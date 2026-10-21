షోరూమ్లకు చేరిన హ్యుందాయ్ బేయాన్: అక్టోబర్ 26న మార్కెట్లోకి గ్రాండ్ ఎంట్రీ
హ్యుందాయ్ మోటార్స్ సరికొత్త ఎస్యూవీ 'బేయాన్' అక్టోబర్ 26న భారత మార్కెట్లో విడుదల కానుంది. లాంచ్ తేదీ దగ్గర పడుతుండటంతో డీలర్షిప్ స్టాక్యార్డులకు కార్ల డెలివరీలు మొదలయ్యాయి. వెన్యూ, క్రెటాల మధ్య ఉండే ఈ కారు విశేషాలు, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం.
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలోనే సరికొత్త ఎస్యూవీ 'హ్యుందాయ్ బేయాన్' (Hyundai Bayon)ను అక్టోబర్ 26న అధికారికంగా భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు పూర్తి చేసింది. కాగా, లాంచ్కు ముందే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న హ్యుందాయ్ డీలర్షిప్ స్టాక్యార్డులకు ఈ కార్ల రవాణా ప్రారంభమైంది. ట్రాన్స్పోర్టర్ వాహనాల నుంచి కార్లను అన్లోడ్ చేస్తున్న దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రత్యక్షమవ్వడంతో కారు విడుదలపై వాహన ప్రియుల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
తన మోడల్ శ్రేణిలో ప్రస్తుతం ప్రజాదరణ పొందిన 'వెన్యూ', 'క్రెటా' ఎస్యూవీల మధ్య ఖాళీని భర్తీ చేస్తూ హ్యుందాయ్ ఈ బేయాన్ను నిలబెట్టనుంది. విపరీతమైన పోటీ ఉన్న ఎస్యూవీ విభాగంలో మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ వంటి దిగ్గజ మోడళ్లకు ఇది ప్రధాన పోటీదారుగా నిలవనుంది.
ఆకట్టుకునేలా డిజైన్, ఎక్స్టీరియర్ లూక్స్
హ్యుందాయ్ సంస్థ తన సరికొత్త 'ఆర్ట్ ఆఫ్ స్టీల్' డిజైన్ ఫిలాసఫీతో ఈ కారును రూపొందించింది. ముందరి భాగంలో స్ప్లిట్ హెడ్ల్యాంప్స్, బోనెట్ లైన్కు అనుసంధానించిన స్లిమ్ ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్లు, ఆకట్టుకునే గ్రిల్, భారీ లోయర్ బంపర్ను అమర్చారు. వెనుక భాగంలో డార్క్ స్ట్రిప్తో అనుసంధానించిన టెయిల్ ల్యాంప్స్, టెయిల్గేట్పై ప్రముఖంగా కనిపించే 'బేయాన్' బ్రాండింగ్ కారుకు ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తున్నాయి.
వీటితో పాటు రూఫ్ స్పాయిలర్, షార్క్-ఫిన్ యాంటెన్నా, కాంట్రాస్ట్ రూఫ్, బ్లాక్-అవుట్ పిల్లర్లు, వీల్ ఆర్చ్ వద్ద బాడీ క్లాడింగ్, 17-ఇంచ్ అల్లాయ్ వీల్స్ వంటి హంగులను జోడించారు. సుమారు 4.2 మీటర్ల పొడవు ఉండే ఈ కారు క్రాసోవర్ తరహా శైలితో మెట్రో నగరాల్లో సులువుగా డ్రైవ్ చేసేలా డిజైన్ చేశారు.
ఇంజిన్, గేర్బాక్స్ వివరాలు
భారత మార్కెట్లోకి రానున్న బేయాన్ ఎస్యూవీలో 1.5-లీటర్, 4-సిలిండర్, న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఎంపీఐ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను జతచేశారు. ఇది గరిష్ఠంగా 115 పీఎస్ పవర్, 144 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్ల విషయానికొస్తే.. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో పాటు హ్యుందాయ్ ప్రత్యేక ఇంటెలిజెంట్ వేరియబుల్ ట్రాన్స్మిషన్ (IVT) ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.
ప్రస్తుతానికి ఈ కారులో డీజిల్ లేదా టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ వేరియంట్లను ప్రవేశపెట్టడం లేదని సంస్థ స్పష్టం చేసింది. పెట్రోల్ మోడల్స్, రెండు రకాల గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లతోనే కారు మొదట అందుబాటులోకి రానుంది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు
నూతన బేయాన్ ఎస్యూవీలో సాంకేతికతకు హ్యుందాయ్ అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. కారు అంతర్భాగంలో డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ కోసం డ్యూయల్ 12.3-ఇంచ్ కర్వ్డ్ పనోరమిక్ డిస్ప్లేలను ఏర్పాటు చేశారు. వీటితో పాటు ఎన్విడియా (NVIDIA) పవర్తో పనిచేసే హ్యుందాయ్ కనెక్టెడ్ కార్ నావిగేషన్ కాక్పిట్ను అమర్చారు.
భారత్లో ఇన్-బిల్ట్ జెనరేటివ్ ఏఐ (Gen AI) వాయిస్ అసిస్టెంట్తో రానున్న తొలి హ్యుందాయ్ కారు ఇదే కావడం గమనార్హం. పెర్ప్లెక్సిటీ (Perplexity) ఇంటెలిజెన్స్, సౌండ్ హౌండ్ ఏఐ (SoundHound AI) వాయిస్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా పనిచేసే ఈ సిస్టమ్ ద్వారా ప్రయాణికులు కారుతో మరింత సహజంగా సంభాషించవచ్చు.
ఇతర డిజిటల్ విశేషాలను పరిశీలిస్తే.. 70కి పైగా హ్యుందాయ్ బ్లూలింక్ కనెక్టెడ్ ఫీచర్లు, 19 వాహన కంట్రోలర్ల కోసం ఓవర్ ది ఎయిర్ (OTA) అప్డేట్లు, ప్రాంతీయ భాషల సపోర్ట్ ఉన్నాయి. దీనితో పాటు 500 కంటే ఎక్కువ వాయిస్ కమాండ్లను కారు సపోర్ట్ చేస్తుందని కంపెనీ ప్రకటించింది.
బుకింగ్స్, లాంచ్ తేదీ
అక్టోబర్ 26న మార్కెట్లోకి అధికారికంగా విడుదల కానున్న రోజునే ఈ కారు ధరలు, వేరియంట్ల వివరాలను కంపెనీ వెల్లడించనుంది. ప్రస్తుతం హ్యుందాయ్ అధికారిక వెబ్సైట్, గుర్తింపు పొందిన డీలర్షిప్ల ద్వారా రూ. 11,000 ముందస్తు టోకెన్ మొత్తం చెల్లించి వాహనాన్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు. దసరా, దీపావళి పండుగ సీజన్లో వినియోగదారులకు డెలివరీలు ప్రారంభమవుతాయని ప్రతినిధులు తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More