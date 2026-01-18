Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    భారత్‌లోకి Vinfast Limo Green- అదిరిపోయే రేంజ్‌తో ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ..

    ఇండియాలో విన్​ఫాస్ట్ సంస్థ తన మూడొవ ఎలక్ట్రిక్ మోడల్​గా 'లిమో గ్రీన్' ఎంపీవీని లాంచ్​ చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. 450 కి.మీ రేంజ్, స్టైలిష్ డిజైన్, 7 సీటర్ సామర్థ్యంతో వచ్చే ఈ కారు కియా క్యారెన్స్ ఈవీ, బీవైడీ ఈ-మాక్స్ 7లకు గట్టి పోటీనివ్వనుంది.

    Published on: Jan 18, 2026 2:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్​లో సరికొత్త విప్లవం రాబోతోంది. వియత్నాం దిగ్గజం విన్​ఫాస్ట్ తన లైనప్‌లోకి మరో పవర్‌ఫుల్ మోడల్‌ను చేరుస్తోంది. 'లిమో గ్రీన్' పేరుతో రానున్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ ఇప్పటికే భారత రోడ్లపై టెస్ట్​ డ్రైవ్​ చేస్తూ కెమెరాకు చిక్కింది. భారత మార్కెట్​లో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న కియా క్యారెన్స్ క్లావిస్ ఈవీ, బీవైడీ ఈ-మాక్స్ 7 వంటి మోడళ్లకు ఇది ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా నిలవనుంది.

    విన్​ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్..
    విన్​ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్..

    ఇప్పటికే వీఎఫ్​6, వీఎఫ్​7 వంటి ఎస్‌యూవీలతో ఆకట్టుకున్న ఈ సంస్థ.. ఇప్పుడు ఫ్యామీలీస్​ కోసం ఈ విశాలమైన ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీని తీసుకువస్తోంది. ఈ లిమో గ్రీన్ ఫిబ్రవరి 2026లో భారత్‌లో గ్రాండ్‌గా లాంచ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్​పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    విన్​ఫాస్ట్​ లిమో గ్రీన్​ ఎలక్ట్రిక్​ ఎంపీవీ- కొలతలు, డిజైన్..

    లిమో గ్రీన్ చూడటానికి చాలా హుందాగా, సాంప్రదాయ ఎంపీవీ శైలిలో ఉంటుంది. విన్​ఫాస్ట్ సిగ్నేచర్ స్టైల్ అయిన 'వీ' ఆకారపు డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ దీనికి ప్రత్యేక ఆకర్షణను ఇస్తాయి.

    దీని పొడవు 4,740 ఎంఎం, వెడల్పు 1,872 ఎంఎం, ఎత్తు 1,728 ఎంఎం.

    బీవైడీ ఇ-మాక్స్ 7తో పోలిస్తే, ఈ విన్​ఫాస్ట్​ లియో గ్రీన్​ ఎలక్ట్రిక్​ ఎంపీవీ 30 ఎంఎం పొడవుగా, 62 ఎంఎం వెడల్పుగా ఉంటుంది. దీనివల్ల కారు లోపల ప్రయాణికులకు మరింత విశాలమైన చోటు లభిస్తుంది.

    విన్​ఫాస్ట్​ లిమో గ్రీన్​- బ్యాటరీ, పర్ఫార్మెన్స్..

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, లిమో గ్రీన్​లో శక్తివంతమైన బ్యాటరీని అమర్చారు.

    బ్యాటరీ ప్యాక్: 60.13 కేడబ్ల్యూహెచ్​ సామర్థ్యం.

    రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 450 కిలోమీటర్ల వరకు ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారు ప్రయాణించవచ్చు.

    పవర్: దీని మోటార్ 201 హెచ్​పీ పవర్​ని, 280 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే, 80కేడబ్ల్యూ డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ సాయంతో కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే 10 నుంచి 70 శాతం వరకు బ్యాటరీని ఛార్జ్​ చేయవచ్చు.

    విన్​ఫాస్ట్​ లిమో గ్రీన్- ఫీచర్లు, భద్రత..

    ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారు లోపలి భాగం చాలా సింపుల్‌గా, ఆధునిక హంగులతో ఉంటుంది. ఇందులో 2+3+2 పద్ధతిలో 7 మంది ప్రయాణించే వీలుంది.

    టెక్నాలజీ: 10.1-ఇంచ్​ భారీ టచ్‌స్క్రీన్, 4 స్పీకర్ల ఆడియో సిస్టమ్, సింగిల్ జోన్ ఏసీ, యూఎస్‌బీ ఛార్జింగ్ పోర్టులు ఉన్నాయి.

    సేఫ్టీ: ప్రయాణికుల భద్రత కోసం 4 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఏబీఎస్, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అయితే, ప్రస్తుత మోడల్‌లో అడాస్ ఫీచర్ లేకపోవడం గమనార్హం.

    మొత్తానికి, పెద్ద కుటుంబాలకు, ప్రయాణాల్లో సౌకర్యాన్ని కోరుకునే వారికి విన్ ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్ ఎలక్ట్రిక్​ ఎంపీవీ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక కానుంది. ఈ ఈవీ ధర, ఇతర వివరాలు ఫిబ్రవరిలో అధికారికంగా వెల్లడి కానున్నాయి.

    ఆ తర్వాత.. విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​5..

    ఇండియాలో ఈవీ మార్కెట్​ని క్యాప్చర్​ చేసేందుకు విన్​ఫాస్ట్​ సంస్థ గట్టిగానే ప్రణాళికలు రచిస్తోందని చెప్పుకోవాలి. లిమో గ్రీన్​ తర్వాత మరో ఎలక్ట్రిక్​ కారును ఇండియాలో లాంచ్​ చేసేందుకు ఈ సంస్థ రెడీ అవుతోంది. దాని పేరు విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​5. ఇది హ్యాచ్​బ్యాక్​ మోడలే అయినా, చూడటానికి ఒక ఎస్​యూవీలా ఉంటుంది.

    టాటా పంచ్​ ఈవీకి పోటీగా వస్తున్న ఈ విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​5కి సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    recommendedIcon
    News/News/భారత్‌లోకి Vinfast Limo Green- అదిరిపోయే రేంజ్‌తో ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ..
    News/News/భారత్‌లోకి Vinfast Limo Green- అదిరిపోయే రేంజ్‌తో ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes