Tata Punch: టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ బేస్ వేరియంట్- తక్కువ ధరలో అదిరిపోయే సేఫ్టీ..
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ బేస్ వేరియంట్ 'స్మార్ట్' రూ. 5.59 లక్షల ఎక్స్షోరూమ్ ధరతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. తక్కువ ధరలో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు వంటి అత్యాధునిక సేఫ్టీ ఫీచర్లు, కొత్త డిజైన్తో బడ్జెట్ వినియోగదారులకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్గా నిలుస్తోంది.
సొంతంగా ఒక కారు కొనుక్కోవాలని కలలు కనేవారికి టాటా పంచ్ ఒక వరం లాంటిదని చెప్పవచ్చు. ఇటీవలే మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో ప్రారంభ వేరియంట్ అయిన 'స్మార్ట్' గురించి వాహన ప్రియుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. తక్కువ బడ్జెట్లో టాటా బ్రాండ్ నుంచి వస్తున్న ఈ కారులో ఏమున్నాయి? ఏవి లేవు? అనే వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్- అసలు 'స్మార్ట్' వేరియంట్ అంటే ఏంటి?
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ సిరీస్లో అందరికంటే దిగువన ఉండే బేస్ మోడల్ ఇది. ఖర్చును అదుపులో ఉంచుకుంటూనే, ఒక కారుకు కావాల్సిన కనీస అవసరాలను తీర్చేలా దీనిని రూపొందించారు. ఈ 2026 టాటా పంచ్ బేస్ వేరియంట్లో హై-ఎండ్ టెక్నాలజీ లేదా విలాసవంతమైన హంగులు ఉండవు కానీ.. భద్రత, నిత్యం వాడకానికి కావాల్సిన ప్రాక్టికాలిటీకి పెద్దపీట వేశారు.
మొదటిసారి కారు కొనేవారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ అని చెప్పుకోవచ్చు.
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్- బయట నుంచి చూడటానికి ఎలా ఉంది?
బేస్ వేరియంట్ కదా.. చూడటానికి పాతకాలం మోడల్లా ఉంటుందని అనుకుంటే పొరపాటే! ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ కావడంతో దీని ముందు భాగం చాలా ఆధునికంగా, క్లీన్గా ఉంటుంది. రోడ్డుపై వెళుతుంటే స్టైలిష్గా కనిపించేందుకు ఇందులో ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్ను కూడా ఇచ్చారు. అయితే ధరను దృష్టిలో ఉంచుకుని అల్లాయ్ వీల్స్కు బదులు స్టీల్ వీల్స్, రూఫ్ రైల్స్ లేని ప్లెయిన్ రూఫ్ వంటివి చూడవచ్చు. నలుపు రంగు ఎలిమెంట్లతో ఈ ఎస్యూవీ లుక్ మాత్రం చెక్కుచెదరకుండా ఉంది.
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్- బేస్ వేరియంట్ ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు..
2026 టాటా పంచ్ ఎస్యూవీ స్మార్ట్ వేరియంట్ లోపలి భాగం చాలా సింపుల్గా, ఫంక్షనల్గా ఉంటుంది. దీని డాష్బోర్డ్ డార్క్ థీమ్లో ఉండటం వల్ల మెయింటెనెన్స్ సులభంగా ఉంటుంది.
ఇందులో టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఉండదు.
సెమీ-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, మాన్యువల్ ఏసీ, ఫ్రంట్ పవర్ విండోస్ వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు ఉంటాయి.
స్టీరింగ్ వీల్పై ఎలాంటి కంట్రోల్ బటన్లు ఉండవు. హంగుల కంటే వినియోగానికే ఇక్కడ ప్రాధాన్యతనిచ్చారని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్- భద్రతలో రాజీ లేదు!
2026 టాటా పంచ్ బేస్ వేరియంట్ తీసుకున్నా సరే.. మీ భద్రత విషయంలో కంపెనీ ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గలేదు. ఇదే ఈ కారులో అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
"మా కారులో ప్రయాణించే వారి ప్రాణాలకు ఇచ్చే విలువ అత్యున్నతమైనది," అని చాటిచెప్పేలా ఈ బేస్ వేరియంట్లో కూడా 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఏబీఎస్తో కూడిన ఈబీడీ, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్సీ), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లను అందించారు.
నగరాల్లోనే కాకుండా హైవే ప్రయాణాల్లోనూ ఇది ఫ్యామిలీకి భరోసానిస్తుంది.
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్- ఇంజిన్ సామర్థ్యం..
ఈ టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ బేస్ వేరియంట్లో నమ్మకమైన 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. మైలేజీ గురించి ఆలోచించే వారి కోసం కంపెనీ ఇందులో సీఎన్జీ ఆప్షన్ను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది.
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ బేస్ వేరియంట్- ధర ఎంత?
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ బేస్ వేరియంట్ ధర ఎక్స్షోరూమ్లో రూ. 5.59 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.