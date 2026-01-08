మహీంద్రా XUV 3XO EV కొంటున్నారా? మీకు నచ్చే 6 ఆకర్షణీయమైన రంగులు ఇవే
మహీంద్రా XUV 3XO EV ఆరు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ₹13.89 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వచ్చే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ఫీచర్లు, కలర్ ఆప్షన్లు, రేంజ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసేందుకు మహీంద్రా సిద్ధమైంది. ఇటీవల విడుదల చేసిన XUV 3XO EV ఇప్పుడు ఈవీ కార్ల ప్రేమికుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ₹13.89 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో వస్తున్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ, స్టైలిష్ లుక్ మరియు అదిరిపోయే కలర్ ఆప్షన్లతో సందడి చేస్తోంది.
ఆరు రంగులు.. అదిరిపోయే లుక్కు
మీ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ఎంచుకోవడానికి మహీంద్రా ఇందులో ఆరు రకాల రంగులను పరిచయం చేసింది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
డీప్ ఫారెస్ట్ (Deep Forest): ఇది గాఢమైన పచ్చ రంగులో ఉండి, వాహనానికి ఒక రాయల్ లుక్ను ఇస్తుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఆప్షన్లలో ఇది చాలా మందిని ఆకర్షిస్తోంది.
టాంగో రెడ్ (Tango Red): కారు స్పోర్టీగా, అగ్రెసివ్గా కనిపించాలనుకునే వారికి ఈ ఎరుపు రంగు బెస్ట్ ఛాయిస్.
నెబ్యులా బ్లూ (Nebula Blue): క్లాసిక్, రిచ్ లుక్ ఇచ్చే డార్క్ బ్లూ షేడ్ ఇది.
గెలాక్సీ గ్రే (Galaxy Grey): మోడ్రన్, స్లీక్ లుక్ ఇష్టపడే వారికి ఈ గ్రే కలర్ బాగుంటుంది.
ఎవరెస్ట్ వైట్ & స్టెల్త్ బ్లాక్: ఎప్పటికీ బోర్ కొట్టని సంప్రదాయ తెలుపు, నలుపు రంగులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ప్రత్యేక ఆకర్షణ: కాపర్ టచ్ (Copper Accents)
ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారును సాధారణ మోడల్ నుంచి వేరుగా చూపడానికి మహీంద్రా 'కాపర్' (రాగి) రంగు మెరుపులను జోడించింది. ఫ్రంట్ గ్రిల్, ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, రియర్ బంపర్, లోగోపై ఈ కాపర్ ఫినిషింగ్ కనిపిస్తుంది. మీరు మరికొంత అదనంగా ఖర్చు చేస్తే, కారు పైకప్పు (Roof) కూడా కాపర్ రంగులో ఉండేలా 'డ్యూయల్ టోన్' ఆప్షన్ను ఎంచుకోవచ్చు.
పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది?
XUV 3XO EV కేవలం రంగుల్లోనే కాదు, పనితీరులోనూ మెరుగ్గా ఉంది:
- బ్యాటరీ: 39.4 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్.
- పవర్: 110 kW ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, ఇది 310 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
- రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే వాస్తవ ప్రపంచంలో (Real-world) సుమారు 285 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది.
డెలివరీ ఎప్పటి నుంచి?
మహీంద్రా ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ డెలివరీలను ఫిబ్రవరి 23, 2026 నుంచి ప్రారంభించనుంది. పెట్రోల్/డీజిల్ మోడల్ అయిన 3XO డిజైన్, సౌకర్యాలను ఇష్టపడుతూ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనానికి మారాలనుకునే వారికి ఇది ఒక చక్కని ప్రత్యామ్నాయం.
నిపుణుల విశ్లేషణ: "మహీంద్రా తన ఐకానిక్ డిజైన్ను ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ట్రైన్తో జత చేయడం ద్వారా మధ్యతరగతి ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విభాగంలో గట్టి పోటీనిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆ కాపర్ యాక్సెంట్లు కారుకు ఒక ప్రీమియం ఫీల్ను ఇస్తున్నాయి" అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.