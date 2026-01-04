టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ లాంచ్ డేట్ ఫిక్స్- సరికొత్త ఫీచర్స్తో ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ..
పాపులర్ మైక్రో ఎస్యూవీ 'టాటా పంచ్' ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ జనవరి 13న విడుదల కానుంది. సరికొత్త డిజైన్, అప్గ్రేడెడ్ ఇంటీరియర్, అదనపు సేఫ్టీ ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ కారు పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
దేశీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ తన పాపులర్ మైక్రో ఎస్యూవీ 'పంచ్' కొత్త వెర్షన్ను తీసుకురావడానికి సిద్ధమైంది. జనవరి 13న పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను లాంచ్ చేయనున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ధృవీకరించింది. దీనికి సంబంధించిన టీజర్ను కూడా విడుదల చేసింది. అందులో కారు సరికొత్త డిజైన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్లో అనేక కొత్త ఫీచర్లు యాడ్ చేసినప్పటికీ, ఇంజిన్ పరంగా ఎలాంటి మార్పులు ఉండబోవని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో 2026 టాటా పంచ్కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్- సరికొత్త ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్..
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్లో ప్రధాన మార్పులు దాని లుక్స్లోనే కనిపిస్తున్నాయి.
లైటింగ్: ఈ ఎస్యూవీ ముందు భాగంలో రీడిజైన్ చేసిన సరికొత్త ఎల్ఈడీ డే-టైమ్ రన్నింగ్ ల్యాంప్స్ను అమర్చారు. ఇవి మునుపటి కంటే చాలా స్లీక్గా ఉన్నాయి. దీనికి తోడు హారియర్, నెక్సాన్ తరహాలో సరికొత్త ఎల్ఈడీ హెడ్ ల్యాంప్స్ను కూడా జత చేశారు.
బంపర్: ఫ్రంట్ బంపర్, ఎయిర్ డ్యామ్ డిజైన్ను కూడా కంపెనీ మార్చింది. మలుపుల్లో వెలుతురు ఇచ్చే 'కార్నరింగ్' ఫీచర్ కలిగిన ఫాగ్ ల్యాంప్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
రియర్ లుక్: వెనుక భాగంలో స్లీక్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఒక లైట్ బార్ ద్వారా ఒకదానికొకటి అనుసంధానించి ఉన్నాయి. వెనుక వైపు వైపర్, వాషర్, సైడ్ ప్రొఫైల్లో సరికొత్త అలాయ్ వీల్స్ను మనం గమనించవచ్చు.
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్- లగ్జరీ ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు..
కారు లోపలి భాగం దాదాపు పంచ్ ఈవీ తరహాలోనే ఉండే అవకాశం ఉంది.
స్టీరింగ్ అండ్ డిస్ప్లే: టాటా లేటెస్ట్ మోడల్స్లో కనిపిస్తున్న 'టూ-స్పోక్' స్టీరింగ్ వీల్ ఈ 2026 పంచ్లోనూ రానుంది. టాప్ వేరియంట్లలో పాత ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్కు బదులుగా 10.25 ఇంచ్ ఫుల్లీ డిజిటల్ డిస్ప్లేను అందించనున్నారు.
ఇన్ఫోటైన్మెంట్: ప్రస్తుతం ఉన్న 7 ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్కు బదులుగా పెద్దదైన 10.25 ఇంచ్ స్క్రీన్ను టాప్ ట్రిమ్స్లో అమర్చనున్నారు. ఏసీ కంట్రోల్ యూనిట్లో కూడా మార్పులు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్- ముఖ్యమైన సేఫ్టీ ఫీచర్లు..
ఈ ఎస్యూవీ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం ఏంటంటే.. టెస్ట్ మోడల్స్ ఫ్రంట్ బంపర్లో రాడార్ సెన్సార్ కనిపించింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే, కొత్త పంచ్లో అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (అడాస్) ఫీచర్లు వచ్చే అవకాశం మెండుగా ఉంది. అలాగే పార్కింగ్ కోసం 360-డిగ్రీ కెమెరాను కూడా జోడించవచ్చని సమాచారం.
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్- ఇంజిన్, పెర్ఫార్మెన్స్..
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ మెకానికల్ పరంగా ఎలాంటి మార్పులు లేవు. పాత 1.2 లీటర్, త్రీ-సిలిండర్ ఇంజిన్నే ఇందులోనూ కొనసాగిస్తున్నారు. ఇది 86 హెచ్పీ పవర్, 113 ఎన్ఎం టార్క్ను జనరేట్ చేస్తుంది. 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 5-స్పీడ్ ఏఎంటీ (ఏఎంటీ) ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎప్పటిలాగే సీఎన్జీ వేరియంట్ కూడా అందుబాటులో ఉండనుంది.
టాటా మోటార్స్కి టాటా పంచ్ బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్గా ఉంది. అనేక సంవత్సరాలుగా ఇది బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీగా కూడా ఉంది. ఇక 2026 టాటా పంచ్ కూడా కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తుందని సంస్థ భావిస్తోంది.