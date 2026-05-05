2026 హ్యుందాయ్ వెన్యూ vs మహీంద్రా XUV 3XO: బడ్జెట్ ఎస్యూవీల్లో ఏది బెస్ట్? పవర్, ఫీచర్లు, ధరల కంప్లీట్ రిపోర్ట్
సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో హ్యుందాయ్ వెన్యూ, మహీంద్రా XUV 3XO మధ్య పోటీ రసవత్తరంగా మారింది. అదిరిపోయే ఫీచర్లు, శక్తివంతమైన ఇంజిన్లతో దూసుకొస్తున్న ఈ రెండింటిలో ఏది మీ ఇంటికి సరిపోతుందో ఈ విశ్లేషణలో చూడండి.
భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఎస్యూవీల (SUV) హోరే కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అందుబాటు ధరలో ఉంటూ, ప్రీమియం ఫీచర్లు అందించే సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీలకు హైదరాబాద్, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. ఈ విభాగంలో కొరియన్ దిగ్గజం హ్యుందాయ్ 'వెన్యూ'తో సత్తా చాటుతుంటే, స్వదేశీ దిగ్గజం మహీంద్రా తన 'XUV 3XO'తో గట్టి పోటీనిస్తోంది. ఈ రెండింటిలో 2026 మోడల్స్ ఏ మేరకు ఆకట్టుకుంటున్నాయి? ఏది కొంటే లాభం? వివరాల్లోకి వెళ్దాం.
ఇంజిన్ సామర్థ్యం: పవర్ ఎవరిది?
హ్యుందాయ్ వెన్యూ ప్రధానంగా మూడు ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో లభిస్తోంది. నగర ప్రయాణాలకు సౌకర్యవంతంగా ఉండే 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ (81.8 bhp), మైలేజీ కోరుకునే వారి కోసం 1.5 లీటర్ డీజిల్ (113.9 bhp), ఇక వేగం కావాలనుకునే వారి కోసం 1.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ (118.4 bhp) ఇంజిన్లను హ్యుందాయ్ అందిస్తోంది.
మరోవైపు, మహీంద్రా XUV 3XO పవర్ విషయంలో వెన్యూ కంటే ఒక అడుగు ముందే ఉంది. ఇందులో ఉన్న 1.2 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఏకంగా 128.7 bhp శక్తిని ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా డీజిల్ వెర్షన్లో 300 Nm టార్క్ ఉండటం వల్ల హైవేలపై దూసుకెళ్లడానికి ఇది అద్భుతంగా పని చేస్తుంది. పవర్, టార్క్ విషయంలో మహీంద్రా స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది.
కొలతలు, కంఫర్ట్: స్థలం ఎక్కడ ఎక్కువ?
నగరాల్లో పార్కింగ్ సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, కారు లోపల విశాలంగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. హ్యుందాయ్ వెన్యూ పొడవు 3,995 mm ఉండగా, XUV 3XO 3,990 mm ఉంది. అయితే, మహీంద్రా వీల్బేస్ (2,600 mm) వెన్యూ (2,520 mm) కంటే ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వెనుక సీట్లో కూర్చునే వారికి లెగ్-రూమ్ మెరుగ్గా ఉంటుంది.
"నగర ట్రాఫిక్లో డ్రైవింగ్ సౌకర్యం కోసం వెన్యూ బాగుంటే, లాంగ్ జర్నీలలో స్థలం, పవర్ కోసం XUV 3XO ఉత్తమ ఎంపిక" అని ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ఫీచర్ల జాతర: టెక్నాలజీనా.. లగ్జరీనా?
టెక్నాలజీ విషయంలో హ్యుందాయ్ వెన్యూ కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. ఇందులో ఉన్న 12.3-అంగుళాల కర్వ్డ్ పనోరమిక్ డిస్ప్లే కారుకు లగ్జరీ లుక్ ఇస్తుంది. అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీట్, టూ-స్టెప్ రెక్లైనింగ్ రియర్ సీట్లు వంటి సౌకర్యాలు వెన్యూలో హైలైట్.
ఇక మహీంద్రా XUV 3XO విషయానికి వస్తే, ఇందులో ఉన్న పనోరమిక్ సన్రూఫ్ ఈ సెగ్మెంట్లోనే మొదటిది. ఇది కారుకు ఒక ప్రీమియం ఫీల్ను తెస్తుంది. అలాగే 360-డిగ్రీ కెమెరా, హార్మన్ కార్డన్ సౌండ్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు టెక్ ప్రియులను కట్టిపడేస్తాయి.
ధరల యుద్ధం
ప్రస్తుతం 2026 ధరల ప్రకారం:
హ్యుందాయ్ వెన్యూ: ప్రారంభ ధర రూ. 7.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
మహీంద్రా XUV 3XO: ప్రారంభ ధర రూ. 7.54 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
ధర పరంగా మహీంద్రా కొంత తక్కువకే అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, హ్యుందాయ్ బ్రాండ్ వాల్యూ, సర్వీస్ నెట్వర్క్ వెన్యూకు ప్లస్ పాయింట్.
ఏది ఏమైనా, కారులో కూర్చుని, టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసిన తరువాతే మీరు ఒక నిర్ణయానికి రావాలి. ఎందుకంటే వేరియంట్ను బట్టి ఫీచర్లు మారుతుంటాయి. కొన్ని వేరియంట్లలో సీట్ హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉండదు. మీ హైట్కు అనుగుణంగా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. హ్యుందాయ్ వెన్యూ, XUV 3XOలలో దేనికి ఎక్కువ పవర్ ఉంది?
మహీంద్రా XUV 3XO పవర్ విషయంలో ముందంజలో ఉంది. ముఖ్యంగా దీని డీజిల్ ఇంజిన్ 300 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది.
2. పనోరమిక్ సన్రూఫ్ ఏ కారులో ఉంది?
మహీంద్రా XUV 3XOలో ఈ సెగ్మెంట్లోనే మొదటిసారిగా పనోరమిక్ సన్రూఫ్ ఫీచర్ను మహీంద్రా ప్రవేశపెట్టింది.
3. ఫ్యామిలీ కోసం ఏది బెస్ట్?
మీరు వెనుక సీట్లో ఎక్కువ స్థలం కావాలనుకుంటే XUV 3XO బాగుంటుంది. అత్యాధునిక డ్యాష్బోర్డ్ టెక్నాలజీ, ప్రీమియం ఇంటీరియర్ కావాలంటే వెన్యూ సరైన ఎంపిక.
4. సర్వీస్, మెయింటెనెన్స్ ఎవరిది సులభం?
హ్యుందాయ్ సర్వీస్ నెట్వర్క్ భారతదేశవ్యాప్తంగా చాలా విస్తృతంగా ఉంది, కాబట్టి వెన్యూ మెయింటెనెన్స్ కాస్త సులభంగా అనిపించవచ్చు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.