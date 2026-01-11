మహీంద్రా స్కార్పియో లైనప్లో కొత్త ఎస్యూవీ- 'విజన్ ఎస్' లాంచ్ ఎప్పుడు?
మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా నుంచి రాబోతున్న సబ్-4 మీటర్ ఎస్యూవీ 'విజన్ ఎస్' టెస్టింగ్ సమయంలో కెమెరాకు చిక్కింది. స్కార్పియో లైనప్లోకి రానున్న ఈ కారు విశేషాలు ఇవే.
ఎస్యూవీల రారాజు మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా నుంచి మరో సంచలనం రాబోతోంది! గతేడాది ఆగస్టులో జరిగిన ‘ఫ్రీడమ్_ఎన్.యూ’ ఈవెంట్లో కంపెనీ ప్రదర్శించిన నాలుగు కాన్సెప్ట్ కార్లలో ఒకటైన ‘విజన్ ఎస్’ ఇప్పుడు రోడ్లపై ప్రత్యక్షమైంది. తమిళనాడులో ఈ కారును టెస్టింగ్ చేస్తున్న సమయంలో కొందరు ఫోటోలు తీసి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ రెడిట్లో పోస్ట్ చేశారు. ఫలితంగా ఈ కారుకు సంబంధించి కొత్త విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
ఏంటీ ఈ విజన్ ఎస్? దీని ప్రత్యేకతలేంటి?
మహీంద్రా విజన్.ఎస్, విజన్.ఎస్ఎక్స్టీ, విజన్.టీ, విజన్.ఎక్స్ అనే నాలుగు రకాల కాన్సెప్ట్ ఎస్యూవీలను గత ఆగస్టులో పరిచయం చేసింది మహీంద్రా. ఇవన్నీ కూడా మహీంద్రా కొత్తగా రూపొందించిన ‘ఫ్రీడమ్_ఎన్.యూ’ మోనోకాక్ ప్లాట్ఫామ్పై ఆధారపడి తయారయ్యాయి. ఈ ప్లాట్ఫామ్ విశేషం ఏంటంటే.. దీనిపై పెట్రోల్, డీజిల్, ఎలక్ట్రిక్ ఇంజిన్లను కూడా అమర్చుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా 'విజన్ ఎస్' మోడల్ స్కార్పియో ఫ్యామిలీలో చేరబోతోంది. మహీంద్రాకు బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎస్యూవీల్లో ఒకటిగా ఉన్న స్కార్పియో-ఎన్కి ఇది బుడ్డి వర్షెన్ని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
అయితే, ఇప్పుడున్న స్కార్పియో-ఎన్ లేదా స్కార్పియో క్లాసిక్ లాగా ఇది లాడర్-ఫ్రేమ్ ఛాసిస్పై కాకుండా, మోనోకాక్ ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మితమవుతోంది. అంతేకాదు, ఇది 4 మీటర్ల కంటే తక్కువ పొడవు ఉండే సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో రాబోతోంది.
టెస్ట్ వెహికల్లో ఏం గమనించవచ్చు?
టెస్ట్ డ్రైవ్ ద్వారా బయటకు వచ్చిన స్పై షాట్స్ ప్రకారం.. మహీంద్రా విజన్ ఎస్ కాన్సెప్ట్ మోడల్లో చూపించిన బాక్సీ డిజైన్ అలాగే ఉంది. వెనుక వైపు స్పేర్ వీల్ (స్టెపినీ) అమర్చారు. ఇది స్కార్పియో సిరీస్ గుర్తింపును ప్రతిబింబిస్తోంది. అయితే కాన్సెప్ట్ వెర్షన్లో ఉన్న 'ఎల్' ఆకారపు లైట్ల స్థానంలో, టెస్టింగ్ కారులో గుండ్రని హెడ్ల్యాంప్లను అమర్చారు.
ఈ ఎస్యూవీ ఇంటీరియర్ వివరాలు ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేవు. కానీ కాన్సెప్ట్ వర్షెన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఈ విజన్ ఎస్లో టెక్-ఫోకస్డ్ క్యాబినే ఉంటుంది. డ్యూయెల్ టల్ స్క్రీన్లతో కూడిన అత్యాధునిక క్యాబిన్ ఉంటుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. లాంచ్ నాటికి మరిన్ని వివరాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
మహీంద్రా అధికారికంగా వెల్లడించకపోయినప్పటికీ, ప్రారంభంలో ఈ విజన్ ఎస్ 1.2-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్, 1.5-లీటర్ టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో వస్తుందని తెలుస్తోంది. భవిష్యత్తులో దీని హైబ్రిడ్, ఫుల్లీ ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్లను కూడా రావొచ్చు.
మహీంద్రా విజన్ ఎస్- లాంచ్ ఎప్పుడు?
మహీంద్రా తన కొత్త ప్లాట్ఫామ్లో మొదటిగా ఈ 'విజన్ ఎస్'ను మార్కెట్లోకి తెచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ కారు వివిధ రకాల రోడ్లపై టెస్టింగ్ దశలో ఉంది. కాగా, అన్నీ అనుకున్నట్టు జరిగితే 2027 నాటికి ఇది షోరూమ్లలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
మహీంద్రా విజన్ ఎస్ ధరకు సంబంధించిన వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
లాంచ్ తర్వాత ఈ కొత్త ఎస్యూవీ టాటా సియెర్రా వంటి మోడల్స్కి గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.