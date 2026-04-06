Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    VinFast VF 6 : విన్​ఫాస్ట్ వీఎఫ్​ 6 ఎలక్ట్రిక్​ కారు కొంటున్నారా? నెలవారీ ఈఎంఐ ఎంత కట్టాలో తెలుసా?

    VinFast VF 6 price : వియత్నాంకు చెందిన ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ ‘విన్‌ఫాస్ట్’ భారత మార్కెట్​లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ముఖ్యంగా బడ్జెట్ ధరలో లభిస్తున్న 'వీఎఫ్ 6' ఎస్‌యూవీ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఈ కారు ధరలు, నెలవారీ ఈఎం లెక్కల పూర్తి వివరాలు మీకోసం..

    Published on: Apr 06, 2026 10:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వియత్నాం ఎలక్ట్రిక్ కార్ల దిగ్గజం 'విన్‌ఫాస్ట్' భారత మార్కెట్​లోకి అడుగుపెట్టిన కొద్ది కాలానికే వాహనదారుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం భారత్‌లో విన్‌ఫాస్ట్ వీఎఫ్ 6, విన్‌ఫాస్ట్ వీఎఫ్ 7 అనే రెండు ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీలను కంపెనీ విక్రయిస్తోంది. వీటిలో వీఎఫ్ 6 మోడల్ అత్యంత సరసమైన ధరలో లభిస్తుండటమే కాకుండా.. ఇటలీకి చెందిన 'టొరినో డిజైన్' రూపొందించిన స్టైలిష్ లుక్, అత్యాధునిక ఫీచర్లతో టాటా కర్వ్ ఈవీ, ఎంజీ జెడ్​ఎస్ ఈవీ వంటి కార్లకు గట్టి పోటీనిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మీరు ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారు కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటే.. దీని ధర, నెలవారీ ఈఎంఐ ఎంత ఉంటుంది? వంటి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​ 6..
    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​ 6- వేరియంట్లు, ధరలు..

    భారత్‌లో విన్‌ఫాస్ట్ వీఎఫ్ 6 మొత్తం మూడు వెరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. అవి..

    • ఎర్త్
    • విండ్
    • విండ్ ఇన్ఫినిటీ

    ఈ వేరియంట్ల ధరలు రూ. 17.29 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై, టాప్-ఎండ్ మోడల్ రూ. 19.19 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉన్నాయి. హై-టెక్ ఫీచర్లు కోరుకునే ఐదుగురు సభ్యుల కుటుంబానికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీగా నిలుస్తోంది.

    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​ 6- నెలవారీ ఈఎంఐ ఎంత ఉంటుంది?

    ఒకవేళ మీరు ఈ ఏప్రిల్‌లో విన్‌ఫాస్ట్ వీఎఫ్ 6 కారును కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, మీకు పడే నెలవారీ ఈఎంఐ లెక్కలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​ 6- నెలవారీ ఈఎంఐ..
    Model & variantPrice (ex-showroom)Loan (100% ex-showroom price)Interest rateRepayment tenureMonthly EMITotal interest
    VinFast VF 6 Wind Infinity 19,19,000 19,19,0009.5%24 months 88,110 1,95,638
    36 months 61,471 2,93,964
    48 months 48,211 3,95,142
    60 months 40,303 4,99,154

    మేము టాప్-ఎండ్ మోడల్ 'విండ్ ఇన్ఫినిటీ' (ధర రూ. 19.19 లక్షలు) ను ప్రాతిపదికగా తీసుకున్నాము. 100% ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను లోన్ మొత్తంగా భావించి, 9.5% వడ్డీ రేటుతో వివిధ కాలపరిమితులకు అయ్యే ఈఎంఐ వివరాలు కింద చూడవచ్చు:

    2 ఏళ్ల కాలపరిమితి (24 నెలలు): మీరు 24 నెలల పాటు లోన్ చెల్లించాలనుకుంటే, నెలకు రూ. 88,110 ఈఎంఐ పడుతుంది.

    3 ఏళ్ల కాలపరిమితి (36 నెలలు): ఒకవేళ మూడేళ్ల టెన్యూర్ ఎంచుకుంటే, నెలవారీ వాయిదా రూ. 61,471 గా ఉంటుంది.

    4 ఏళ్ల కాలపరిమితి (48 నెలలు): నాలుగేళ్ల కాలపరిమితికి నెలకు రూ. 48,211 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

    5 ఏళ్ల కాలపరిమితి (60 నెలలు): లోన్ భారాన్ని తగ్గించుకోవాలని చూసే వారికి, ఐదేళ్ల టెన్యూర్‌పై నెలవారీ ఈఎంఐ రూ. 40,303 మాత్రమే పడుతుంది.

    గమనిక: మీ క్రెడిట్ స్కోర్, బ్యాంక్ నిబంధనలను బట్టి వడ్డీ రేట్లు, లోన్ మొత్తంలో మార్పులు ఉండవచ్చు.

    విన్​ఫాస్ట్​ నుంచి కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ కారు..

    భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన (ఈవీ) రంగంలో తన పట్టును పటిష్టం చేసుకునేందుకు వియత్నాం కార్ల తయారీ సంస్థ విన్‌ఫాస్ట్ వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. తాజాగా తన అప్‌కమింగ్ మోడల్ వీఎఫ్​ ఎంపీవీ 7కు సంబంధించిన మొదటి అధికారిక టీజర్ ఇమేజ్‌ను విడుదల చేసింది. అంతేకాదు ఈ ఈవీని అతి త్వరలోనే భారత్‌లో లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు సంకేతాలిచ్చింది. ఇప్పటికే వీఎఫ్​6, వీఎఫ్​7 ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీలను పరిచయం చేసిన ఈ సంస్థ.. ఇప్పుడు విశాలమైన 7-సీటర్ ఎంపీవీ విభాగంలోకి అడుగుపెడుతోంది.

    అధికారిక లాంచ్ సమయంలో పూర్తి వివరాలు వెల్లడికానున్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఈ వీఎఫ్​ ఎంపీవీ 7 ఎలక్ట్రిక్​ కారు 60.1 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉండనుంది. ఇది ఫ్రంట్-యాక్సిల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ద్వారా సుమారు 150 బీహెచ్​పీ పవర్, 280 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/VinFast VF 6 : విన్​ఫాస్ట్ వీఎఫ్​ 6 ఎలక్ట్రిక్​ కారు కొంటున్నారా? నెలవారీ ఈఎంఐ ఎంత కట్టాలో తెలుసా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes