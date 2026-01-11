Edit Profile
    సంక్రాంతికి మహీంద్రా XUV 7XO ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? విజయవాడలో ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్ వివరాలు​..

    ఈ సంక్రాంతి 2026కి మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! విజయవాడలో మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 11, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ700కి ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్​గా ఇటీవలే మార్కెట్​లోకి అడుగుపెట్టింది ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ. ఈ మోడల్​పై కస్టమర్లలో ఆసక్తి బాగా కనిపిస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా సంక్రాంతి 2026 పండుగకు కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్న వారు మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ గురించి తెలుసుకోవాలని చూస్తున్నారు. వీరిలో మీరూ ఉన్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! విజయవాడలో మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    విజయవాడలో మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఏఎక్స్ పెట్రోల్​​- రూ. 16.92 లక్షలు

    ఏఎక్స్​ డీజిల్​- రూ. 18.51 లక్షలు

    ఏఎక్స్​3 పెట్రోల్​- రూ. 19.80 లక్షలు

    ఏఎక్స్​3 డీజిల్​- రూ. 20.37 లక్షలు

    ఏఎక్స్​3 పెట్రోల్ ఏటీ ​- రూ. 21.56 లక్షలు

    ఏఎక్స్​5 పెట్రోల్​- రూ. 21.62 లక్షలు

    ఏఎక్స్​3 డీజిల్​ ఏటి- రూ. 22.13 లక్షలు

    ఏఎక్స్​5 డీజిల్​- రూ. 22.19 లక్షలు

    ఏఎక్స్​7 పెట్రోల్​- రూ. 22.79 లక్షలు

    ఏఎక్స్​7 డీజిల్​- రూ. 23.36 లక్షలు

    ఏఎక్స్​5 ఏటీ పెట్రోల్​- రూ. 23.39 లక్షలు

    ఏఎక్స్​5 డీజిల్​ ఏటీ- రూ. 23.96 లక్షలు

    ఏఎక్స్​7 ఏటీ పెట్రోల్​- రూ. 24.56 లక్షలు

    ఏఎక్స్​7 డీజిల్​ ఏటీ- రూ. 25.33 లక్షలు

    ఏఎక్స్​7 టీ డీజిల్​- రూ. 26.06 లక్షలు

    ఏఎక్స్​7 6 టీ సీటర్​ డీజిల్​- రూ. 26.55 లక్షలు

    • మహీంద్రా XUV 7XO ఎస్​యూవీ- అన్ని వేరియంట్లలో కనిపించే టాప్​ ఫీచర్ల గురించి తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    ఏఎక్స్​7 టీ పెట్రోల్​ ఏటీ- రూ. 27.26 లక్షలు

    ఏఎక్స్​7 టీ 6 సీటర్​ పెట్రోల్​ ఏటీ- రూ. 27.49 లక్షలు

    ఏఎక్స్​7 టీ డీజిల్​ ఏటీ- రూ. 27.84 లక్షలు

    ఏఎక్స్​7 ఎల్​ డీజిల్​ - రూ. 27.87 లక్షలు

    ఏఎక్స్​7 టీ 6 సీటర్​ డీజిల్​ ఏటీ- రూ. 28.33 లక్షలు

    ఏఎక్స్​7 టీ డీజిల్​ ఏడబ్ల్యూడీ ఏటీ- రూ. 29.06 లక్షలు

    ఏఎక్స్​7 ఎల్​ ఏటీ పెట్రోల్​- రూ. 29.08 లక్షలు

    ఏఎక్స్​7 ఎల్​ 6 సీటర్​ పెట్రోల్​ ఏటీ- రూ. 29.31 లక్షలు

    ఏఎక్స్​7 ఎల్​ 6 సీటర్​ డీజిల్​ ఏటీ- రూ. 29.89 లక్షలు

    ఏఎక్స్​7 ఎల్​ డీజిల్​ ఏడబ్ల్యూడీ ఏటీ- రూ. 30.88 లక్షలు

    అంటే విజయవాడలో మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ ఎస్​యూవీ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ రూ. 16.92 లక్షల నుంచి రూ. 30.88 లక్షల వరకు ఉంటుంది.

    ఏదైనా సంస్థ కొత్త మోడల్​ని లాంచ్​ చేసేడప్పుడు ఎక్స్​షోరూం ప్రైజ్​ని మాత్రమే ప్రకటిస్తుంది. కానీ ఆ వెహికిల్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ కాస్త ఎక్కువ ఉంటుంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ట్యాక్స్​లు వేరువేరుగా ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    కానీ కారు ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ తెలుసుకోవడం బడ్జెట్​ ప్లానింగ్​కి చాలా అవసరం. అంతేకాదు మీరు మీ సమీప డీలర్​షిప్​ షోరూమ్​ని సందర్శిస్తే వెహికిల్​ టెస్ట్​ డ్రైవ్​తో పాటు ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్ల గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇవి మీ బడ్జెట్​ని మరింత తగ్గించే అవకాశం ఉంది.

