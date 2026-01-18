Edit Profile
    టాటా పంచ్​ ఈవీకి పోటీగా Vinfast VF5- 326 కి.మీ రేంజ్! ఎలక్ట్రిక్​ కారు ధర ఎంతంటే..

    వియత్నాం ఈవీ దిగ్గజం 'విన్​ఫాస్ట్' భారత్‌లో వీఎఫ్​5 ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌ను ప్రవేశపెట్టనుంది. దాదాపు 326 కిలోమీటర్ల రేంజ్, అడ్వాన్స్‌డ్ ఫీచర్లతో రానున్న ఈ మోడల్​ టాటా పంచ్​ ఈవీకి పోటీగా నిలుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారుపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Jan 18, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    టాటా మోటార్స్ తిరుగులేని ఆధిపత్యం చలాయిస్తున్న భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మార్కెట్​లో వియత్నాంకు చెందిన ‘విన్​ఫాస్ట్’ తన దూకుడును పెంచింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో లాంచ్​ చేయనున్న 7-సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ ఎంపీవీ ‘లిమో గ్రీన్’తో పాటు, చిన్న కార్ల విభాగంలోనూ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవాలని సంస్థ చూస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే టాటా పంచ్ ఈవీ, టియాగో ఈవీలకు గట్టి పోటీనిచ్చేలా 'వీఎఫ్​5' హ్యాచ్‌బ్యాక్‌ను భారత్‌కు తీసుకువచ్చే యోచనలో ఉంది.

    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​5 ఎలక్ట్రిక్​ కారు..
    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​5 ఎలక్ట్రిక్​ కారు..

    ఇప్పటికే తమిళనాడులో ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేసి, వీఎఫ్6, వీఎఫ్7 ఎస్‌యూవీలను విడుదల చేసిన ఈ సంస్థ, ఇప్పుడు సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా వీఎఫ్5 హ్యాచ్‌బ్యాక్​ని ప్లాన్​ చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారుకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్5- రేంజ్, పర్ఫార్మెన్స్..

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ఈ వీఎఫ్5 ఎలక్ట్రిక్​ కారు రెండు రకాల బ్యాటరీ ప్యాక్‌లతో లభిస్తోంది. భారత మార్కెట్ అవసరాలను బట్టి విన్​ఫాస్ట్ వీటిలో ఒకదాన్ని ఎంచుకోనుంది:

    29.6 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ: ఇది 95 హెచ్​పీ పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 268 కిలోమీటర్ల రేంజ్​ని ఇస్తుంది.

    37.23 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ: ఇది మరింత శక్తివంతమైన 136 హెచ్​పీ పవర్‌ను అందిస్తుంది. దీని రేంజ్ సుమారు 326 కిలోమీటర్లుగా ఉంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో తిరిగే వారికి, అలాగే అప్పుడప్పుడు లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్లే వారికి ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ కానుంది.

    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​5- హ్యాచ్‌బ్యాక్ అయినా.. ఎస్‌యూవీ లుక్!

    చూడటానికి హ్యాచ్‌బ్యాక్ అయినప్పటికీ, వీఎఫ్​5 డిజైన్ కొంచెం ఎస్‌యూవీ తరహాలోనే ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారు బాడీ చుట్టూ ఉండే బ్లాక్ క్లాడింగ్, వెడల్పైన వీల్ ఆర్చెస్ దీనికి ఒక రఫ్ అండ్ టఫ్ లుక్‌ను ఇస్తాయి.

    కొలతలు: దీని పొడవు 3,967 ఎంఎం. ఇది టాటా పంచ్ ఈవీ కంటే పొడవుగా ఉండటమే కాకుండా, ఎక్కువ వీల్ బేస్ (2,514 ఎంఎం) కలిగి ఉంది. దీనివల్ల కారు లోపల ప్రయాణికులకు మంచి లెగ్ రూమ్ దొరుకుతుంది.

    బూట్ స్పేస్: సాధారణంగా 260 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ ఉన్నప్పటికీ, వెనుక సీట్లను మడతపెడితే దీన్ని ఏకంగా 900 లీటర్ల వరకు పెంచుకోవచ్చు!

    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​5- ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు..

    ఎలక్ట్రిక్​ కారు లోపల అన్నీ నలుపు రంగులో ఉండి, అక్కడక్కడా సిల్వర్ టచ్‌తో ప్రీమియం అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. సౌకర్యం కోసం ఈ విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​5లో 8-ఇంచ్​ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, 7-ఇంచ్​ డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. అదనంగా 4 స్పీకర్ల సౌండ్ సిస్టమ్, గాలిని శుద్ధి చేసే పీఎం2.5 ఫిల్టర్, లెదరెట్ సీట్లు, కీ-లెస్ ఎంట్రీ వంటి ఫీచర్లు దీని సొంతం.

    విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్5- ధర ఎంత ఉండవచ్చు?

    విన్​ఫాస్ట్ ఎప్పుడూ తన కార్ల ధరల విషయంలో చాలా అగ్రెసివ్​గా ఉంటుంది. ప్రధాన పోటీదారు టాటా పంచ్ ఈవీ ధరలు రూ. 10 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, వీఎఫ్5 ధర సుమారు రూ. 12 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ఉండవచ్చని అంచనా. ఒకవేళ విన్​ఫాస్ట్ తన బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్ (బీఏఏఎస్​) ప్లాన్‌ను ఇక్కడ కూడా ప్రవేశపెడితే, ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది.

    ఈ విన్​ఫాస్ట్​ వీఎఫ్​5 ఎలక్ట్రిక్​ కారు లాంచ్​, రేంజ్​, ధర సహా ఇతర వివరాలపై సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.

    మొత్తానికి 2026లో విన్​ఫాస్ట్ నుంచి రాబోతున్న ఈ చిన్న కారు మధ్యతరగతి ఈవీ ప్రియులను ఏ మేరకు ఆకట్టుకుంటుందో వేచి చూడాలి.

