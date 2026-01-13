Edit Profile
    మహీంద్రా XUV 7XO ఫస్ట్​ డ్రైవ్​ రివ్యూ- ఈ ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీ ఎలా ఉంది?

    యూటిలిటీ వాహనాల రారాజు మహీంద్రా తన పాపులర్ ఎక్స్​యూవీ700ని 'ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ'గా రీబ్రాండ్ చేసి, ఇటీవలే లాంచ్​ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో హెచ్​టీ ఆటోకి సంబంధించిన ఈ ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఎస్​యూవీ ఫస్ట్​ డ్రైవ్​ రివ్యూని ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Jan 13, 2026 11:19 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    యూటిలిటీ వాహనాల మార్కెట్​లో తిరుగులేని నాయకుడిగా ఉన్న మహీంద్రా.. తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఎక్స్​యూవీ700ని సరికొత్త హంగులతో 'ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ' పేరుతో మార్కెట్​లోకి తీసుకువచ్చింది. గతంలో ఎక్స్​యూవీ300ని '3ఎక్స్​ఓ'గా మార్చిన తరహాలోనే, ఇప్పుడు 700 సిరీస్‌ను కూడా కొత్త నామకరణ వ్యూహంలోకి చేర్చింది. కేవలం పేరు మార్పు మాత్రమే కాదు.. ఈ కొత్త తరం ఎస్​యూవీని పట్టణ ప్రాంత కుటుంబాలకు మరింత దగ్గర చేసేలా అత్యాధునిక ఫీచర్లతో తీర్చిదిద్దింది.

    మహీంద్రా XUV 7XO రివ్యూ- ఈ ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీ ఎలా ఉంది?
    మహీంద్రా XUV 7XO రివ్యూ- ఈ ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీ ఎలా ఉంది?

    ఈ కారు పనితీరును స్వయంగా పరీక్షించడానికి హెచ్​టీ ఆటో టీమ్​ని జైసల్మేర్‌కు ఆహ్వానించింది మహీంద్రా. ఎడారి ప్రాంతంలోని క్లిష్టమైన దారుల్లో ఈ కారు ఎలా ప్రయాణించింది? ఇచ్చిన హామీలను నిజంగా నెరవేర్చిందా? మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఫస్ట్​ డ్రైవ్​ రివ్యూని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ లుక్స్..

    ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఎస్​యూవీ డిజైన్ విషయంలో మహీంద్రా పెద్దగా ప్రయోగాలు చేయకుండా, ఇప్పటికే విజయవంతమైన రూపాన్ని మరింత మెరుగుపరిచింది. మొదటి చూపులో ఇది ఎక్స్​యూవీ700 లాగే అనిపించినా, నిశితంగా గమనిస్తే ముందు భాగంలో చాలా మార్పులు కనిపిస్తాయి.

    హెడ్‌ల్యాంప్స్: డే-టైమ్ రన్నింగ్ ల్యాంప్స్ (డీఆర్​ఎల్స్​) ఇప్పుడు మరింత సన్నగా 'సీ' ఆకారంలోకి మారాయి. స్ప్లిట్ ఎల్‌ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్స్, కొత్త గ్రిల్ దీనికి మరింత స్టైలిష్ లుక్ ఇచ్చాయి.

    బంపర్: బంపర్ కింద సిల్వర్ ఫినిషింగ్ ఉన్న స్కిడ్ ప్లేట్, క్యూబ్ ఆకారంలో ఉన్న ఫాగ్ ల్యాంప్స్ దీనికి దూకుడును జోడించాయి. అయితే ఈ ఐస్ క్యూబ్ ఆకారపు లైట్లు కాస్త 'ఓవర్'గా అనిపించే అవకాశం ఉంది.

    అల్లాయ్ వీల్స్: పక్క నుంచి చూస్తే కొత్తగా వచ్చిన 19 ఇంచ్​ బ్లాక్ డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్ కారుకు ఒక గంభీరమైన రూపాన్ని ఇచ్చాయి.

    రేర్​: ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ రేర్​లోని ఎల్ఈ​డీ టెయిల్​ ల్యాంప్స్​ని ఎక్స్​ఈవీ 9ఎస్​ ఎలక్ట్రిక్​ ఎస్​యూవీ నుంచి తీసుకుననారు. ఇది హెక్సాగొనల్​ లైటింగ్​ పాటర్న్​లో ఉంటుంది. రీడిజైన్​ చేసిన బంపర్​ మీద ఇది కనిపిస్తుంది. ఈ మార్పుతో ఎస్​యూవీ రేర్​ లుక్​ మరింత మోడర్న్​గా ఉంటుంది.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఇంటీరియర్..

