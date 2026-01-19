Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్: తెలుసుకోవాల్సిన 5 ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవే

    టాటా మోటార్స్ తన బెస్ట్ సెల్లింగ్ మైక్రో ఎస్‌యూవీ టాటా పంచ్‌ను సరికొత్త హంగులతో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. కేవలం రూ. 5.59 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వచ్చిన ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌లో టర్బో ఇంజిన్, అడ్వాన్స్‌డ్ ఫీచర్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

    Published on: Jan 19, 2026 6:32 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మైక్రో ఎస్‌యూవీ విభాగంలో రారాజుగా వెలుగొందుతున్న 'టాటా పంచ్' ఇప్పుడు సరికొత్త రూపంలో మెరిసిపోతోంది. కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనుగుణంగా టాటా మోటార్స్ ఈ కారును అప్‌గ్రేడ్ చేసి 2026 టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌ను లాంచ్ చేసింది. దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 5.59 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా నిర్ణయించారు. ఒకవేళ మీరు కూడా కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఈ కొత్త 'పంచ్'లో మారిన 5 ప్రధాన అంశాలు ఇవే:

    టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్: తెలుసుకోవాల్సిన 5 ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవే
    టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్: తెలుసుకోవాల్సిన 5 ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవే

    1. కళ్లు చెదిరే కొత్త డిజైన్

    టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ముందు భాగం (Front Facia) పూర్తిగా మారిపోయింది. కొత్తగా రీ-పొజిషన్ చేసిన హెడ్‌ల్యాంప్స్ కారుకు మరింత షార్ప్ లుక్‌ను ఇస్తున్నాయి. పాత మోడల్‌తో పోలిస్తే సైడ్ ప్రొఫైల్ పెద్దగా మారకపోయినా, కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ కారుకు ఒక ఫ్రెష్ ఫీల్‌ను జోడించాయి. వెనుక వైపు చూస్తే, రీ-డిజైన్ చేసిన టెయిల్ ల్యాంప్స్‌తో పాటు ఇప్పుడు ఒక ఎల్‌ఈడీ లైట్ బార్ (Full-width LED light bar) కారు వెడల్పు పొడవునా కనిపిస్తుంది.

    2. ప్రీమియం ఇంటీరియర్

    కారు లోపలికి అడుగు పెడితే మీరు డ్యాష్‌బోర్డ్ లేఅవుట్‌లో భారీ మార్పును గమనించవచ్చు. ఇది దాదాపు 'పంచ్ ఈవీ'ని పోలి ఉంటుంది. బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ కాంబినేషన్‌తో పాటు కొత్తగా రూపొందించిన ఏసీ వెంట్స్, టాటా లేటెస్ట్ మోడల్స్‌లో ఉండే 'టూ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్' ఇంటీరియర్‌ను మరింత ప్రీమియంగా మార్చేశాయి.

    3. టెక్నాలజీతో కూడిన ఫీచర్లు

    ఫీచర్ల విషయంలో టాటా ఈసారి ఎక్కడా తగ్గలేదు. పాత 7-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ స్థానంలో ఇప్పుడు 10.25-అంగుళాల భారీ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ వచ్చింది. ఇది వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ ప్లేను సపోర్ట్ చేస్తుంది. వీటితో పాటు:

    • 7-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్.
    • 360-డిగ్రీ కెమెరా, వాయిస్ అసిస్టెడ్ సన్‌రూఫ్.
    • వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ (కూలింగ్ ఫంక్షన్‌తో), ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్.
    • వేగవంతమైన టైప్-సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌లు, iRA 2.0 కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ.

    4. పవర్‌ఫుల్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్

    సాధారణ 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో పాటు, ఈసారి టాటా కొత్తగా 1.2 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్‌ను కూడా తీసుకొచ్చింది. ఇది 118 HP శక్తిని, 170 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. వేగంగా ప్రయాణించాలనుకునే కారు ప్రేమికులకు ఇది మంచి ఎంపిక. ఈ టర్బో వేరియంట్ ధర రూ. 8.29 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుండి మొదలవుతుంది.

    5. భద్రతలో నంబర్ వన్.. సిఎన్‌జి లోనూ ఆటోమేటిక్

    టాటా కార్లు అంటేనే భద్రతకు మారుపేరు. ఈ కొత్త పంచ్ కూడా భారత్ NCAP (B-NCAP) పరీక్షల్లో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది. ఇక మైలేజీ కోరుకునే వారి కోసం సిఎన్‌జి (CNG) వెర్షన్ అందుబాటులో ఉంది. అయితే, సిఎన్‌జి విభాగంలో ఆటోమేటిక్ (AMT) ట్రాన్స్‌మిషన్‌ను అందిస్తున్న భారతదేశపు మొదటి ఎస్‌యూవీగా పంచ్ తన రికార్డును కొనసాగిస్తోంది.

    హ్యుందాయ్ ఎక్స్‌టర్ వంటి కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడానికి సిద్ధమైన ఈ కొత్త టాటా పంచ్ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎస్‌యూవీ ప్యాకేజీ అని చెప్పవచ్చు.

    recommendedIcon
    News/News/టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్: తెలుసుకోవాల్సిన 5 ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవే
    News/News/టాటా పంచ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్: తెలుసుకోవాల్సిన 5 ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes