Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Keeway Hypevolt R : అడాస్​ ఫీచర్​తో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​ లాంచ్- 180 కి.మీ రేంజ్! ధర..

    Keeway Hypevolt R : కీవే హైప్​వోల్ట్-​ ఆర్ పేరుతో ఒక ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​ ఇండియాలో లాంచ్​ అయ్యింది. దీని రేంజ్ 180 కి.మీ. ఇందులో అడాస్​ ఫీచర్​ ఉండటం హైలైట్. ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Jul 04, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతదేశపు ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్లోకి హంగేరియన్ బ్రాండ్ కీవే గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది! పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్, సరికొత్త బాబర్ స్టైల్ డిజైన్‌తో కూడిన ‘హైప్‌వోల్ట్-ఆర్’ అనే పేరుతో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను విడుదల చేసింది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    కీవే హైప్​వోల్ట్​-ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్..
    కీవే హైప్​వోల్ట్​-ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్..

    బుకింగ్స్ ప్రారంభం.. మోటో వాల్ట్ ద్వారా విక్రయాలు

    ఆదిశ్వర్ ఆటో రైడ్ ఇండియా నేతృత్వంలోని మల్టీ-బ్రాండ్ 'మోటో వాల్ట్' షోరూమ్‌ల ద్వారా ఈ కీవే హైప్​వోల్ట్​-ఆర్ స్కూటర్‌ను భారత్‌లో విక్రయించనున్నారు. ప్రీమియం పెర్ఫార్మెన్స్ సెగ్మెంట్లో లాంచ్ అయిన ఈ స్కూటర్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.99 లక్షలుగా ఉంది. కస్టమర్లు కేవలం రూ. 5,000 టోకెన్ అమౌంట్ చెల్లించి ఈ సరికొత్త ఈవీని బుక్ చేసుకోవచ్చు.

    కీవే హైప్​వోల్ట్​-ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- అదిరిపోయే బాబర్ స్టైల్ డిజైన్..

    కీవే హైప్‌వోల్ట్-ఆర్ డిజైన్ మార్కెట్లో ఉన్న సాధారణ స్కూటర్లలా కాకుండా అత్యంత భిన్నంగా, ఫ్యూచరిస్టిక్‌గా ఉంటుంది. ఇది టీవీఎస్ ఎక్స్, బీఎండబ్ల్యూ Cఈ-02 వంటి ప్రీమియం మోడళ్లకు గట్టి పోటీని ఇవ్వనుంది.

    ప్రత్యేకతలు: ఈ కీవే హైప్​వోల్ట్​-ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​లో సాధారణ స్కూటర్లలా ఫ్లాట్ ఫుట్‌బోర్డ్ ఉండదు, మధ్యలో సెంట్రల్ స్పైన్ డిజైన్‌ను అందించారు. రైడర్, పిలియన్ సీట్లు ఫ్లాట్‌గా ఉంటాయి.

    లైటింగ్ అండ్ లుక్: వర్టికల్ (నిలువు) హెడ్‌ల్యాంప్స్ నేరుగా ఫ్రంట్ ఏప్రాన్‌పైనే అమర్చి ఉంటాయి. ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ వెనుక భాగం వీల్స్ వరకు సాగకుండా కట్ చేసినట్లు ఉండటం వల్ల దీనికి ఒక క్లాసిక్ ‘బాబర్-స్టైల్’ లుక్ వచ్చింది. ఎల్‌ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, టైర్ హగ్గర్ దీని సొంతం.

    కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది క్రిస్టల్ వైట్, ప్లాటినం గ్రే అనే రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో లభిస్తుంది.

    కీవే హైప్​వోల్ట్​-ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- అడాస్​ ఫీచర్​తో!

    టెక్నాలజీ పరంగా కీవే ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​లో సరికొత్త ఫీచర్లను జోడించింది. బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, కాల్/మెసేజ్ అలర్ట్స్, మ్యాప్ ప్రొజెక్షన్‌తో కూడిన నావిగేషన్‌ను సపోర్ట్ చేసే 5-ఇంచ్ టీఎఫ్‌టీ డిస్‌ప్లే ఇందులో ఉంది.

    భద్రత కోసం అందించిన ఫీచర్లు:

    కీలెస్ గో (స్మార్ట్ కీ సిస్టమ్)

    ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, డ్యూయల్-ఛానల్ ఏబీఎస్

    హిల్-హోల్డ్, హిల్-డిసెంట్ కంట్రోల్

    ఇంటెలిజెంట్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, రివర్స్ మోడ్

    బ్లైండ్‌స్పాట్ డిటెక్షన్‌తో కూడిన రివర్స్ కెమెరా, అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్ (అడాస్) ఫీచర్లు.

    కీవే హైప్​వోల్ట్​-ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- పవర్‌ట్రెయిన్, రేంజ్, ఛార్జింగ్..

    కీవే హైప్‌వోల్ట్-ఆర్​లో 5 కేడబ్ల్యూహెచ్ సామర్థ్యం కలిగిన రెండు రిమూవబుల్ (బయటకు తీయగలిగే) బ్యాటరీలను అందించారు. ఇవి సింగిల్ ఛార్జ్‌పై గరిష్టంగా 180 కిలోమీటర్ల అద్భుతమైన రేంజ్‌ను అందిస్తాయని కంపెనీ క్లెయిమ్ చేస్తోంది. ఈ బ్యాటరీలను స్కూటర్ లోపల ఉంచి లేదా విడిగా బయటకు తీసి కేవలం 3 గంటల్లోనే 0 నుంచి 80 శాతం వరకు ఫాస్ట్ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

    కీవే హైప్​వోల్ట్​-ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- హార్డ్‌వేర్..

    ఈ స్కూటర్ ముందు వైపు 100/80, వెనుక వైపు 120/70 ప్రొఫైల్ గల టైర్లతో కూడిన 14-ఇంచుల స్టైలిష్ అల్లాయ్ వీల్స్‌పై నడుస్తుంది. కంఫర్ట్ రైడింగ్ కోసం ముందు టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్స్, వెనుక ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్స్ సస్పెన్షన్ ఉన్నాయి. బ్రేకింగ్ కోసం రెండు వైపులా డిస్క్ బ్రేకులు ఇచ్చారు.

    గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్: 130ఎంఎం

    సీట్ హైట్: 770 ఎంఎం (తక్కువ హైట్ ఉన్నవారికైనా సులభంగా సరిపోతుంది)

    బూట్ స్పేస్: సీటు కింద 27 లీటర్ల స్టోరేజ్ స్పేస్ లభిస్తుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/Keeway Hypevolt R : అడాస్​ ఫీచర్​తో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​ లాంచ్- 180 కి.మీ రేంజ్! ధర..
    Home/News/Keeway Hypevolt R : అడాస్​ ఫీచర్​తో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్​ లాంచ్- 180 కి.మీ రేంజ్! ధర..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes