2026 టాటా పంచ్ని రివీల్ చేసిన సంస్థ- అదిరే లుక్, టర్బో ఇంజిన్తో ఎంట్రీ..
టాటా మోటార్స్ తన పాపులర్ మైక్రో ఎస్యూవీ పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ను ఆవిష్కరించింది. కొత్త డిజైన్, 10.25 ఇంచ్ స్క్రీన్, 360-డిగ్రీ కెమెరాతో పాటు పవర్ఫుల్ 1.2 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణలు. జనవరి 13న ఈ ఎస్యూవీ ధరలను సంస్థ ప్రకటిస్తుంది.
2026 టాటా పంచ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి బిగ్ అప్డేట్! జనవరి 13 లాంచ్కి ముందే, ఈ బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీని సంస్థ ఆవిష్కరించింది. కేవలం డిజైన్ మాత్రమే కాదు, ఈ టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంజిన్ విషయంలోనూ సంస్థ అదిరిపోయే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. పంచ్లో వస్తున్న తొలి మేజర్ అప్డేట్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్- కొత్త లుక్: చూడగానే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
కొత్త టాటా పంచ్ డిజైన్ చూస్తుంటే, ఇది పంచ్ ఈవీ, ఆల్ట్రోజ్ నుంచి ప్రేరణ పొందినట్లు అనిపిస్తుంది.
ముందు భాగం: సన్నని ఎల్ఈడీ డే-టైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు, బ్లాక్ కలర్ గ్రిల్తో ఎస్యూవీ ఫ్రెంట్ ఫేస్ పూర్తిగా మారిపోయింది. బంపర్పై ఉన్న హెవీ బ్లాక్ క్లాడింగ్ దీనికి మరింత రగ్గడ్ లుక్ని ఇస్తుంది.
హెడ్ల్యాంప్స్: హెడ్లైట్లను కూడా ఎల్ఈడీ యూనిట్లుగా మార్చారు. ఇవి షార్ప్ కటింగ్స్తో చూడటానికి చాలా స్టైలిష్గా ఉన్నాయి.
సైడ్ అండ్ రియర్: పక్క నుంచి చూస్తే ఈ టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్లో పెద్దగా మార్పులు లేకపోయినా, కొత్త 16-ఇంచ్ అలాయ్ వీల్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ఇక వెనుక భాగంలో ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానమై ఉండే 'కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ టైల్ ల్యాంప్స్' కారుకు మరింత ప్రీమియం లుక్ని జోడించాయి.
2026 టాటా పంచ్- హైటెక్ కేబిన్: ఇంటీరియర్ అదిరింది..
ఈ ఎస్యూవీ లోపలికి అడుగుపెట్టగానే సరికొత్త ప్రపంచం కనిపిస్తుంది!
స్టీరింగ్ వీల్: టాటా కొత్త కార్లలో కనిపిస్తున్నట్లుగా.. వెలిగే టాటా లోగోతో కూడిన 'టూ-స్పోక్' స్టీరింగ్ వీల్ ఇందులో ఉంది.
టెక్నాలజీ: 10.25-ఇంచ్ భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 7-ఇంచ్ ఫుల్లీ డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే కారును టెక్నాలజీ పరంగా నెక్ట్స్ లెవల్కు తీసుకెళ్లాయి.
ఫీచర్లు: కేబిన్లో గ్రే, బ్లూ కలర్ సీట్ అప్హోలిస్ట్రీ కొత్తగా ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, సన్రూఫ్ వంటి ఫీచర్లు రైడ్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా మారుస్తాయి.
2026 టాటా పంచ్ బిగ్ సర్ప్రైజ్: టర్బో ఇంజిన్!
2026 టాటా పంచ్లో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే విషయం 'టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్'. నెక్సాన్ నుంచి తెచ్చుకున్న 1.2-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ను మొదటిసారి పంచ్లో ప్రవేశపెడుతున్నారు.
పవర్: ఇది 118 బీహెచ్పీ పవర్ని, 170 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
గేర్ బాక్స్: దీనికి 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ను జత చేశారు.
ఇతర ఆప్షన్లు: సాధారణ 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ (87 బీహెచ్పీ), సీఎన్జీ వేరియంట్లు కూడా ఈ టాటా పంచ్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
2026 టాటా పంచ్- ధర, పోటీ..
2026 టాటా పంచ్ ధర సుమారు రూ. 6 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభం అయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా. లాంచ్ రోజున ధరను సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటిస్తుంది.
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్, మారుతీ ఇగ్నిస్, నిస్సాన్ మాగ్నైట్, రెనాల్ట్ కైగర్ వంటి కార్లకు టాటా పంచ్ గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.