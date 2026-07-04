Tata Sierra EV : టాటా సియెర్రా ఈవీ ఈఎంఐ క్యాలిక్యులేటర్- ప్రతి నెల ఎంత కట్టాలి? వేరియంట్ల వారీగా వివరాలు..
టాటా సియెర్రా ఈవీ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! ఈ సియెర్రా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ధరలు, వేరియంట్ని బట్టి నెలవారీ ఈఎంఐ ఎంత వరకు చెల్సించాల్సి ఉంటుంది? వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
భారతదేశంలో ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఐకానిక్ ఎస్యూవీ 'టాటా సియెర్రా ఈవీ' ఇటీవలే అధికారికంగా మార్కెట్లోకి విడుదలైంది. రూ. 18.79 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ క్రేజీ ఎలక్ట్రిక్ కారును లోన్పై కొనాలనుకుంటే, నెలకు ఎంత ఈఎంఐ కట్టాల్సి ఉంటుంది? ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
టాటా సియెర్రా ఈవీ- వేరియంట్లు, ధరల వివరాలు..
టాటా సియెర్రా ఈవీ మొత్తం 5 ప్రధాన వేరియంట్లలో లభిస్తుంది: ప్యూర్, ప్యూర్ ఎస్, అడ్వెంచర్, ఎంపవర్డ్, ఎంపవర్డ్ ఏ. ఇందులో కస్టమర్ల కోసం 63 kWh, 75 kWh అనే రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో పాటు.. రియర్-వీల్ డ్రైవ్ (ఆర్డబ్ల్యూడీ), ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (ఏడబ్ల్యూడీ/ క్యూడబ్ల్యూడీ) ఆప్షన్లను టాటా మోటార్స్ అందించింది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు వేరియంట్ను బట్టి రూ. 18.79 లక్షల నుంచి రూ. 25.99 లక్షల వరకు ఉన్నాయి.
టాటా సియెర్రా ఈవీ- లోన్, ఈఎంఐ క్యాలిక్యులేషన్..
మీరు ఈ టాటా సియెర్రా ఎలక్ట్రిక్ కారును ఫైనాన్స్ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, బేస్ వేరియంట్, టాప్ వేరియంట్లకు అయ్యే సుమారు నెలవారీ ఈఎంఐ అంచనా కింద ఇవ్వడం జరిగింది.
(గమనిక: ఈ లెక్కింపు కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ ధరపై 100% లోన్ తీసుకున్నట్లు, బ్యాంక్ వడ్డీ రేటును 9.5% గా పరిగణనలోకి తీసుకోవడం జరిగింది).
|టాటా సియెర్రా ఈవీ- నెలవారీ ఈఎంఐ లెక్కలు
|మోడల్- వేరియంట్
|ఎక్స్షోరూం ధర (రూ.)
|లోన్ (ఎక్స్షోరూం ధర మీద 100శాతం)
|వడ్డీ రేటు
|రీపేమెంట్ టన్యూర్ (నెలల్లో)
|నెలవారీ ఈఎంఐ (రూ.)
|Tata Sierra EV Pure 63
|18.79 లక్షలు
|18.79 లక్షలు
|9.5%
|24
|86,273
|36
|60,190
|48
|47,206
|Tata Sierra EV Empowered S 75 QWD
|25.99 లక్షలు
|25.99 లక్షలు
|24
|119,332
|36
|83,254
|48
|65,295
1. బేస్ వేరియంట్: ప్యూర్ 63
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 18.79 లక్షలు
- 2 ఏళ్ల టెన్యూర్ (24 నెలలు): నెలకు సుమారు రూ. 86,273 కట్టాలి.
- 3 ఏళ్ల టెన్యూర్ (36 నెలలు): నెలకు సుమారు రూ. 60,165 కట్టాలి.
- 4 ఏళ్ల టెన్యూర్ (48 నెలలు): నెలకు సుమారు రూ. 47,206 కట్టాలి.
2. టాప్ వేరియంట్: ఎంపవర్డ్ 75 క్యూడబ్ల్యూడీ
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 25.99 లక్షలు
- 2 ఏళ్ల టెన్యూర్ (24 నెలలు): నెలకు సుమారు రూ. 1,19,332 కట్టాలి.
- 3 ఏళ్ల టెన్యూర్ (36 నెలలు): నెలకు సుమారు రూ. 83,222 కట్టాలి.
- 4 ఏళ్ల టెన్యూర్ (48 నెలలు): నెలకు సుమారు రూ. 65,295 కట్టాలి.
ముఖ్య గమనిక: పైన పేర్కొన్న నెలవారీ ఈఎంఐ విలువలు కేవలం ఒక ప్రాథమిక అంచనా మాత్రమే. మీరు చెల్లించే డౌన్ పేమెంట్, తీసుకునే లోన్ మొత్తం, మీ సిబిల్ స్కోర్ ఆధారంగా బ్యాంకులు ఆఫర్ చేసే వడ్డీ రేటు, టెన్యూర్ మారితే ఈ నెలవారీ ఈఎంఐ మొత్తంలో మార్పులు ఉంటాయి. అలాగే కారు ఆన్-రోడ్ ధరలో పన్నులు, ఇన్సూరెన్స్ అదనంగా ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More