    భారత్‌పై విన్‌ఫాస్ట్ గురి: 2026లో మూడు పవర్‌ఫుల్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు లాంచ్​..

    ప్రముఖ వియత్నాం ఈవీ బ్రాండ్ విన్‌ఫాస్ట్ 2026లో భారత్‌లో మూడు కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ కార్లను లాంచ్ చేయనుంది. ఇందులో తక్కువ ధరలో లభించే వీఎఫ్​3, ఫ్యామిలీ కోసం లిమో గ్రీన్ ఎలక్ట్రిక్​ ఎంపీవీ, స్టైలిష్ వీఎఫ్​5 మోడళ్లు ఉన్నాయి. ఆ వివరాలు..

    Published on: Jan 20, 2026 11:21 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    2025 డిసెంబర్​ ఈవీ సెల్స్​లో హ్యుందాయ్​, కియా మోటార్స్​ని వెనక్కి నెట్టి నాలుగో స్థానాన్ని దక్కించుకున్న విన్​ఫాస్ట్​ సంస్థ.. ఇప్పుడు ఇండియాపై తన పట్టును పెంచుకునేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఇండియాలో వీఎఫ్​6, వీఎఫ్​7తో హిట్​ కొట్టిన ఈ వియత్నాంకు చెందిన దిగ్గజ ఆటోమొబైల్​ కంపెనీ.. 2026లో మొత్తం మూడు ఎలక్ట్రిక్​ కార్లను దేశంలోకి దింపాలని ప్లాన్​ చేస్తోంది. వీటిల్లో ఒకటి ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్​ ఎంపీవి కూడా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో విన్​ఫాస్ట్​ కొత్త మోడల్స్​ గురించి ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    ఇండియాలోకి 3 కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ కార్లు..
    ఇండియాలోకి 3 కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ కార్లు..

    విన్​ఫాస్ట్ కొత్త​ ఎలక్ట్రిక్​ కార్లు..

    1. విన్‌ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్: పెద్ద కుటుంబాల కోసం..

    కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణించే వారికి, అలాగే ట్రావెల్ బిజినెస్ చేసే వారికి ఈ విన్​ఫాస్ట్​ లిమో గ్రీన్​ ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది మూడు వరుసల సీటింగ్ కలిగిన ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ.

    ఎప్పుడు వస్తుంది: 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    ధర: ఎక్స్‌షోరూమ్ ధర రూ. 18-20 లక్షల మధ్య ఉండొచ్చు.

    ఫీచర్లు: ఇందులో 60.1 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ, 201 బీహెచ్​పీ మోటార్ ఉంటాయి. దీనిని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 450 కి.మీ. దూరం ప్రయాణించవచ్చు. విన్‌ఫాస్ట్ సిగ్నేచర్ 'వీ' ఆకారపు లైట్లు, అత్యాధునిక టచ్‌స్క్రీన్ దీనికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ.

    డైమెన్షన్స్​: దీని పొడవు 4,740 ఎంఎం, వెడల్పు 1,872 ఎంఎం, ఎత్తు 1,728 ఎంఎం.

    సేఫ్టీ: ప్రయాణికుల భద్రత కోసం 4 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఏబీఎస్, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    విన్​ఫాస్ట్​ లిమో గ్రీన్​ ఎలక్ట్రిక్​ ఎంపీవీ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    2. విన్‌ఫాస్ట్ వీఎఫ్​3: నగర ప్రయాణాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్..

    నగరాల్లోని ట్రాఫిక్‌లో సులభంగా ప్రయాణించేందుకు విన్‌ఫాస్ట్ తన కాంపాక్ట్ ఈవీ వీఎఫ్​3'ని తీసుకువస్తోంది. ఇది చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా చాలా శక్తివంతమైనది.

    ధర: రూ. 8-10 లక్షల బడ్జెట్ ధరలో అందుబాటులోకి రానుంది.

    ప్రత్యేకత: దీనికి 191ఎంఎం గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉంది, అంటే గుంతల రోడ్లపై కూడా సాఫీగా వెళుతుంది. 18.6 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీతో వస్తున్న ఈ కారు ఫుల్ ఛార్జ్‌పై 200 కి.మీ పైగా రేంజ్ ఇస్తుంది.

    లాంచ్​ తర్వాత ఎంజీ కామెట్ వంటి కార్లకు ఇది గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.

    3. విన్‌ఫాస్ట్ వీఎఫ్​5: ఫీచర్ల ఖజానా..

    ఇప్పటికే వియత్నాం, ఇండోనేషియా దేశాల్లో సక్సెస్ అయిన వీఎఫ్​5 మోడల్‌ను విన్‌ఫాస్ట్ భారత్‌కు తెచ్చే ఆలోచనలో ఉంది. టాటా పంచ్ ఈవీ కంటే పొడవైనది కావడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారు లోపల స్పేస్​ ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    ఆప్షన్లు: ఇది రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఒకటి 268 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తే, రెండోది 326 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుంది.

    లగ్జరీ ఫీచర్లు: 8-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, లెదర్ సీట్లు, కీ-లెస్ ఎంట్రీ, గాలిని శుద్ధి చేసే పీఎం2.5 ఎయిర్ ఫిల్ట్రేషన్ సిస్టమ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

    మొత్తానికి, 2026లో భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్లో విన్‌ఫాస్ట్ ఒక కొత్త విప్లవాన్ని తీసుకురాబోతోంది. సామాన్యుడి బడ్జెట్ ధరలోనే అదిరిపోయే రేంజ్ ఇచ్చే కార్లు వస్తుండటం విశేషం.

    ఈ విన్​ఫాస్ట్​ వీఫ్​5 ఎలక్ట్రిక్​ కారు గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

