    సింగిల్​ ఛార్జ్​తో 400 కి.మీ రేంజ్​- ఇది ఫాస్టెస్ట్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్ కూడా​..

    సింపుల్ ఎనర్జీ తన నెక్ట్స్​ జనరేషన్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ‘సింపుల్ వన్ జెన్ 2’ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీనితో పాటు సింపుల్​ అల్ట్రా పేరుతో కొత్త, లాంగ్​ రేంజ్​ స్కూటర్​ని సైతం ఆవిష్కరించింది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 06, 2026 6:01 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ రంగంలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న బెంగళూరుకు చెందిన స్టార్టప్ ‘సింపుల్ ఎనర్జీ’.. తన పాపులర్ స్కూటర్ సింపుల్ వన్​లో సరికొత్త వెర్షన్ జెన్​ 2ను లాంచ్ చేసింది. అద్భుతమైన రేంజ్, స్టైలిష్ లుక్, అత్యాధునిక సాఫ్ట్‌వేర్‌తో ఈ స్కూటర్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. అంతేకాదు, సింపుల్​ అల్ట్రా పేరుతో ఓ కొత్త, లాంగ్​ రేంజ్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ని సైతం సంస్థ ఆవిష్కరించింది.

    సింపుల్​ వన్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లు..
    సింపుల్​ వన్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్లు..

    సింపుల్​ అల్ట్రా ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​..

    జెన్ 2 లాంచ్‌తో పాటు కంపెనీ తన ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్ ‘సింపుల్ అల్ట్రా’ను కూడా పరిచయం చేసింది. ఈ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ ఏకంగా 6.5 కేడబ్ల్యూహెచ్​ బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో వస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఇది 400 కి.మీ (ఐడీసీ సర్టిఫైడ్) రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ క్లెయిమ్ చేస్తోంది. కేవలం 2.77 సెకన్లలోనే 0-40 కి.మీ. వేగాన్ని అందుకోవడం దీని ప్రత్యేకత. ఫలితంగా దేశంలోనే ఇది రెండోవ ఫాస్టెస్ట్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​గా నిలిచింది.

    వేరియంట్ల వారీగా ఈ సింపుల్​ అల్ట్రా టాప్​లో ఉంటుంది. ఈ మోడల్​ ధరకు సంబంధించిన వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

    సింపుల్ వన్ జెన్ 2: డిజైన్, బాడీ..

    కొత్త సింపుల్​ వన్​ జెన్ 2 మునుపటి కంటే మరింత షార్ప్‌గా, ఆకర్షణీయమైన గ్రాఫిక్స్‌తో కనిపిస్తుంది. సోనిక్ రెడ్, ఏరో ఎక్స్, ఆస్ఫాల్ట్ ఎక్స్ వంటి మూడు కొత్త రంగులలో ఇది లభిస్తుంది.

    మరింత దృఢంగా: దీని ఈ-స్కూటర్​ ఛాసిస్‌ను రీ-డిజైన్ చేశారు. దీనివల్ల బాడీకి 22 శాతం అదనపు దృఢత్వం లభించింది, ఫలితంగా హై-స్పీడ్ వద్ద ప్రయాణం చాలా నిలకడగా ఉంటుంది.

    లైఫ్ టైమ్ వారంటీ: కస్టమర్లలో భరోసా నింపేందుకు బ్యాటరీ, మోటార్‌పై కంపెనీ జీవితకాల వారంటీని అందిస్తోంది.

    సింపుల్ వన్​​ జెన్​ 2 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- బ్యాటరీ సామర్థ్యం, రేంజ్..

    ఈ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్ మొత్తం మూడు బ్యాటరీ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది:

    టాప్ వేరియంట్ (5 కేడబ్ల్యూహెచ్​): 265 కి.మీ. రేంజ్, 0-40 కి.మీ వేగం కేవలం 2.55 సెకన్లలో అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 115 కి.మీ.

    మిడ్ వేరియంట్ (4.5 కేడబ్ల్యూహెచ్​): 236 కి.మీ. రేంజ్, గరిష్ట వేగం 90 కి.మీ.

    బేస్ వేరియంట్ (వన్​ఎస్​ - 3.7 కేడబ్ల్యూహెచ్​): 190 కి.మీ. రేంజ్, గరిష్ట వేగం 90 కి.మీ.

    బ్యాటరీ బరువును కూడా 4 కిలోలు తగ్గించినట్లు సంస్థ తెలిపింది. వర్షం, ధూళి నుంచి రక్షణ కోసం దీనికి ఐపీ67 రేటింగ్ ఇచ్చారు.

    స్మార్ట్ ఫీచర్లు..

    కొత్త 'సింపుల్ ఓఎస్'తో ఈ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్ టెక్నాలజీ పరంగా మరో మెట్టు ఎక్కింది.

    సేఫ్టీ ఫీచర్లు: స్కూటర్ కింద పడితే దానంతట అదే ఆగిపోయే 'డ్రాప్ సేఫ్', కొండ ప్రాంతాల్లో వెనక్కి జారకుండా ఆపే 'సూపర్ హోల్డ్' వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    డిస్‌ప్లే: 7-ఇంచ్​ డిజిటల్ ఇన్​స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, రియల్ టైమ్ వెహికల్ మానిటరింగ్ సదుపాయం ఉంది.

    స్టోరేజ్: సీటు కింద 35 లీటర్ల భారీ స్టోరేజ్ స్పేస్ లభిస్తుంది.

    సింపుల్​ వన్​ జెన్​ 2 ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​ ధరల వివరాలు (ఎక్స్-షోరూమ్, బెంగళూరు)

    • సింపుల్ వన్ఎస్ (3.7 కేడబ్ల్యూహెచ్​): రూ. 1,49,999
    • సింపుల్ వన్ (4.5 కేడబ్ల్యూహెచ్​): రూ. 1,69,999
    • సింపుల్ వన్ (5 కేడబ్ల్యూహెచ్​): రూ. 1,77,999

    అయితే, ఇనీషియల్​ ఆఫర్ కింద ఇప్పుడు కేవలం రూ. 1,39,999 కే ప్రారంభ మోడల్ లభిస్తుంది.

    News/News/సింగిల్​ ఛార్జ్​తో 400 కి.మీ రేంజ్​- ఇది ఫాస్టెస్ట్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్ కూడా​..
    News/News/సింగిల్​ ఛార్జ్​తో 400 కి.మీ రేంజ్​- ఇది ఫాస్టెస్ట్​ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్ కూడా​..
