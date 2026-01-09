సుజుకి నుంచి తొలి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ e-Access వచ్చేసింది: ధర, ఫీచర్లు ఇవే
సుజుకి మోటార్ సైకిల్ ఇండియా తన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'e-Access'ను రూ. 1,88,490 ధరతో విడుదల చేసింది. 95 కి.మీ రేంజ్, అదిరిపోయే వారంటీ ఆఫర్లతో వస్తున్న ఈ స్కూటర్ బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి.
భారత టూ-వీలర్ మార్కెట్లో తిరుగులేని ముద్ర వేసిన జపాన్ దిగ్గజం సుజుకి, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) రేసులోకి అధికారికంగా అడుగుపెట్టింది. తన పాపులర్ మోడల్ 'యాక్సెస్'ను ఎలక్ట్రిక్ రూపంలో 'e-Access' పేరుతో భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ స్కూటర్ ధరను రూ. 1,88,490 (ఎక్స్-షోరూమ్) గా నిర్ణయించింది. గతేడాది భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్పో 2025లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ మోడల్, ఇప్పుడు వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
మీరు కొత్తగా సుజుకి e-Access కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్కూటర్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన టాప్ 5 విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. ధర, బుకింగ్ వివరాలు
సుజుకి e-Access ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ప్రారంభ ధర రూ. 1,88,490 (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ స్కూటర్ కొనాలనుకునే వారు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అధీకృత సుజుకి డీలర్షిప్ల వద్ద బుక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రత్యేక విషయం ఏమిటంటే, ఆఫ్లైన్ డీలర్లతో పాటు ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ సైట్ ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart) ద్వారా కూడా ఈ స్కూటర్ను కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటును సుజుకి కల్పించింది.
2. అదిరిపోయే ఆఫర్లు.. బంపర్ వారంటీ!
వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు సుజుకి భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై నమ్మకాన్ని పెంచేలా ఏకంగా 7 ఏళ్లు లేదా 80,000 కిలోమీటర్ల వరకు పొడిగించిన వారంటీని అదనపు ఖర్చు లేకుండానే అందిస్తోంది. వీటితో పాటు మరికొన్ని ఆఫర్లు ఇవే:
బై-బ్యాక్ హామీ: కొన్న మూడు ఏళ్ల తర్వాత స్కూటర్ అసలు ధరలో 60% వరకు తిరిగి ఇచ్చేలా బై-బ్యాక్ అష్యూరెన్స్ ఇస్తోంది.
లాయల్టీ బోనస్: పాత సుజుకి కస్టమర్లకు రూ. 10,000 వరకు, కొత్త కస్టమర్లకు రూ. 7,000 వరకు వెల్కమ్ బోనస్ లభిస్తుంది.
ఫైనాన్స్ సౌకర్యం: 5.99% తక్కువ వడ్డీ రేటుతో లోన్ సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది.
3. స్టైలిష్ రంగులు.. సరికొత్త లుక్
ఈ స్కూటర్ మొత్తం నాలుగు రకాల డ్యూయల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
- మెటాలిక్ మ్యాట్ బ్లాక్ విత్ మెటాలిక్ మ్యాట్ బోర్డియక్స్ రెడ్.
- పెర్ల్ గ్రేస్ వైట్ విత్ మెటాలిక్ మ్యాట్ ఫిబ్రోయిన్ గ్రే.
- పెర్ల్ జేడ్ గ్రీన్ విత్ మెటాలిక్ మ్యాట్ ఫిబ్రోయిన్ గ్రే.
సరికొత్తగా మెటాలిక్ మ్యాట్ స్టెల్లార్ బ్లూ విత్ మెటాలిక్ మ్యాట్ ఫిబ్రోయిన్ గ్రే అనే రంగును కంపెనీ పరిచయం చేసింది.
4. బ్యాటరీ సామర్థ్యం, పర్ఫార్మెన్స్
సుజుకి e-Access లో 3.07 kWh లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ (LFP) బ్యాటరీని ఉపయోగించారు.
రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 95 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు.
వేగం: గంటకు 71 కి.మీ గరిష్ట వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది.
ఛార్జింగ్: సాధారణ ఛార్జర్తో ఫుల్ ఛార్జ్ అవ్వడానికి 6 గంటల 42 నిమిషాలు పడుతుంది. అదే ఫాస్ట్ ఛార్జర్ వాడితే కేవలం 2 గంటల 12 నిమిషాల్లోనే ఛార్జింగ్ పూర్తవుతుంది.
రైడ్ మోడ్స్: ఇందులో ఎకో (Eco), రైడ్ A (Ride A), రైడ్ B (Ride B) అనే మూడు మోడ్లతో పాటు రివర్స్ మోడ్ కూడా ఉంది. బ్యాటరీ కేవలం 10% ఉన్నా కూడా స్కూటర్ పర్ఫార్మెన్స్లో మార్పు ఉండదని కంపెనీ చెబుతోంది.
5. మెయింటెనెన్స్
ఈ స్కూటర్ ను తేలికపాటి ఛాసిస్పై నిర్మించారు, ఇది ప్రయాణంలో మంచి స్థిరత్వాన్ని (Stability) ఇస్తుంది. నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించేందుకు ఇందులో మెయింటెనెన్స్-ఫ్రీ డ్రైవ్ బెల్ట్ను వాడారు. దీని కాలపరిమితి ఏకంగా 7 ఏళ్లు లేదా 70,000 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుందని సుజుకి హామీ ఇస్తోంది. ఎల్ఈడీ లైటింగ్, డ్యూయల్ టోన్ అలాయ్ వీల్స్ దీనికి మరింత ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తున్నాయి.
|Suzuki e-Access: పవర్ ట్రైన్, స్పెసికేషన్స్
|బ్యాటరీ
|3.07 kWh Lithium Iron Phosphate (LIP)
|పవర్
|5.49 bhp
|టార్క్
|15 Nm
|రేంజ్
|95 km/charge
|టాప్ స్పీడ్
|71 kmph
|రెగ్యులర్ చార్జింగ్ టైమ్
|6 hours 42 minutes
|ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టైమ్
|2 hours 12 minutes
|రైడ్ మోడ్స్
|Eco, Ride A, Ride B, Reverse mode