టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ వేరియంట్లు - వాటి ఫీచర్లు, ధరలు..
2026 టాటా పంచ్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ వేరియంట్లు, వాటి ధరలు, వాటి ఫీచర్లను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
ఇండియాలో బెస్ట్ సెల్లింగ్ మైక్రో, ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీగా దూసుకెళుతున్న టాటా పంచ్ ఇప్పుడు సరికొత్త అవతారంలో మన ముందుకు వచ్చింది. మచ్ అవైటెడ్ టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ని టాటా మోటార్స్ సంస్థ ఇటీవలే లాంచ్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ 2026 టాటా పంచ్ వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లు, వాటి ధరల వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ వేరియంట్లు- వాటి ధరలు (ఎక్స్షోరూం)..
|వేరియంట్
|రెవొట్రాన్ పెట్రోల్ ఎంటీ (రూ.లక్షలు)
|రెవొట్రాన్ పెట్రోల్ ఏఎంటీ
|ఐసీఎన్జీ ఎంటీ
|ఐసీఎన్జీ ఏఎంటీ
|ఐటర్బో ఎంటీ
|Smart
|5.59
|–
|6.69
|–
|–
|Pure
|6.49
|–
|7.49
|–
|–
|Pure +
|6.99
|7.54
|7.99
|8.54
|–
|Pure + S
|7.34
|7.89
|8.34
|–
|–
|Adventure
|7.59
|8.14
|8.59
|9.14
|8.29
|Adventure S
|7.94
|–
|8.94
|9.49
|–
|Accomplished
|8.29
|8.84
|9.29
|–
|–
|Accomplished + S
|8.99
|9.54
|–
|10.54
|9.79
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ వేరియంట్లు- వాటి ఫీచర్లు..
- టాటా పంచ్ స్మార్ట్ - ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 5.59 లక్షలు
ఇది బేస్ వేరియంట్. తక్కువ బడ్జెట్లో ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ కావాలనుకునే వారి కోసం దీనిని రూపొందించారు.
కీలక ఫీచర్లు: 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఈఎస్పీ, హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్, ఐసోఫిక్స్ చైల్డ్ సీట్ మౌంట్స్.
ప్రత్యేకత: భారత్ ఎన్సీఏపీలో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించిన కారు కావడంతో, 2026 టాటా పంచ్ బేస్ మోడల్లో కూడా భద్రతకు ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. సెంట్రల్ లాకింగ్, ఫ్రంట్ పవర్ విండోస్ వంటి కనీస అవసరాలు ఇందులో ఉన్నాయి.
2. టాటా పంచ్ ప్యూర్ - ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 6.49 లక్షలు
కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణించే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక. స్మార్ట్ వేరియంట్కు అదనంగా ఇందులో కొన్ని సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి.
ముఖ్య ఫీచర్లు: వెనుక ఏసీ వెంట్స్, సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్, ఎలక్ట్రికల్ అడ్జస్టబుల్ మిర్రర్స్, నాలుగు పవర్ విండోస్, 4 స్పీకర్ల ఆడియో సెటప్.
3. టాటా పంచ్ ప్యూర్+ - ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 6.99 లక్షలు
టెక్నాలజీని ఇష్టపడే వారికి ఇక్కడి నుంచి అసలు మజా మొదలవుతుంది1
ముఖ్య ఫీచర్లు: హార్మన్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లే, రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా, క్రూయిజ్ కంట్రోల్.
4. టాటా పంచ్ ప్యూర్+ ఎస్ - ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 7.34 లక్షలు
తక్కువ ధరలోనే సన్రూఫ్తో కూడిన ఎస్యూవీ కావాలనుకునే వారు ఈ 2026 టాటా పంచ్ ప్యూర్+ వేరియంట్ని ఎంచుకోవచ్చు. వాయిస్ అసిస్టెడ్ ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, ఆటోమేటిక్ హెడ్ల్యాంప్స్, రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్స్ వంటి ఫీచర్లు దీని సొంతం.
5. టాటా పంచ్ అడ్వెంచర్ - ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 7.59 లక్షలు
ఫీచర్ల పరంగా ఇది పక్కా 'ఆల్ రౌండర్' అని చెప్పుకోవాలి.
ముఖ్య ఫీచర్లు: 360-డిగ్రీ సరౌండ్ వ్యూ కెమెరా, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్.
6. టాటా పంచ్ అడ్వెంచర్ ఎస్ - ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 7.94 లక్షలు
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ అడ్వెంచర్ వేరియంట్కు అదనంగా సన్రూఫ్, రూఫ్ రెయిల్స్ కావాలనుకునే వారి కోసం ఈ మోడల్.
7. టాటా పంచ్ అకాంప్లిష్డ్ - ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 8.29 లక్షలు
ఎస్యూవీ అనేది ప్రీమియంగా ఉండాలనుకునే వారికి ఇది కరెక్ట్ ఛాయిస్.
ముఖ్య ఫీచర్లు: డిజిటల్ టీఎఫ్టీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, యాంబియంట్ లైటింగ్, ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్, అలాయ్ వీల్స్, కూల్డ్ గ్లోవ్బాక్స్.
8. టాటా పంచ్ అకాంప్లిష్డ్+ ఎస్ - ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 8.99 లక్షలు
2026 టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్లో టాప్ ఎండ్ వేరియంట్. రాజీ పడకుండా అన్ని ఫీచర్లు కావాలనుకునే వారి కోసం.
ముఖ్య ఫీచర్లు: 16-ఇంచుల డైమండ్ కట్ అలాయ్ వీల్స్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, ఆటో డిమ్మింగ్ ఐఆర్వీఎం, ప్రీమియం లెదర్ టచ్ ఇంటీరియర్స్.
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్- ఏది వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్?
"కొత్త పంచ్ వేరియంట్లలో ‘అడ్వెంచర్’ ట్రిమ్ వాల్యూ ఫర్ మనీ అని చెప్పవచ్చు. రూ. 7.59 లక్షల ధరలో 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఆటో క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉండటం అదనపు ఆకర్షణ" అని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
కేవలం భద్రత, బడ్జెట్ చూసుకునే వారికి 'ప్యూర్' వేరియంట్ సరిపోతుంది. నాకు అన్ని సౌకర్యాలు కావాలి అనుకుంటే 'అకాంప్లిష్డ్+ ఎస్' వైపు వెళ్లవచ్చు. మీ అవసరం, బడ్జెట్ను బట్టి ఈ జాబితా నుంచి సరైన కారును ఎంచుకోండి.