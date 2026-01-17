Edit Profile
    టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ కొంటున్నారా? హైదరాబాద్​లో ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలు..

    టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ ఇటీవలే లాంచ్​ అయ్యింది. మరి ఈ 2026 టాటా పంచ్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. హైదరాబాద్​లో కొత్త టాటా పంచ్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 17, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీ టాటా పంచ్​లో ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్​ని ఇటీవలే లాంచ్​ చేసింది టాటా మోటార్స్​. సరికొత్త డిజైన్​తో, క్రేజీ ఫీచర్స్​తో, కొత్త ఇంజిన్​ ఆప్షన్​ (1.2 లీటర్​ టర్బో)తో వచ్చిన ఈ 2026 టాటా పంచ్​పై కస్టమర్లు ఇప్పటికే విపరీతంగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. మరి మీరు కూడా కొత్త టాటా పంచ్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. హైదరాబాద్​లో టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    2026 టాటా పంచ్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​
    2026 టాటా పంచ్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​

    హైదరాబాద్​లో టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​..

    2026 టాటా పంచ్​ స్మార్ట్​- రూ. 6.77 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ ప్యూర్​- రూ. 7.83 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ స్మార్ట్​ సీఎన్జీ- రూ. 8.07 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ ప్యూర్​ ప్లస్​- రూ. 8.42 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ ప్యూర్​ ప్లస్​ ఎస్​- రూ. 8.83 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ ప్యూర్​ సీఎన్జీ- రూ. 9.01 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ ప్యూర్​ ప్లస్​ ఏటీ- రూ. 9.07 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ అడ్వెంచర్​- రూ. 9.13 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ ప్యూర్​ ప్లస్​ ఎస్ ఏటీ​- రూ. 9.48 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ అడ్వెంచర్​ ఎస్​- రూ. 9.54 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ ప్యూర్​ ప్లస్​ సీఎన్జీ- రూ. 9.60 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ అడ్వెంచర్​ ఏటీ- రూ. 9.80 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ అకంప్లీష్డ్​- రూ. 9.98 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ అడ్వెంచర్​ టర్బో- రూ. 9.98 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ ప్యూర్​ ప్లస్​ ఎస్​ సీఎన్జీ- రూ. 10.04 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ ప్యూర్​ ప్లస్​ సీఎన్జీ ఏటీ- రూ. 10.28 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ అడ్వెంచర్​ సీఎన్జీ- రూ. 10.33 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ అకంప్లీష్డ్​ ఏటీ- రూ. 10.63 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ అడ్వెంచర్​ ఎస్​ సీఎన్జీ- రూ. 10.75 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ అకంప్లీష్డ్​ ప్లస్​ ఎస్​- రూ. 10.80 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ అడ్వెంచర్​ సీఎన్జీ ఏటీ- రూ. 10.98 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ అంకప్లీష్డ్​ సీఎన్జీ- రూ. 11.16 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ అడ్వెంచర్​ ఎస్​ సీఎన్జీ- రూ. 11.39 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ అకంప్లీష్డ్​ ప్లస్​ ఎస్​ ఏటీ- రూ. 11.45 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ అకంప్లీష్డ్​ ప్లస్​ ఎస్​ టర్బో- రూ. 11.75 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ అకంప్లీష్డ్​ ప్లస్​ ఎస్​ సీఎన్జీ ఏటీ- రూ. 13.16 లక్షలు

    • ఏటీ అంటే ఆటోమెటిక్​
    • సీఎన్జీ మినహా మిగిలినవి అన్నీ పెట్రోల్​ వేరియంట్లే.

    అంటే హైదరాబాద్​లో టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ రూ. 6.77 లక్షల నుంచి రూ. 13.16 లక్షలు వరకు ఉంటుందని అర్థం.

    సాధారణంగా కారును లాంచ్​ చేసే సమయంలో ఆటోమొబైల్​ సంస్థలు కేవలం ఎక్స్​షోరూం ప్రైజ్​ వివరాలను మాత్రమే వెల్లడిస్తాయి. ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వేరుగా ఉంటుంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ట్యాక్స్​లు వేరువేరుగా ఉండటం ఇందుకు కారణం. అందుకే ఏదైనా కారు ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను తెలుసుకుని బడ్జెట్​ని ప్లాన్​ చేసుకోవడం ఉత్తమం.

    ఇక మీరు మీ సమీపంలోని డీలర్​షిప్​ షోరూమ్​ని సందర్శిస్తే వెహికిల్​ టెస్ట్​ డ్రైవ్​ని చేయొచ్చు. అంతేకాదు, కారు మీద ప్రస్తుత ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్ల గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు.