    కారు లోపలికి అడుగుపెట్టగానే ఒక ప్రీమియం ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఇంటీరియర్ కలర్ థీమ్‌ను 'లూమినా అండ్ చెస్ట్ నట్ బ్రౌన్' రంగులోకి మార్చారు. ఇది లోపల మరింత వెచ్చదనాన్ని, విలాసాన్ని ఇస్తుంది.

    స్క్రీన్స్: డ్యాష్ బోర్డు మీద మూడు 12.3 ఇంచ్​ డిజిటల్ స్క్రీన్స్ కళ్లను ఆకట్టుకుంటాయి. ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, ఇన్​స్ట్రు మెంట్ క్లస్టర్, ప్యాసింజర్ కోసం ప్రత్యేక డిస్​ప్లే.. ఇవన్నీ చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి.

    ఆడియో: 1,400డబ్ల్యూ సామర్థ్యం గల 16 స్పీకర్ల హర్మాన్ కార్డన్ సిస్టమ్ ఇందులో ఉంది. డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్‌తో ఇది ఒక సినిమా థియేటర్ అనుభూతిని ఇస్తుంది.

    సౌకర్యాలు: సెకండ్ రో ప్రయాణికుల కోసం వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, సన్ బ్లైండ్స్, వైర్‌లెస్ ఛార్జర్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. స్పేస్ విషయంలో ఎలాంటి రాజీ లేదు. అయితే మూడొవ వరుసలో మాత్రం పొడవుగా ఉండేవారికి కాస్త ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ- టెక్నాలజీ, సేఫ్టీ..

    మహీంద్రా భద్రతకు ఎప్పుడూ పెద్దపీట వేస్తుంది. ఇందులో స్టాండర్డ్ ఫీచర్లుగా ఆరు ఎయిర్ బ్యాగులు, నాలుగు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేకులు, ఏబీఎస్, ఈఎస్‌సీ వంటివి ఉన్నాయి. హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో నీ-ఎయిర్ బ్యాగ్, అడ్వాన్స్‌డ్ లెవల్ 2 అడాస్​ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. గట్టిగా నొక్కితే ఫ్లెక్స్ అవుతున్న సెంటర్ కన్సోల్ బటన్లు మినహా, లోపల మెటీరియల్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ- పర్ఫార్మెన్స్..

    ఈ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఎస్​యూవీలో ఉన్న అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పు దాని ‘డావిన్సీ డ్యాంపర్స్’ సస్పెన్షన్. ఇది ప్రపంచంలోనే మొదటిసారిగా ఈ విభాగంలో పరిచయం చేశారు. రోడ్డు మీద ఉండే గుంతలు, స్పీడ్ బ్రేకర్లను ఈ సస్పెన్షన్ ఎంత తేలికగా తీసుకుంటుందంటే.. మీరు కారులో ప్రయాణిస్తున్నట్లు కాకుండా గాలిలో తేలుతున్నట్లు ఉంటుంది.

    ఇంజిన్: 2.2 లీటర్ల డీజిల్ ఇంజిన్ (182బీహెచ్​పీ, 450ఎన్​ఎం) పనితీరు అమోఘం. ఇంజిన్ శబ్దం ఏమాత్రం లోపలికి రాదు. ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్ చాలా స్మూత్‌గా పనిచేస్తుంది.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ- ఫస్ట్​ డ్రైవ్​ రివ్యూ..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ కేవలం పేరు మార్పు మాత్రమే కాదు, ప్రయాణ అనుభవాన్ని మార్చేసే కొత్త అస్త్రం! అద్భుతమైన సస్పెన్షన్, విలాసవంతమైన ఫీచర్లు దీని సొంతం. మార్కెట్​లో దీనికి గట్టి పోటీ ఇచ్చే కారు మరొకటి లేదని చెప్పవచ్చు.

    పాత వర్షెన్​తో పోల్చితే కొత్త ఎస్​యూవీతో మహీంద్రా ఒక మెట్టు పైకి ఎక్కిందనే చెప్పాలి. ఫీచర్ల పరంగా ఇది ‘బెటర్​ ఎక్విప్డ్​’ మాత్రమే కాదు, లుక్స్​ పరంగా కూడా బెస్ట్​! అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైనది.. సంస్థ ఇందులో రైడ్​ క్వాలిటీని మెరుగుపరచడం. ఫలితంగా రూ. 13.66 లక్షల నుంచి రూ. 24.11 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధర వద్ద ఇది వాల్యూ ఫర్​ మనీగా అనిపిస్తుంది.

