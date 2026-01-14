Edit Profile
    టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ వేరియంట్లు - వాటి ఫీచర్లు, ధరలు..

    2026 టాటా పంచ్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ వేరియంట్లు, వాటి ధరలు, వాటి ఫీచర్లను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 14, 2026 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇండియాలో బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ మైక్రో, ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీగా దూసుకెళుతున్న టాటా పంచ్​ ఇప్పుడు సరికొత్త అవతారంలో మన ముందుకు వచ్చింది. మచ్​ అవైటెడ్​ టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ని టాటా మోటార్స్​ సంస్థ ఇటీవలే లాంచ్​ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ 2026 టాటా పంచ్​ వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లు, వాటి ధరల వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    2026 టాటా పంచ్​ ఇదిగో..
    2026 టాటా పంచ్​ ఇదిగో..

    టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ వేరియంట్లు- వాటి ధరలు (ఎక్స్​షోరూం)..

    వేరియంట్​రెవొట్రాన్​ పెట్రోల్​ ఎంటీ (రూ.లక్షలు)రెవొట్రాన్​ పెట్రోల్​ ఏఎంటీఐసీఎన్జీ ఎంటీఐసీఎన్జీ ఏఎంటీఐటర్బో ఎంటీ
    Smart5.596.69
    Pure6.497.49
    Pure +6.997.547.998.54
    Pure + S7.347.898.34
    Adventure7.598.148.599.148.29
    Adventure S7.948.949.49
    Accomplished8.298.849.29
    Accomplished + S8.999.5410.549.79

    టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ వేరియంట్లు- వాటి ఫీచర్లు..

    1. టాటా పంచ్ స్మార్ట్ - ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 5.59 లక్షలు

    ఇది బేస్ వేరియంట్. తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీ కావాలనుకునే వారి కోసం దీనిని రూపొందించారు.

    కీలక ఫీచర్లు: 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఈఎస్‌పీ, హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్, ఐసోఫిక్స్ చైల్డ్ సీట్ మౌంట్స్.

    ప్రత్యేకత: భారత్ ఎన్​సీఏపీలో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించిన కారు కావడంతో, 2026 టాటా పంచ్​ బేస్ మోడల్‌లో కూడా భద్రతకు ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. సెంట్రల్ లాకింగ్, ఫ్రంట్ పవర్ విండోస్ వంటి కనీస అవసరాలు ఇందులో ఉన్నాయి.

    2. టాటా పంచ్ ప్యూర్ - ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 6.49 లక్షలు

    కుటుంబంతో కలిసి ప్రయాణించే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక. స్మార్ట్ వేరియంట్‌కు అదనంగా ఇందులో కొన్ని సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి.

    ముఖ్య ఫీచర్లు: వెనుక ఏసీ వెంట్స్, సెంటర్ ఆర్మ్‌రెస్ట్, ఎలక్ట్రికల్ అడ్జస్టబుల్ మిర్రర్స్, నాలుగు పవర్ విండోస్, 4 స్పీకర్ల ఆడియో సెటప్.

    3. టాటా పంచ్ ప్యూర్+ - ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 6.99 లక్షలు

    టెక్నాలజీని ఇష్టపడే వారికి ఇక్కడి నుంచి అసలు మజా మొదలవుతుంది1

    ముఖ్య ఫీచర్లు: హార్మన్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్​ యాపిల్ కార్‌ప్లే, రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా, క్రూయిజ్ కంట్రోల్.

    4. టాటా పంచ్ ప్యూర్+ ఎస్ - ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 7.34 లక్షలు

    తక్కువ ధరలోనే సన్‌రూఫ్​తో కూడిన ఎస్​యూవీ కావాలనుకునే వారు ఈ 2026 టాటా పంచ్​ ప్యూర్​+ వేరియంట్​ని ఎంచుకోవచ్చు. వాయిస్ అసిస్టెడ్ ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్, ఆటోమేటిక్ హెడ్‌ల్యాంప్స్, రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్స్ వంటి ఫీచర్లు దీని సొంతం.

    5. టాటా పంచ్ అడ్వెంచర్ - ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 7.59 లక్షలు

    ఫీచర్ల పరంగా ఇది పక్కా 'ఆల్ రౌండర్' అని చెప్పుకోవాలి.

    ముఖ్య ఫీచర్లు: 360-డిగ్రీ సరౌండ్ వ్యూ కెమెరా, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్.

    6. టాటా పంచ్ అడ్వెంచర్ ఎస్ - ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 7.94 లక్షలు

    టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ అడ్వెంచర్ వేరియంట్‌కు అదనంగా సన్‌రూఫ్, రూఫ్ రెయిల్స్ కావాలనుకునే వారి కోసం ఈ మోడల్.

    7. టాటా పంచ్ అకాంప్లిష్డ్ - ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 8.29 లక్షలు

    ఎస్​యూవీ అనేది ప్రీమియంగా ఉండాలనుకునే వారికి ఇది కరెక్ట్ ఛాయిస్.

    ముఖ్య ఫీచర్లు: డిజిటల్ టీఎఫ్‌టీ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, యాంబియంట్ లైటింగ్, ఎల్‌ఈడీ డీఆర్ఎల్స్, అలాయ్ వీల్స్, కూల్డ్ గ్లోవ్‌బాక్స్.

    8. టాటా పంచ్ అకాంప్లిష్డ్+ ఎస్ - ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 8.99 లక్షలు

    2026 టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​లో టాప్ ఎండ్ వేరియంట్. రాజీ పడకుండా అన్ని ఫీచర్లు కావాలనుకునే వారి కోసం.

    ముఖ్య ఫీచర్లు: 16-ఇంచుల డైమండ్ కట్ అలాయ్ వీల్స్, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, ఆటో డిమ్మింగ్ ఐఆర్‌వీఎం, ప్రీమియం లెదర్ టచ్ ఇంటీరియర్స్.

    టాటా పంచ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​- ఏది వాల్యూ ఫర్​ మనీ వేరియంట్​?

    "కొత్త పంచ్ వేరియంట్లలో ‘అడ్వెంచర్’ ట్రిమ్ వాల్యూ ఫర్​ మనీ అని చెప్పవచ్చు. రూ. 7.59 లక్షల ధరలో 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఆటో క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉండటం అదనపు ఆకర్షణ" అని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    కేవలం భద్రత, బడ్జెట్ చూసుకునే వారికి 'ప్యూర్' వేరియంట్ సరిపోతుంది. నాకు అన్ని సౌకర్యాలు కావాలి అనుకుంటే 'అకాంప్లిష్డ్+ ఎస్' వైపు వెళ్లవచ్చు. మీ అవసరం, బడ్జెట్‌ను బట్టి ఈ జాబితా నుంచి సరైన కారును ఎంచుకోండి.

