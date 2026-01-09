మధ్యతరగతి ప్రజల లగ్జరీ కారు మహీంద్రా XUV 7XO- బేస్ వేరియంట్లోనే అదిరే ఫీచర్లు..
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ ఎస్యూవీని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఈ ఎస్యూవీ బేస్ వేరియంట్, దాని ఫీచర్లు, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 700కి ఫేస్లిఫ్ట్ వర్షెన్ అయిన ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓని దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ ఇటీవలే లాంచ్ చేసింది. దీనిని మధ్యతరగతి ప్రజల లగ్జరీ కారు అని అభివర్ణిస్తున్నారు. ఇందులో అనేక అదిరిపోయే ఫీచర్లు ఉండటం ఇందుకు కారణం. మరీ ముఖ్యంగా ఈ ఎస్యూవీ బేస్ వేరియంట్ కూడా ఫీచర్స్తో వస్తోంది! మీరు ఒకవేళ మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే ఈ బేస్ వేరియంట్కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ బేస్ వేరియంట్ ఫీచర్లు..
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ బేస్ వేరియంట్ పేరు “ఏఎక్స్”. ఇందులోని ఫీచర్లు..
- క్లియర్ లెన్స్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్
- పియానో బ్లాక్ క్లాడింగ్
- ఫుల్ సైజ్డ్ వీల్ కవర్తో కూడిన ఆర్17 స్టీల్ వీల్స్
- కోస్ట్ టు కోస్ట్ ట్రిపుల్ 12.5 ఇంచ్ హెచ్డీ స్క్రీన్స్
- 6-స్పీకర్ ఆడియో సిస్టెమ్
- ఇంటెలిజెంట్ అడ్రినోక్స్
- స్మార్ట్వాచ్ కనెక్టివిటీ
- అలెక్సా బిల్ట్-ఇన్ విత్ చాట్జీపీటీ
- వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ కార్ప్లే
- ఫ్రాంట్ టైప్ సీ 65డబ్ల్యూ, 15డబ్ల్యూ టైప్ ఏ-యూఎస్బీ
- రేర్ టైప్ సీ 65డబ్ల్యూ యూఎస్బీ
- థర్డ్ రో 12వీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్
- క్రూయిజ్ కంట్రోల్
- బై-ఎల్ఈడీ ప్రొడెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్స్ విత్ డీఆర్ఎల్
- థర్డ్ రో ఏసీ వెంట్స్
- డ్రైవ్ మోడ్- జిప్, జ్యాప్, జ్యూమ్ (డీజిల్ వేరియంట్లో మరిన్ని కస్టమ్ ఆప్షన్స్)
- ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జెస్టెబుల్ ఓఆర్వీఎం
- షార్క్ పిన్ యాంటీనా
- స్మార్ట్ డోర్ హ్యాండిల్స్
- ఫ్రెంట్ ఆర్మ్రెస్ట్ విత్ స్టోరేజ్
- డే అండ్ నైట్ ఐఆర్వీఎం
- మైక్రో హైబ్రీడ్ టెక్నాలజీ
- రేర్ ఏసీ వెంట్స్ (2-3 రోలకు)
- రూఫ్ రెయిల్స్ అండ్ రేర్ స్పాయిలర్స్
- ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టీరింగ్
- పుష్ బటన్ స్టార్ట్
- కో-డ్రైవర్ సన్విజర్ విత్ మిర్ర్
- రేర్ సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్ విత్ కప్ హోల్డర్
- 6-వే మేన్యువల్ డ్రైవర్ సీట్ అడ్జెస్ట్మెంట్
- హైట్-అడ్జెస్టెబుల్ డ్రైవర్ అండ్ కో-డ్రైవర్ సీట్ బెల్ట్స్
- 4 పవర్ విండోలు
- వన్-టచ్ డౌన్ డ్రైవర్ డోర్ పవర్ విండో
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ బేస్ వేరియంట్ భద్రతా ఫీచర్లు..
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ ఎస్యూవీ ఏఎక్స్ వేరియంట్లో ప్రామాణికంగా లభించే సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఇవే:
ఎయిర్బ్యాగ్లు: డ్రైవర్, కో-డ్రైవర్ తో పాటు సైడ్, కర్టెన్ ఎయిర్బ్యాగ్లతో కలిపి మొత్తం 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్సీ): డ్రైవింగ్ సమయంలో కారుపై పూర్తి నియంత్రణ కోసం 17 రకాల ఫీచర్లతో కూడిన ఈఎస్సీ సిస్టమ్ ఇందులో ఉంది.
బ్రేకింగ్ సిస్టమ్: యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఏబీఎస్), ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్-ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (ఈబీడీ) సాంకేతికతను అందించారు.
హిల్ కంట్రోల్: కొండ ప్రాంతాల్లో డ్రైవింగ్ను సులభతరం చేసే ‘హిల్ హోల్డ్’, 'హిల్ డిసెంట్' కంట్రోల్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
మరిన్ని ఫీచర్లు: చిన్న పిల్లల భద్రత కోసం ISOFIX చైల్డ్ సీట్ మౌంట్స్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టెమ్, ఫాలో మీ హెడ్ల్యాంప్స్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ వంటివి డ్రైవింగ్ను మరింత సురక్షితం చేస్తాయి.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ బేస్ వేరియంట్ ఇంజిన్..
ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ ఏఎక్స్ వేరియంట్ పెట్రోల్, డీజిల్.. రెండు ఆప్షన్లలోనూ లభిస్తుంది.
2.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్: ఇది 200 బీహెచ్పీ పవర్ను, 380 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
2.2-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్: ఇది 182 బీహెచ్పీ పవర్ను, 420 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుంది.
అయితే, ఈ ఏఎక్స్ వేరియంట్లో కేవలం 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఒకవేళ మీకు ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ (6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్) కావాలనుకుంటే, మీరు దీని పై వెర్షన్ అయిన ఏఎక్స్3 వేరియంట్ను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ ధరలు..
సీటింగ్ విషయానికి వస్తే, మహీంద్రా ప్రస్తుతం ఈ బేస్ వేరియంట్ను కేవలం 7-సీటర్ ఆప్షన్లో మాత్రమే అందిస్తోంది. గతంలో ఉన్న 5-సీటర్ వెర్షన్ను కంపెనీ నిలిపివేసింది. అలాగే ఇందులో 6-సీటర్ ఆప్షన్ అందుబాటులో లేదు.
ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్):
- పెట్రోల్ వేరియంట్: రూ. 13.66 లక్షలు.
- డీజిల్ వేరియంట్: రూ. 14.96 లక్షలు.
మొత్తానికి, బడ్జెట్ ధరలో శక్తివంతమైన ఇంజిన్, అద్భుతమైన భద్రతా ఫీచర్లు కావాలనుకునే వారికి మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 7ఎక్స్ఓ ఏఎక్స్ బేస్ వేరియంట్ ఒక సరైన ఎంపిక అని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.