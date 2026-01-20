Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tata Punch: టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ బేస్ వేరియంట్- తక్కువ ధరలో అదిరిపోయే సేఫ్టీ..

    టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ బేస్ వేరియంట్ 'స్మార్ట్' రూ. 5.59 లక్షల ఎక్స్‌షోరూమ్ ధరతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. తక్కువ ధరలో 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు వంటి అత్యాధునిక సేఫ్టీ ఫీచర్లు, కొత్త డిజైన్‌తో బడ్జెట్ వినియోగదారులకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్‌గా నిలుస్తోంది.

    Published on: Jan 20, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సొంతంగా ఒక కారు కొనుక్కోవాలని కలలు కనేవారికి టాటా పంచ్ ఒక వరం లాంటిదని చెప్పవచ్చు. ఇటీవలే మార్కెట్​లోకి వచ్చిన ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌లో ప్రారంభ వేరియంట్ అయిన 'స్మార్ట్' గురించి వాహన ప్రియుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. తక్కువ బడ్జెట్‌లో టాటా బ్రాండ్ నుంచి వస్తున్న ఈ కారులో ఏమున్నాయి? ఏవి లేవు? అనే వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ బేస్ వేరియంట్,,,
    టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ బేస్ వేరియంట్,,,

    టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​- అసలు 'స్మార్ట్' వేరియంట్ అంటే ఏంటి?

    టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ సిరీస్‌లో అందరికంటే దిగువన ఉండే బేస్ మోడల్ ఇది. ఖర్చును అదుపులో ఉంచుకుంటూనే, ఒక కారుకు కావాల్సిన కనీస అవసరాలను తీర్చేలా దీనిని రూపొందించారు. ఈ 2026 టాటా పంచ్​ బేస్​ వేరియంట్​లో హై-ఎండ్ టెక్నాలజీ లేదా విలాసవంతమైన హంగులు ఉండవు కానీ.. భద్రత, నిత్యం వాడకానికి కావాల్సిన ప్రాక్టికాలిటీకి పెద్దపీట వేశారు.

    మొదటిసారి కారు కొనేవారికి ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ అని చెప్పుకోవచ్చు.

    టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​- బయట నుంచి చూడటానికి ఎలా ఉంది?

    బేస్ వేరియంట్ కదా.. చూడటానికి పాతకాలం మోడల్‌లా ఉంటుందని అనుకుంటే పొరపాటే! ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్ కావడంతో దీని ముందు భాగం చాలా ఆధునికంగా, క్లీన్‌గా ఉంటుంది. రోడ్డుపై వెళుతుంటే స్టైలిష్​గా కనిపించేందుకు ఇందులో ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్‌ను కూడా ఇచ్చారు. అయితే ధరను దృష్టిలో ఉంచుకుని అల్లాయ్ వీల్స్‌కు బదులు స్టీల్ వీల్స్, రూఫ్ రైల్స్ లేని ప్లెయిన్ రూఫ్ వంటివి చూడవచ్చు. నలుపు రంగు ఎలిమెంట్లతో ఈ ఎస్‌యూవీ లుక్ మాత్రం చెక్కుచెదరకుండా ఉంది.

    టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​- బేస్​ వేరియంట్​ ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు..

    2026 టాటా పంచ్​ ఎస్​యూవీ స్మార్ట్​ వేరియంట్​ లోపలి భాగం చాలా సింపుల్‌గా, ఫంక్షనల్‌గా ఉంటుంది. దీని డాష్‌బోర్డ్ డార్క్ థీమ్‌లో ఉండటం వల్ల మెయింటెనెన్స్ సులభంగా ఉంటుంది.

    ఇందులో టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్‌ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ ఉండదు.

    సెమీ-డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, మాన్యువల్ ఏసీ, ఫ్రంట్ పవర్ విండోస్ వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు ఉంటాయి.

    స్టీరింగ్ వీల్‌పై ఎలాంటి కంట్రోల్ బటన్లు ఉండవు. హంగుల కంటే వినియోగానికే ఇక్కడ ప్రాధాన్యతనిచ్చారని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

    టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​- భద్రతలో రాజీ లేదు!

    2026 టాటా పంచ్ బేస్ వేరియంట్ తీసుకున్నా సరే.. మీ భద్రత విషయంలో కంపెనీ ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గలేదు. ఇదే ఈ కారులో అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్.

    "మా కారులో ప్రయాణించే వారి ప్రాణాలకు ఇచ్చే విలువ అత్యున్నతమైనది," అని చాటిచెప్పేలా ఈ బేస్ వేరియంట్‌లో కూడా 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఏబీఎస్​తో కూడిన ఈబీడీ, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్​సీ), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లను అందించారు.

    నగరాల్లోనే కాకుండా హైవే ప్రయాణాల్లోనూ ఇది ఫ్యామిలీకి భరోసానిస్తుంది.

    టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​- ఇంజిన్ సామర్థ్యం..

    ఈ టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ బేస్ వేరియంట్‌లో నమ్మకమైన 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు. ఇది మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. మైలేజీ గురించి ఆలోచించే వారి కోసం కంపెనీ ఇందులో సీఎన్జీ ఆప్షన్‌ను కూడా అందుబాటులో ఉంచింది.

    టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ బేస్​ వేరియంట్​- ధర ఎంత?

    టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ బేస్ వేరియంట్ ధర ఎక్స్‌షోరూమ్‌లో రూ. 5.59 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.

    recommendedIcon
    News/News/Tata Punch: టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ బేస్ వేరియంట్- తక్కువ ధరలో అదిరిపోయే సేఫ్టీ..
    News/News/Tata Punch: టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ బేస్ వేరియంట్- తక్కువ ధరలో అదిరిపోయే సేఫ్టీ..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes