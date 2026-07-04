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    Tata Sierra EV : టాటా సియెర్రా ఈవీ ఈఎంఐ క్యాలిక్యులేటర్- ప్రతి నెల ఎంత కట్టాలి? వేరియంట్ల వారీగా వివరాలు..

    టాటా సియెర్రా ఈవీ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! ఈ సియెర్రా ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ ధరలు, వేరియంట్​ని బట్టి నెలవారీ ఈఎంఐ ఎంత వరకు చెల్సించాల్సి ఉంటుంది? వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Jul 04, 2026 5:28 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారతదేశంలో ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఐకానిక్ ఎస్‌యూవీ 'టాటా సియెర్రా ఈవీ' ఇటీవలే అధికారికంగా మార్కెట్లోకి విడుదలైంది. రూ. 18.79 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ క్రేజీ ఎలక్ట్రిక్ కారును లోన్​పై కొనాలనుకుంటే, నెలకు ఎంత ఈఎంఐ కట్టాల్సి ఉంటుంది? ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    టాటా సియెర్రా ఈవీ ఇదిగో.. (PTI)
    టాటా సియెర్రా ఈవీ ఇదిగో.. (PTI)

    టాటా సియెర్రా ఈవీ- వేరియంట్లు, ధరల వివరాలు..

    టాటా సియెర్రా ఈవీ మొత్తం 5 ప్రధాన వేరియంట్లలో లభిస్తుంది: ప్యూర్, ప్యూర్ ఎస్, అడ్వెంచర్, ఎంపవర్డ్, ఎంపవర్డ్ ఏ. ఇందులో కస్టమర్ల కోసం 63 kWh, 75 kWh అనే రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో పాటు.. రియర్-వీల్ డ్రైవ్ (ఆర్​డబ్ల్యూడీ), ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (ఏడబ్ల్యూడీ/ క్యూడబ్ల్యూడీ) ఆప్షన్లను టాటా మోటార్స్ అందించింది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు వేరియంట్‌ను బట్టి రూ. 18.79 లక్షల నుంచి రూ. 25.99 లక్షల వరకు ఉన్నాయి.

    టాటా సియెర్రా ఈవీ- లోన్, ఈఎంఐ క్యాలిక్యులేషన్..

    మీరు ఈ టాటా సియెర్రా ఎలక్ట్రిక్ కారును ఫైనాన్స్ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, బేస్ వేరియంట్, టాప్ వేరియంట్లకు అయ్యే సుమారు నెలవారీ ఈఎంఐ అంచనా కింద ఇవ్వడం జరిగింది.

    (గమనిక: ఈ లెక్కింపు కోసం ఎక్స్-షోరూమ్ ధరపై 100% లోన్ తీసుకున్నట్లు, బ్యాంక్ వడ్డీ రేటును 9.5% గా పరిగణనలోకి తీసుకోవడం జరిగింది).

    టాటా సియెర్రా ఈవీ- నెలవారీ ఈఎంఐ లెక్కలు
    మోడల్- వేరియంట్ఎక్స్​షోరూం ధర (రూ.)లోన్ (ఎక్స్​షోరూం ధర మీద 100శాతం)వడ్డీ రేటురీపేమెంట్ టన్యూర్ (నెలల్లో)నెలవారీ ఈఎంఐ (రూ.)
    Tata Sierra EV Pure 6318.79 లక్షలు18.79 లక్షలు9.5%24 86,273
    3660,190
    4847,206
    Tata Sierra EV Empowered S 75 QWD25.99 లక్షలు25.99 లక్షలు24 119,332
    3683,254
    4865,295

    1. బేస్ వేరియంట్: ప్యూర్ 63

    ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 18.79 లక్షలు

    • 2 ఏళ్ల టెన్యూర్ (24 నెలలు): నెలకు సుమారు రూ. 86,273 కట్టాలి.
    • 3 ఏళ్ల టెన్యూర్ (36 నెలలు): నెలకు సుమారు రూ. 60,165 కట్టాలి.
    • 4 ఏళ్ల టెన్యూర్ (48 నెలలు): నెలకు సుమారు రూ. 47,206 కట్టాలి.

    2. టాప్ వేరియంట్: ఎంపవర్డ్ 75 క్యూడబ్ల్యూడీ

    ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 25.99 లక్షలు

    • 2 ఏళ్ల టెన్యూర్ (24 నెలలు): నెలకు సుమారు రూ. 1,19,332 కట్టాలి.
    • 3 ఏళ్ల టెన్యూర్ (36 నెలలు): నెలకు సుమారు రూ. 83,222 కట్టాలి.
    • 4 ఏళ్ల టెన్యూర్ (48 నెలలు): నెలకు సుమారు రూ. 65,295 కట్టాలి.

    ముఖ్య గమనిక: పైన పేర్కొన్న నెలవారీ ఈఎంఐ విలువలు కేవలం ఒక ప్రాథమిక అంచనా మాత్రమే. మీరు చెల్లించే డౌన్ పేమెంట్, తీసుకునే లోన్ మొత్తం, మీ సిబిల్ స్కోర్ ఆధారంగా బ్యాంకులు ఆఫర్ చేసే వడ్డీ రేటు, టెన్యూర్ మారితే ఈ నెలవారీ ఈఎంఐ మొత్తంలో మార్పులు ఉంటాయి. అలాగే కారు ఆన్-రోడ్ ధరలో పన్నులు, ఇన్సూరెన్స్ అదనంగా ఉంటాయి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Tata Sierra EV : టాటా సియెర్రా ఈవీ ఈఎంఐ క్యాలిక్యులేటర్- ప్రతి నెల ఎంత కట్టాలి? వేరియంట్ల వారీగా వివరాలు..
    Home/News/Tata Sierra EV : టాటా సియెర్రా ఈవీ ఈఎంఐ క్యాలిక్యులేటర్- ప్రతి నెల ఎంత కట్టాలి? వేరియంట్ల వారీగా వివరాలు..
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