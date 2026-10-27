Hyundai Bayon : అదరగొడుతున్న హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్యూవీ- మరి మైలేజ్ ఎంత?
భారత మార్కెట్లో విడుదలైన హ్యుందాయ్ 'బేయాన్' ఎస్యూవీ అధికారిక మైలేజ్ వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. మైలేజ్తో పాటు ఈ ఎస్యూవీ ఫీచర్లు సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
భారత ఆటోమొబైల్ విపణిలో తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్న హ్యుందాయ్ ‘బేయాన్’ ఎస్యూవీకి సంబంధించిన అత్యంత కీలకమైన మైలేజ్ వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. ఇప్పటికే లాంచ్ అయి విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న ఈ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ, మైలేజ్ విషయంలో కూడా వాహన ప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. హ్యుందాయ్ సంస్థ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బేయాన్ ఐవీటీ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ లీటరుకు 18.6 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ (ఏఆర్ఏఐ కన్ఫర్మ్డ్) ఇస్తుందని అధికారికంగా నిర్ధారించారు. మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ వేరియంట్ మైలేజ్ వివరాలను కంపెనీ త్వరలోనే ప్రకటించనుంది.
భారత మార్కెట్లో హ్యుందాయ్ లైనప్లో పాపులర్ ఎస్యూవీలైన ‘వెన్యూ’, 7-సీటర్ ఎస్యూవీ ‘అల్కాజార్’ల మధ్య స్థానాన్ని భర్తీ చేసేందుకు ఈ మోడల్ను రూపొందించారు. మైలేజ్ విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకునే సగటు భారతీయ కస్టమర్కు ఇది అద్భుతమైన ఎంపికగా మారనుంది.
హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్యూవీ- పవర్ఫుల్ ఇంజిన్, డ్రైవింగ్ మోడ్స్..
హ్యుందాయ్ బేయాన్లో నమ్మకమైన 1.5-లీటర్, 4-సిలిండర్ ఎంపీఐ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 115 పీఎస్ పీక్ పవర్, 143.8 ఎన్ఎం పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ లేదా ఇంటిలిజెంట్ వేరియబుల్ ట్రాన్స్మిషన్ (ఐవీటీ) ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది. హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం వంటి మహానగరాల్లో రోజువారీ ట్రాఫిక్లో ఇబ్బంది లేకుండా డ్రైవ్ చేయాలనుకునే వారి కోసం ఐవీటీ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ను డిజైన్ చేశారు. స్పోర్టీ డ్రైవింగ్ అనుభూతిని కోరుకునే వారి కోసం స్టీరింగ్ వెనుక ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లను కూడా అందించారు.
డ్రైవర్ సౌకర్యార్థం ఈ హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్యూవీలో ఇకో, నార్మల్, స్పోర్ట్ డ్రైవింగ్ మోడ్లను అందించారు. ముఖ్యంగా హైవేలపై ఇతర వాహనాలను వేగంగా ఓవర్టేక్ చేయడానికి తక్షణ శక్తినిచ్చే 'డ్యాష్ బూస్ట్ మోడ్' ఈ కారులోని మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణ.
హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్యూవీ- ఏఐ టెక్నాలజీ, ప్రీమియం క్యాబిన్..
సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో హ్యుందాయ్ బేయాన్ తన పోటీదారుల కంటే చాలా ముందుంది! క్యాబిన్ లోపల డ్యూయల్ 12.3-అంగుళాల కర్వ్డ్ పానోరమిక్ డిస్ప్లే సెటప్ ఉంది. ఇందులో డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్ కలిసిపోయి ఎంతో ప్రీమియమ్గా కనిపిస్తాయి.
ఏఐ వాయిస్ అసిస్టెంట్: 'పర్ప్లెక్సిటీ', 'సౌండ్ హౌండ్ ఏఐ' సాంకేతికతలతో రూపొందించిన భారతదేశపు తొలి జెనరేటివ్ ఏఐ వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఇందులో ఉంది.
స్మార్ట్ కనెక్టివిటీ: ఎన్విడియా క్లౌడ్ మద్దతుతో పనిచేసే కాక్పిట్, 70కి పైగా బ్లూలింక్ కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లు, ఓవర్ ది ఎయిర్ (ఓటీఏ) అప్డేట్లు, 500కి పైగా ఇన్-బిల్ట్ వాయిస్ కమాండ్లను ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది.
లగ్జరీ సౌకర్యాలు: లెథరెట్ సీట్లు, అంబియంట్ లైటింగ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, రియర్ ఏసీ వెంట్లతో పాటు పనోరమిక్ సన్రూఫ్ లభిస్తుంది.
2,600 ఎంఎం భారీ వీల్బేస్ కారణంగా వెనుక కూర్చునే ప్రయాణికులకు విశాలమైన లెగ్రూమ్ లభిస్తుంది. అలాగే 505 లీటర్ల భారీ బూట్ స్పేస్ ఉండటం వల్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు, ఫ్యామిలీ ట్రిప్పులకు విపరీతమైన లగేజీ స్టోరేజ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్యూవీ- లెవల్ 2 ప్రో అడాస్..
ప్రయాణికుల రక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ ఈ కారులో హ్యుందాయ్ స్మార్ట్సెన్స్ లెవెల్-2 ప్రో అడాస్ సాంకేతికతను పొందుపరిచింది. నావిగేషన్ ఆధారిత స్మార్ట్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, హైవే డ్రైవింగ్ అసిస్ట్ వంటి కీలక భద్రతా ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
అంతేకాకుండా అన్ని వేరియంట్లలో 35కి పైగా స్టాండర్డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు సహా మొత్తం 80కి పైగా సెక్యూరిటీ ఫీచర్లతో ఈ కారు మార్కెట్లోకి వచ్చింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More