిస్తాయి.

పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Hyundai Bayon On Road Price : హైదరాబాద్​లో హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలు ఇలా..
Home/News/Hyundai Bayon On Road Price : హైదరాబాద్​లో హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలు ఇలా..
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