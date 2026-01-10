Edit Profile
    రెనాల్ట్​ సరికొత్త కూపే- ఎస్​యూవీ.. ఇండియాలో ‘రఫేల్​’ లాంచ్​ ఎప్పుడు?

    రెనాల్ట్​ తన పాపులర్ మోడల్ 'డస్టర్'తో పాటు మరో అద్భుతమైన ఎస్‌యూవీ 'రఫేల్'ను కూడా భారత్‌కు తీసుకురానున్నట్లు కనిపిస్తోంది. అదిరిపోయే డిజైన్, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్‌తో ఈ కారు ఇటీవల భారత రోడ్లపై కనిపించింది. ఈ రెనాల్ట్​ రఫేల్​ పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 10, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కె్ట్​లో తన పట్టును మరింత పెంచుకోవాలని రెనాల్ట్​ గట్టి ప్లాన్ వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌ను సరికొత్తగా ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. జనవరి 26న తన పాపులర్ మోడల్ 'డస్టర్' ఎస్​యూవీని సరికొత్త రూపంలో భారత్‌కు పరిచయం చేయనున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఇదిలా ఉండగా, తాజాగా ఒక ఆసక్తికరమైన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఎలాంటి ముసుగులు లేకుండా, మెరిసిపోతున్న ‘రెనాల్ట్​ రఫేల్’ కారు భారత రోడ్లపై దర్శనమిచ్చింది.

    రెనాల్ట్​ రఫేల్​.. (@carindianews)
    రెనాల్ట్​ రఫేల్​.. (@carindianews)

    ప్రస్తుతానికి ఈ కూప్​-ఎస్​యూవీ భారత్‌లో అధికారికంగా లాంచ్ చేస్తామని కంపెనీ చెప్పకపోయినప్పటికీ, ఇది ఇండియన్ రోడ్లపై కనిపించడం చూస్తుంటే భవిష్యత్తులో ఈ కారు ఎంట్రీ ఖాయమనిపిస్తోంది. బహుశా ఏదైనా ఈవెంట్‌లో ప్రదర్శించడానికో లేదా టెస్టింగ్ కోసమో దీనిని తీసుకొచ్చి ఉండవచ్చు.

    అదిరిపోయే లుక్.. అదిరే డిజైన్!

    సీఎంఎఫ్-సీ/డీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై రూపొందిన ఈ కూపే-ఎస్‌యూవీ, రెనాల్ట్​ కొత్త డిజైన్ శైలిలో కనిపిస్తోంది. కారు ముందు భాగంలో క్రోమ్ ఫినిషింగ్‌తో ఉన్న మెష్ గ్రిల్, మధ్యలో రెనాల్ట్​ కొత్త లోగో ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. దీనికి ఇరువైపులా ఉన్న ఎల్‌ఈడీ డీఆర్ఎల్ కారుకు ఒక అగ్రెసివ్ లుక్‌ను ఇస్తున్నాయి.

    కారును పక్క నుంచి గమనిస్తే, స్లోపింగ్ రూఫ్‌లైన్, 20 ఇంచ్​ భారీ అలాయ్ వీల్స్ కంటికి అట్రాక్టివ్​గా అనిపిస్తాయి. ఇక కారు వెనుక భాగంలో పదునైన డిజైన్‌తో కూడిన ఆరో ఆకారం టెయిల్ లైట్లు, గ్లాస్ బ్లాక్ ఫినిషింగ్ ఉన్న బంపర్ చూస్తుంటే ఇది నిజంగా ఒక లగ్జరీ కారులా అనిపిస్తుంది. లోగో కిందే 'రఫేల్​' అని రాసి ఉన్న విధానం చాలా బాగుంది.

    • మరింత స్టైలిష్​గా 2026 టాటా పంచ్​- మూడు రోజుల్లో ఫేస్​లిఫ్ట్​ లాంచ్​- పూర్తి వివరాల తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    కారు లోపల అంతా లగ్జరీనే!

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్న రెనాల్ట్​ రఫేల్​ ఇంటీరియర్ చూస్తే టెక్నాలజీ ప్రియులకు పండగే!

    డిస్‌ప్లే: డ్యాష్‌బోర్డ్‌పై నిలువుగా ఉండే 24 ఇంచ్​ భారీ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణ.

    ఆడియో: మ్యూజిక్ ప్రియుల కోసం 12 స్పీకర్ల హర్మాన్ కార్డాన్ సౌండ్ సిస్టమ్.

    లగ్జరీ: పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, హెడ్స్-అప్ డిస్‌ప్లే వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు.

    స్టీరింగ్: కొత్త రకం టూ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్.

    పవర్‌ఫుల్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్..

    పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలోనూ ఈ రఫేల్ కూపే- ఎస్​యూవీ చాలా పవర్‌ఫుల్. ఇందులో 1.2 లీటర్ త్రీ-సిలిండర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లతో జత చేశారు. ఇది మొత్తం 200 బీహెచ్​పీ పవర్​ని జనరేట్​ చేస్తుంది. ఇక హై-ఎండ్ వేరియంట్లలో వెనుక యాక్సిల్ వద్ద అదనంగా మరో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌ను జోడించడం ద్వారా 4x4 సిస్టమ్‌తో వస్తుంది. ఇది ఏకంగా 300 హెచ్​పీ పవర్​ని ఉత్పత్తి చేయడం విశేషం.

    ఒకవేళ ఈ రెనాల్ట్​ రఫేల్ మన దేశంలో విడుదలైతే, ప్రీమియం ఎస్‌యూవీ విభాగంలో గట్టి పోటీని ఇస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.

