Travel : ఈ దేశంలో లీటరు వాటర్ బాటిల్ కన్నా చౌకగా పెట్రోల్.. భారతీయులకు 3 రోజుల పాటు ఫ్రీ వీసా!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలు మండిపోతుంటే, ఆ దేశంలో మాత్రం లీటరు పెట్రోల్ ధర.. తాగునీటి బాటిల్ కంటే చాలా చౌక! ఆదాయ పన్ను లేకపోవడం, దాదాపు ఉచిత విద్య, కేవలం 1 డాలరుకే వైద్యం వంటివి ఆ ఆసియా దేశంలో లభిస్తున్నాయి! అంతేకాదు.. అక్కడికి వెళ్లాలనుకునే భారతీయులకు 3 రోజుల పాటు ఉచిత వీసా సైతం ఇస్తారు.
చమురు ధరలు పెరిగిపోతుండటంతో ప్రస్తుతం ప్రపంచమంతటా పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. మన దగ్గర లీటర్ పెట్రోల్ కొనాలంటే దాదాపు 110 రూపాయలకు పైనే వెచ్చించాలి. కానీ, ఈ భూగోళంపై ఒక విచిత్రమైన దేశం ఉంది. అక్కడ విక్రయించే ఒక లీటర్ మంచినీళ్ల బాటిల్ ధర కంటే లీటర్ పెట్రోల్ ధరే చాలా తక్కువ! అంతేకాదు, అక్కడ నివసించే ప్రజలు తమ సంపాదనపై ఒక్క రూపాయి కూడా ఆదాయ పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. చదువు దాదాపు ఉచితం.. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స ఫీజు కేవలం ఒకే ఒక్క డాలర్! అంతేకాదు, ఈ దేశం భారతీయులకు 3 రోజుల పాటు ఉచిత వీసాను కూడా అందిస్తోంది!
ఈ అద్భుతమైన విశేషాలన్నీ ఉన్న దేశమే ఆగ్నేయాసియాలోని సంపన్న రాజ్యమైన 'బ్రూనై' (Brunei).
సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉన్న పర్యాటక కంటెంట్ క్రియేటర్ అంకితా కుమార్ ఇటీవల ఈ వింత దేశాన్ని సందర్శించి, అక్కడ తనకు ఎదురైన విచిత్రమైన అనుభవాలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్నారు. ఆమె కథనం ప్రకారం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రశాంతమైన, అలాగే పర్యాటకులు చాలా తక్కువగా సందర్శించే విలక్షణమైన దేశాల్లో బ్రూనై ఒకటి.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత 'బోరింగ్' దేశమా?
అంకితా కుమార్ ఈ దేశాన్ని సరదాగా ప్రపంచంలోనే "అత్యంత బోరింగ్ దేశం" అని వర్ణించారు. దీనికి ప్రధాన కారణం అక్కడ ఉండే నిశ్శబ్ద వాతావరణమే.
"ప్రపంచమంతా ఇంధనం కోసం, చమురు యుద్ధాల కోసం కొట్టుకుంటుంటే.. ఈ దేశంలో మాత్రం బాటిల్ వాటర్ కంటే పెట్రోల్ చౌకగా లభిస్తుంది. సాధారణంగా రద్దీగా ఉండే ప్రధాన కూడళ్లలో కూడా ఒక్క మనిషి గానీ, వాహనాల హడావుడి గానీ కనిపించవు. నేను ఇంతటి నిశ్శబ్దమైన ప్రదేశాన్ని నా జీవితంలో చూడలేదు," అని ఆమె వెల్లడించారు.
బ్రూనై సుల్తాన్ పాలనలో ఉన్న ఈ రాజ్యంలో ప్రజల జీవనశైలి సాధారణ దేశాలకు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది:
ప్రకృతి అందాలు: ఈ దేశ భూభాగంలో దాదాపు 70 శాతానికి పైగా భూమి దట్టమైన వర్షారణ్యాలు, అడవులతో నిండి ఉంటుంది.
నో నైట్ లైఫ్: ఇక్కడ రాత్రివేళల్లో పబ్లు, పార్టీలు, నైట్ లైఫ్ కల్చర్ అసలు ఉండదు.
మద్యంపై నిషేధం: స్థానిక పౌరులకు మద్యం అమ్మకం, వినియోగంపై పూర్తిస్థాయి నిషేధం అమలులో ఉంది.
భవంతి లాంటి మసీదులు: ఇస్లామిక్ సాంప్రదాయాలు, బంగారం పూత పూసిన బ్రహ్మాండమైన మసీదులకు ఈ దేశం ప్రసిద్ధి.
కంగారు లేదు.. హడావుడి లేదు!
సాధారణంగా విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ టూరిస్ట్ స్పాట్ల జాబితా రాసుకుని, వాటిని చూడటానికి పరుగులు తీస్తుంటారు. కానీ బ్రూనైలో అలాంటి హడావుడి ఏమీ ఉండదని అంకిత వివరించారు.
"ఇక్కడ పెద్దగా చూడాల్సిన 'టూరిస్ట్ చెక్లిస్ట్లు' ఏమీ ఉండవు. ఎక్కడా రద్దీ, పొల్యూషన్, పరుగుల జీవితం కనిపించవు. బహుశా ఈ ప్రశాంతత, ఈ విభిన్నమైన జీవన శైలే బ్రూనైని ఒక ప్రత్యేకమైన టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్గా మార్చింది" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
భారతదేశం నుంచి బ్రూనైకి ఎలా వెళ్లాలి?
హైదరాబాద్, చెన్నై, బెంగళూరు వంటి నగరాల నుంచి ఆగ్నేయాసియా దేశాలకు వెళ్లే భారతీయ పర్యాటకులకు బ్రూనై పర్యటన చాలా సులభం.
భారతీయులకు వీసా వెసులుబాటు: భారతీయ పాస్పోర్ట్ కలిగిన ప్రయాణికులకు బ్రూనై 3 రోజుల పాటు వీసా రహిత (వీసా ఫ్రీ / ట్రాన్సిట్) వెసులుబాటును అందిస్తోంది. ఈ దేశాన్ని మొత్తం చుట్టి రావడానికి 3 రోజుల సమయం సరిపోతుంది.
విమాన సర్వీసులు: తమిళనాడులోని చెన్నై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి 'రాయల్ బ్రూనై ఎయిర్లైన్స్' నేరుగా బ్రూనై రాజధాని బందర్ సేరి బెగవాన్కు డైరెక్ట్ ఫ్లైట్లను నడుపుతోంది. ప్రయాణ సమయం కేవలం 5 గంటలు మాత్రమే!
ఇతర నగరాల నుంచి ప్రయాణించే వారు సింగపూర్ ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్ ఏషియా లేదా మలేషియా ఎయిర్లైన్స్ ద్వారా కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్లలో వెళ్లవచ్చు.
టికెట్ ధరలు: సీజన్ను బట్టి భారత్ నుంచి బ్రూనైకి ఒకవైపు విమాన టికెట్ ధర సుమారు రూ. 17,000 నుంచి రూ. 21,000 మధ్య ఉంటుంది.
ప్రపంచపు హడావుడికి దూరంగా, ఒక విభిన్నమైన ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో తక్కువ ఖర్చుతో విదేశీ పర్యటన చేయాలనుకునే భారతీయ పర్యాటకులకు బ్రూనై ఒక కొత్త ఎంపికగా మారే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More