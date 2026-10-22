Hyundai Bayon : 23 అడాస్ ఫీచర్లు, 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్తో హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్యూవీ..!
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లోకి అక్టోబర్ 26న అడుగుపెడుతున్న హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్యూవీ భద్రతా వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్, లెవెల్-2 అడాస్ సహా 80కి పైగా సేఫ్టీ ఫీచర్లతో రూ.11,000 అడ్వాన్స్తో బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి.
దేశీయ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగంలో సరికొత్త పోటీకి హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తెరతీసింది. అక్టోబర్ 26న అధికారికంగా భారత మార్కెట్లో విడుదల కానున్న ‘హ్యుందాయ్ బేయాన్’ భద్రతా అంశాలను కంపెనీ వెల్లడించింది. వెన్యూ, క్రెటా మోడళ్ల మధ్య స్థానాన్ని దక్కించుకోనున్న ఈ కారులో భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.
"ఈ ఆటోమొబైల్ విభాగంలో ప్రయాణికుల భద్రతకు, ఆధునిక సాంకేతికతకు మేం అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తున్నాం," అని హ్యుందాయ్ ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు.
గ్లోబల్ కే ఎన్హాన్స్డ్ ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించిన ఈ హ్యుందాయ్ బేయాన్ని భారతీయ 5-స్టార్ సేఫ్టీ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తయారు చేశారు. ఎస్యూవీ నిర్మాణం కోసం 69 శాతం అడ్వాన్స్డ్ మల్టీ-గ్రేడ్ హై-స్ట్రెంగ్త్ స్టీల్ను ఉపయోగించారు. ఫ్రంట్ ఏప్రాన్, డాష్బోర్డ్, రియర్ ఫ్లోర్, సైడ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ భాగాల్లో హాట్ స్టాంపింగ్ పరిజ్ఞానాన్ని అమర్చారు. ప్రమాద సమయాల్లో క్యాబిన్ వైపు ఒత్తిడి పడకుండా లోడ్ పాత్స్, రింగ్ టైప్ స్ట్రక్చర్ ఇంపాక్ట్ శక్తిని సమానంగా విస్తరింపజేస్తాయి. వెనుక వైపు నుంచి వేరే వాహనం ఢీకొట్టినా ప్రయాణికులకు ప్రమాదం జరగకుండా ప్రత్యేక ఫ్లోర్ సైడ్ మెంబర్లను డిజైన్ చేశారు!
హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్యూవీ- స్టాండర్డ్గా 35కు పైగా సేఫ్టీ ఫీచర్లు..
భారతీయ కొనుగోలుదారులు కారు భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తున్న తరుణంలో, హ్యుందాయ్ తన బేయాన్ బేస్ వేరియంట్ నుంచే అత్యుత్తమ సౌకర్యాలను తెస్తోంది. అన్ని వేరియంట్లలో 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్సీ), హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్ (హెచ్ఏసీ), టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్), ఐసోఫిక్స్ చైల్డ్ సీట్ యాంకర్లు ప్రామాణికంగా లభిస్తున్నాయి.
వీటితో పాటు అత్యవసర బ్రేకింగ్ సమయంలో వెనుక వచ్చే వాహనాలను అప్రమత్తం చేసే 'ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ సిగ్నల్', అన్ని సీట్లకు 3-పాయింట్ సీట్బెల్టులు, రోల్ఓవర్ సెన్సార్, సెంట్రల్ లాకింగ్, యాంటీ థెఫ్ట్ అలారమ్లను అందించారు. ఇరుకైన ప్రదేశాల్లో పార్కింగ్ సులువు చేసేందుకు 360-డిగ్రీ సరౌండ్ వ్యూ మానిటర్, బ్లైండ్-స్పాట్ వ్యూ మానిటర్, ఆల్-వీల్ డిస్క్ బ్రేక్స్ తోడ్పడతాయి.
హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్యూవీ- లెవల్ 2 అడాస్..
ఈ కొత్త ఎస్యూవీలో 'హ్యుందాయ్ స్మార్ట్సెన్స్ లెవెల్-2 ప్రొ అడాస్' సాంకేతికత ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. మొత్తం 3 రాడార్లు, 12 పార్కింగ్ సెన్సార్ల సహాయంతో పని చేసే ఈ వ్యవస్థలో 23 రకాల అసిస్టెన్స్ ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి.
హైవేలు, నగర రోడ్లపై ఎదురయ్యే ప్రమాదాలను ముందే పసిగట్టే ఫార్వర్డ్ కొలిజన్ వార్నింగ్, బ్లైండ్-స్పాట్ కొలిజన్ అవాయిడెన్స్, లేన్ కీపింగ్ అసిస్ట్, లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్ ఇందులో ఉన్నాయి. సుదీర్ఘ ప్రయాణాల్లో డ్రైవర్ ఏకాగ్రత తగ్గితే హెచ్చరించే డ్రైవర్ అటెన్షన్ వార్నింగ్, ట్రాఫిక్కు అనుగుణంగా వేగాన్ని నియంత్రించే స్మార్ట్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, హైబీమ్ అసిస్ట్ డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని సురక్షితంగా మారుస్తాయి.
హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్యూవీ- ఇంజిన్, గేర్బాక్స్..
హ్యుందాయ్ బేయాన్లో నమ్మకమైన 1.5-లీటర్ 4-సిలిండర్ ఎంపీఐ పెట్రోల్ ఇంజిన్ అమర్చారు. ఇది 115 పీఎస్ పవర్, 143.8 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. డ్రైవింగ్ స్టైల్కు తగినట్లుగా 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్, ఐవీటీ (ఇంటెలిజెంట్ వేరియబుల్ ట్రాన్స్మిషన్) ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లలో ఇది లభిస్తుంది.
కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనుగుణంగా 10 ఆకర్షణీయమైన కలర్ ఆప్షన్లను ప్రవేశపెట్టారు. టైటానియం బ్లాక్, క్లాసీ బ్లూ, అట్లాస్ వైట్, ఫియరీ రెడ్, గోల్డెన్ బ్రాంజ్, ఎకోట్రానిక్ గ్రే అనే ఆరు మోనోటోన్ రంగులు ఉన్నాయి. బ్లాక్ రూఫ్తో అట్లాస్ వైట్, ఫియరీ రెడ్ డ్యూయల్-టోన్ ఐచ్ఛికాలు లభిస్తాయి. మ్యాట్ ఫినిషింగ్ ఇష్టపడే వారి కోసం టైటానియం బ్లాక్ మ్యాట్, క్లాసీ బ్లూ మ్యాట్ ఎడిషన్లను తీసుకొచ్చారు.
హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్యూవీ- బుకింగ్స్, పోటీ..
అక్టోబర్ 26న లాంచ్కానున్న ఈ బేయాన్ ఎస్యూవీని రూ. 11,000 చెల్లించి హ్యుందాయ్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా సమీప డీలర్షిప్లలో బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. అక్టోబర్ 26న విడుదల రోజునే వేరియంట్ల వారీగా ధరలు, డెలివరీ సమయాన్ని కంపెనీ ప్రకటించనుంది.
ఇక మార్కెట్లో మారుతీ సుజుకీ, టాటా, స్కోడా కంపెనీల కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీలకు ఈ మోడల్ గట్టి పోటీనిచ్చే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More