    మహీంద్రా XUV 7XO పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్: ఫీచర్లు, ధర.. తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఏ వేరియంట్ బెస్ట్ ఆప్షన్?

    మహీంద్రా తన పాపులర్ ఎస్‌యూవీ ఎక్స్​యూవీ700ని 'ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ' పేరుతో సరికొత్తగా లాంచ్ చేసింది. పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ వెర్షన్ కొనాలనుకునే వారి కోసం తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు ఇచ్చే 'వాల్యూ ఫర్ మనీ' వేరియంట్ ఏదో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 09, 2026 3:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రీమియం త్రీ-రో ఎస్‌యూవీ విభాగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంటున్న మహీంద్రా.. తాజాగా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓని లాంచ్​ చేసింది. ఇది బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ700కి ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్​. ఈ కొత్త మోడల్ మొత్తం ఆరు వేరియంట్లలో (ఏఎక్స్​, ఏఎక్స్​3, ఏఎక్స్​5, ఏఎక్స్​7, ఏఎక్స్​7 టీ, ఏఎక్స్​7 ఎల్​) అందుబాటులో ఉంది. ఇంజిన్, గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లు మాత్రం పాత ఎక్స్​యూవీ700లో ఉన్నవే కొనసాగుతాయి.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ..
    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ..

    ఒకవేళ మీరు పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో పాటు ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఉన్న ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే ఇది మీకోసమే! ఉన్న ఆప్షన్స్​లో ఏ వేరియంట్ ఎంచుకుంటే మీ డబ్బుకు సరైన విలువ (వాల్యూ ఫర్​ మనీ) లభిస్తుందో ఈ చిన్న విశ్లేషణ మీకోసం.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్: ఏ వేరియంట్ బెస్ట్?

    సాధారణంగా మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్లలో బేస్ మోడల్ 'ఏఎక్స్​' (ధర రూ. 13.66 లక్షలు, ఎక్స్-షోరూమ్) బెస్ట్ అనిపిస్తుంది. కానీ, ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ విషయానికి వస్తే కథ మారుతుంది. ఎందుకంటే 'ఏఎక్స్​' బేస్ వేరియంట్‌లో ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ అందుబాటులో లేదు.

    ఏఎక్స్​3 వేరియంట్: ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్​ 'ఏఎక్స్​3' వేరియంట్ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. దీని ధర రూ. 17.47 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి మొదలవుతుంది. పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ కోరుకునే మెజారిటీ కస్టమర్లకు ఈ ఏఎక్స్​3 వేరియంట్ 'వాల్యూ ఫర్ మనీ' ఆప్షన్‌గా నిలుస్తుందని ఆటోమొబైల్​ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇందులో బేస్ వేరియంట్ ఫీచర్లతో పాటు డైనమిక్ గైడ్ లైన్స్‌తో కూడిన రియర్ వ్యూ కెమెరా, ఆటో-ఫోల్డింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఓఆర్​వీఎంలు, రియర్ వైపర్, వాషర్, రియర్ డీమిస్టర్ వంటి ఉపయోగకరమైన ఫీచర్లు లభిస్తాయి.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ బేస్​ వేరియంట్​లోని ఫీచర్లు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    ఏఎక్స్​5 వేరియంట్: ఒకవేళ మీకు లగ్జరీ ఫీచర్లు కావాలనుకుంటే ఏఎక్స్​5 వేరియంట్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, టెలిస్కోపిక్ అడ్జస్టబుల్ స్టీరింగ్, 17-ఇంచ్​ అలాయ్ వీల్స్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో అదనంగా ఉంటాయి.

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ- ఇంజిన్, పర్ఫార్మెన్స్​..

    మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ వెర్షన్‌లో అత్యంత శక్తివంతమైన 2.0-లీటర్ ఎంస్టాలియన్​ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను వాడారు. ఇది 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో కనెక్ట్​ చేసి ఉంటుంది.

    పవర్: 197 బీహెచ్​పీ

    టార్క్: 380 ఎన్​ఎం

    మార్కెట్లో ఉన్న టాటా సఫారీ పెట్రోల్, హ్యుందాయ్ అల్కాజర్ పెట్రోల్ మోడల్స్‌తో పోలిస్తే ఎక్స్​యూవీ 7ఎక్స్​ఓ అత్యంత శక్తివంతమైన పనితీరును కనబరుస్తుందని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మీరు ట్రాఫిక్‌లో సులభంగా డ్రైవ్ చేయాలనుకున్నా లేదా హైవేపై దూసుకుపోవాలనుకున్నా ఈ పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ కాంబినేషన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది!

