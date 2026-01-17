టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్లో ఏది వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్? ధర, ఫీచర్లు..
మైక్రో ఎస్యూవీ విభాగంలో రారాజుగా దూసుకెళుతునన టాటా పంచ్ ఇప్పుడు 2026 ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్తో మరింత పవర్ఫుల్గా మారింది. కొత్త టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్, సెగ్మెంట్లోనే మొదటిసారిగా సీఎన్జీ ఏఎమ్టీ వంటి ఫీచర్లతో అలరించనుంది. మరి ఈ ఎస్యూవీలో వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ ఏది? ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
భారతీయ వాహనదారుల మనసు గెలుచుకున్న 'టాటా పంచ్' ఇప్పుడు సరికొత్త హంగులతో మన ముందుకు వచ్చింది. ఈ మేరకు పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ వర్షెన్ని ఇటీవలే సంస్థ లాంచ్ చేసింది. కేవలం డిజైన్ మాత్రమే కాకుండా, ఫీచర్లు, ఇంజిన్ సామర్థ్యం పరంగా కూడా ఈ చిన్న ఎస్యూవీ ఇప్పుడు మరింత శక్తివంతంగా మారింది. టాటా మోటార్స్ ఈ 2026 మోడల్ను మొత్తం ఎనిమిది వేరియంట్లలో (స్మార్ట్, ప్యూర్, ప్యూర్+, ప్యూర్+ ఎస్, అడ్వెంచర్, అడ్వెంచర్ ఎస్, అకంప్లీష్డ్, అకంప్లీష్డ్+ ఎస్) విడుదల చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో 2026 టాటా పంచ్ వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ఏది? అనేది ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
2026 టాటా పంచ్- ధర, ఇంజిన్ వివరాలు..
కొత్త టాటా పంచ్ ప్రారంభ ధర రూ. 5.59 లక్షలుగా ఉండగా, టాప్ ఎండ్ మోడల్ ధర రూ. 10.54 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది.
ఈసారి మెకానికల్ పరంగా టాటా పెద్ద మార్పులే చేసింది:
సాధారణ పెట్రోల్ ఇంజిన్: 1.2 లీటర్ ఇంజిన్ 88 హెచ్పీ పవర్, 115ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఏఎమ్టీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
పవర్ఫుల్ టర్బో పెట్రోల్: నెక్సాన్ నుంచి తీసుకున్న 1.2 లీటర్ టర్బో ఇంజిన్ను కూడా ఇప్పుడు పంచ్లో ఆఫర్ చేస్తున్నారు. ఇది ఏకంగా 120 హెచ్పీ పవర్, 170 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది కేవలం మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో మాత్రమే వస్తుంది.
సీఎన్జీ ఏఎమ్టీ: దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా సీఎన్జీ కార్లలో ఆటోమేటిక్ సౌకర్యాన్ని టాటా తీసుకొచ్చింది. ఇది నగర ప్రయాణాలను మరింత సులభతరం చేస్తుంది.
అదిరిపోయే కలర్స్- కొత్త పంచ్ ఎస్యూవీ ఇప్పుడు ఆరు రకాల ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తోంది. అవి.. ప్రిస్టీన్ వైట్, బెంగాల్ రూజ్, కారామెల్, సయాంటాఫిక్, డేటోనా గ్రే, కూర్గ్ క్లౌడ్స్. వీటికి తోడు డ్యూయల్ టోన్ (బ్లాక్ లేదా వైట్ రూఫ్) ఆప్షన్లు కూడా ఉండటంతో రోడ్డుపై ఈ కారు చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది.
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్, మారుతీ ఇగ్నిస్ వంటి మోడళ్లతో పోటీ పడుతున్న టాటా పంచ్, ఈ అప్డేట్స్తో తన స్థానాన్ని మరింత పదిలం చేసుకునేలా కనిపిస్తోంది.
2026 టాటా పంచ్ వేరియంట్ల వారీగా ముఖ్యమైన ఫీచర్లు:
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ స్మార్ట్: 6 ఎయిర్బ్యాగులు (స్టాండర్డ్), ఈఎస్సీ, టీపీఎంఎస్ వంటి భద్రతా ఫీచర్లతో పాటు డిజిటల్ క్లస్టర్ లభిస్తుంది.
ప్యూర్: రేర్ ఏసీ వెంట్స్, స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్, ఆల్ పవర్ విండోస్ ఉంటాయి.
అడ్వెంచర్: 360-డిగ్రీ కెమెరా, బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటర్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి వినూత్న ఫీచర్లు చేరాయి.
అకంప్లిష్డ్+ ఎస్: ఇది టాప్ ఎండ్ మోడల్. ఇందులో 10.25-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్, వాయిస్ అసిస్టెడ్ సన్రూఫ్, వైర్లెస్ ఛార్జర్, ఆటో-డిమ్మింగ్ ఐఆర్వీఎం వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
2026 టాటా పంచ్- వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్..
సాధారణ ప్రయాణాల కోసం: మీరు రోజువారీ పనుల కోసం 1.2 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో రూ. 8.99 లక్షలకు లభిస్తుంది. ఒకవేళ నగర ట్రాఫిక్లో క్లచ్ నొక్కే బాధ లేకుండా ఉండాలంటే, ఏఎమ్టీ వెర్షన్ను రూ. 9.54 లక్షలకు సొంతం చేసుకోవచ్చు.
పొదుపుగా ప్రయాణించాలనుకుంటే: పెట్రోల్ ఖర్చు తగ్గించుకోవడంతో పాటు ఆటోమేటిక్ డ్రైవింగ్ సౌకర్యం కావాలనుకునే వారికి సీఎన్జీ మోడల్ బెస్ట్. ఈ లైనప్లో అత్యంత ఖరీదైన వేరియంట్ ఇదే. దీని ధర రూ. 10.54 లక్షలు. మైలేజ్ విషయంలో ఇది మీకు మంచి లాభాన్ని అందిస్తుంది.
వేగం, పవర్ కోరుకునే వారికోసం: కారు నడిపేటప్పుడు పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారు 1.2 లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. దీని ధర రూ. 9.79 లక్షలు. హైవేలపై లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్లే వారికి ఈ ఇంజిన్ అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.
మొత్తానికి, మీరు పెట్టే ప్రతి రూపాయికి తగిన విలువ దక్కాలంటే మాత్రం, అదిరే ఫీచర్లు, అన్ని రకాల ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉన్న అకంప్లిష్డ్+ ఎస్ వేరియంట్ అత్యుత్తమ ఎంపికగా నిలుస్తుంది.