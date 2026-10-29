Hyundai Bayon : పెట్టిన ప్రతీ రూపాయికీ విలువ! హ్యుందాయ్ బేయాన్ వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ ఇదే..
హ్యుందాయ్ మోటార్స్ ఇటీవల విడుదల చేసిన సరికొత్త కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ ‘బేయాన్’ భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మీరు ఈ కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే.. హ్యుందాయ్ బేయాన్ వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
భారత కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగంలో తమ పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు దక్షిణ కొరియా వాహన దిగ్గజం 'హ్యుందాయ్ మోటార్స్' ప్రవేశపెట్టిన సరికొత్త మోడల్ 'బేయాన్'! మార్కెట్లో వెన్యూ, క్రెటాల మధ్య ఉన్న ఖాళీ స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తూ రూ. 9.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ఆకర్షణీయమైన ఇంట్రొడక్టరీ ధరతో ఈ కారును విడుదల చేశారు.
విభిన్న బడ్జెట్లు, అవసరాలు కలిగిన కొనుగోలుదారుల కోసం బేయాన్ పలు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఒక కొత్త కారును కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ప్రతీ కస్టమర్ ఆలోచించే ప్రధాన అంశం "నేను పెట్టే ప్రతీ రూపాయికి తగిన విలువ దక్కుతుందా లేదా?" అనేదే. ఈ నేపథ్యంలో మీరు కూడా హ్యుందాయ్ బేయాన్ కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తుంటే, తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ప్రీమియం ఫీచర్లను అందిస్తూ అసలైన వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ ఏదో ఇప్పుడు విశ్లేషిద్దాము..
హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్యూవీ వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్..
హెచ్టీ ఆటో విశ్లేషణ, ఆటోమొబైల్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. హ్యుందాయ్ బేయాన్ మోడళ్లలో HX8 వేరియంట్ అత్యంత పిక్ చేయదగిన, బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది. ఇది టోకెన్ ప్రీమియంను ఎక్కువగా వసూలు చేసే టాప్-ఎండ్ మోడల్కు, బేసిక్ మోడళ్లకు మధ్య సరైన సమతుల్యతను పాటిస్తుంది.
ఇంజిన్, గేర్బాక్స్ కాంబినేషన్ను బట్టి ఈ హెచ్ఎక్స్8 వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 15.09 లక్షల నుంచి రూ. 16.68 లక్షల మధ్య నిర్ణయించారు. అత్యంత ఖరీదైన ఫ్లాగ్షిప్ టాప్ మోడల్ (HX10) స్థాయి విలాసాలు, సౌకర్యాలు, భద్రతా ఫీచర్లు దాదాపు ఈ హెచ్ఎక్స్8లోనే లభిస్తాయి.
హెచ్ఎక్స్8 వేరియంట్ను ప్రత్యేకంగా నిలిపే 4 అంశాలు..
హ్యుందాయ్ బేయాన్ కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవడంలో హెచ్ఎక్స్8 వర్షన్ ముందంజలో ఉండటానికి ప్రధానంగా నాలుగు అంశాలు కారణం:
సరసమైన ధర - ప్రీమియం ఫీచర్లు: టాప్ మోడల్ కోసం లక్షల రూపాయలు అదనంగా చెల్లించాల్సిన పనిలేకుండానే రోజువారీకి అవసరమయ్యే దాదాపు అన్ని లగ్జరీ ఫీచర్లు ఈ వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్లో లభిస్తాయి.
అత్యుత్తమ కంఫర్ట్: వేసవి కాలంలో ప్రయాణాన్ని హాయిగా మార్చే వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ఎలక్ట్రికల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకునే డ్రైవర్ సీట్, రీక్లైనింగ్ వెనుక సీట్లు. కప్హోల్డర్లతో కూడిన రియర్ సెంటర్ ఆమ్రెస్ట్ వంటివి సుదీర్ఘ ప్రయాణాలను మరింత సుఖవంతం చేస్తాయి.
మెరుగైన భద్రత: భద్రత విషయంలో రాజీ పడకుండా నాలుగు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేక్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, ఫ్రంట్, సైడ్ పార్కింగ్ సెన్సార్లను జోడించారు.
స్పోర్టీ లుక్: బ్లాక్ కలర్ రూఫ్తో కూడిన ఆప్షనల్ డ్యూయల్-టోన్ ప్యాక్, అప్గ్రేడెడ్ ఇంటీరియర్ కలర్ థీమ్లు ఈ వేరియంట్కు రోడ్డుపై మంచి లుక్ని ఇస్తాయి.
కింది స్థాయి వేరియంట్లతో పోలిస్తే హెచ్ఎక్స్8లోని ప్రత్యేకతలు..
దిగువ శ్రేణి మోడళ్లయిన HX5, HX6 వేరియంట్లతో పోలిస్తే హ్యుందాయ్ బేయాన్ హెచ్ఎక్స్8 వేరియంట్లో కస్టమర్లకు అదనంగా లభించే కీలక ఫీచర్లు ఇవే:
- ఎండల నుంచి ఉపశమనం ఇచ్చే వెంటిలేటెడ్ సీట్లు.
- 8-వే పవర్ అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీట్.
- లెథరెట్ సీట్ అప్హోల్స్టరీ, సాఫ్ట్-టచ్ డాష్బోర్డ్ అంశాలు.
- ప్రయాణాలను రికార్డు చేసే ఇన్బిల్ట్ డ్యాష్క్యామ్.
- కార్ పార్కింగ్ను సులువు చేసే సరాండ్-వ్యూ మోనిటర్ (360-డిగ్రీ కెమెరా), ఫ్రంట్ సెన్సార్లు.
- ఐవీటీ ఆటోమేటిక్ వర్షన్లో ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్.
టాప్ మోడల్ (హెచ్ఎక్స్10) కంటే హెచ్ఎక్స్8ని ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?
బేయాన్ లైనప్లో అత్యున్నతమైన హెచ్ఎక్స్10 వేరియంట్ ధర ఎక్స్-షోరూమ్లో రూ. 16.64 లక్షల నుంచి రూ. 18.14 లక్షల వరకు ఉంది. ఇందులో లెవెల్-2 ప్రో అడాస్, డ్యూయల్ 12.3-అంగుళాల డిస్ప్లేలు, బాస్ ఆడియో సిస్టమ్ వంటి అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు ఉన్నప్పటికీ.. ధరలో విపరీతమైన వ్యత్యాసం ఉంది.
అంత భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించలేని సగటు మధ్యతరగతి కొనుగోలుదారులకు, రోజువారీ డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని పెంచే వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, పవర్డ్ సీట్లు, సరాండ్ కెమెరా వంటి ప్రయోజనాలన్నీ హెచ్ఎక్స్8 వేరియంట్లోనే తక్కువ ధరకే లభిస్తున్నాయి. కాబట్టి బడ్జెట్, ప్రీమియం ఫీచర్ల కలయికను కోరుకునే వారికి HX8 వేరియంట్ బెస్ట్ ఛాయిస్ అని స్పష్టమవుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More