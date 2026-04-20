    Hyundai Venue Knight Edition: కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ నైట్ ఎడిషన్: అదిరిపోయే ఫీచర్లు, ధర వివరాలివే

    Hyundai Venue Knight Edition: హ్యుందాయ్ తన వెన్యూ మోడల్‌ను పూర్తిగా బ్లాక్ థీమ్‌తో 'నైట్' ఎడిషన్‌గా మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. కేవలం రంగు మాత్రమే కాకుండా, లోపలి భాగంలో బ్రాస్ ఇన్సర్ట్స్, కొత్తగా డ్యాష్‌క్యామ్ వంటి ఫీచర్లను ఇందులో చేర్చారు. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 9,69,800 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు.

    Published on: Apr 20, 2026 5:38 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Hyundai Venue Knight Edition: హ్యుందాయ్ తన 'నైట్' బ్రాండ్‌ను 2022లో పరిచయం చేసినప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు సుమారు 92,000 యూనిట్లకు పైగా విక్రయించి రికార్డు సృష్టించింది. క్రెటాలో ఈ ఎడిషన్ సక్సెస్ కావడంతో, ఇప్పుడు అదే బ్లాక్ మ్యాజిక్‌ను వెన్యూలోకి కూడా తీసుకువచ్చింది. రోడ్డుపై వెళ్తున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా కనిపించాలనుకునే వారి కోసం ఈ కారును డిజైన్ చేశారు.

    కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ నైట్ ఎడిషన్: అదిరిపోయే ఫీచర్లు
    కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ నైట్ ఎడిషన్: అదిరిపోయే ఫీచర్లు

    బ్లాక్డ్-అవుట్ స్టైలింగ్: బయట నుంచి లుక్ ఎలా ఉంది?

    వెన్యూ నైట్ ఎడిషన్‌లో ప్రధాన మార్పు దాని ఎక్స్‌టీరియర్‌లో కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా క్రోమ్ ఫినిషింగ్‌తో ఉండే ఫ్రంట్ గ్రిల్, ఇప్పుడు పూర్తిగా నలుపు రంగులోకి మారిపోయింది. హ్యుందాయ్ లోగోలు కూడా మ్యాట్ బ్లాక్ ఫినిషింగ్‌తో రావడం విశేషం.

    • డిజైన్ హైలైట్స్: బ్లాక్ పెయింటెడ్ గ్రిల్, బ్లాక్ స్కిడ్ ప్లేట్లు, రూఫ్ రైల్స్, వెలుపలి మిర్రర్స్ (ORVMs).
    • అల్లాయ్ వీల్స్: స్పోర్టీ లుక్ కోసం నలుపు రంగు అల్లాయ్ వీల్స్‌తో పాటు, సెలెక్ట్ చేసిన వేరియంట్లలో ఎరుపు రంగు బ్రేక్ కాలిపర్లను అందించారు.
    • గుర్తింపు: కారు వెనుక భాగంలో ప్రత్యేకమైన 'నైట్' (Knight) బ్యాడ్జింగ్‌ను ఉంచారు.

    ఇంటీరియర్: విలాసవంతమైన నలుపు

    కారు లోపల అడుగుపెడితే ఆల్-బ్లాక్ క్యాబిన్ ఆహ్వానిస్తుంది. దీనికి తోడు సీట్లు, డ్యాష్‌బోర్డ్ ప్రాంతాల్లో బ్రాస్ (Brass) రంగు ఇన్సర్ట్స్ వాడటం వల్ల ఇంటీరియర్ చాలా ప్రీమియంగా కనిపిస్తుంది. సాధారణ వెన్యూ కంటే ఇది మరింత స్పోర్టీ అనుభూతిని ఇస్తుంది.

    కొత్తగా 'డ్యాష్‌క్యామ్' ఫీచర్

    ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ లాంచ్‌తో పాటు, హ్యుందాయ్ కొన్ని వెన్యూ వేరియంట్లలో (HX6T, HX10, N10) సరికొత్త డ్యాష్‌క్యామ్ ఫీచర్‌ను కూడా పరిచయం చేసింది. ఇందులో డ్రైవింగ్, ఎమర్జెన్సీ, వెకేషన్ రికార్డింగ్ వంటి మల్టిపుల్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఈ వీడియోలను ఎప్పుడైనా యాక్సెస్ చేయవచ్చు. భద్రత, సౌకర్యం విషయంలో ఇది ఒక గొప్ప ముందడుగు. అలాగే 'హాజెల్ బ్లూ మ్యాట్', 'మిస్టిక్ సఫైర్ మ్యాట్' అనే రెండు కొత్త రంగులను కూడా వెన్యూ కలర్ పాలెట్‌లో చేర్చారు.

    ఇంజిన్ ఆప్షన్లు

    సాంకేతికంగా ఈ కారులో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. పాత వెన్యూలో ఉన్న ఇంజిన్లనే ఇందులోనూ కొనసాగిస్తున్నారు:

    • 1.2-లీటర్ పెట్రోల్: మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్.
    • 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్: DCT (ఆటోమేటిక్) ఆప్షన్.
    • 1.5-లీటర్ డీజిల్: మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ రెండు రకాలు.

    వెన్యూ నైట్ ఎడిషన్ ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్)

    వేరియంట్ఇంజిన్ధర (రూ.లలో)
    HX51.2 పెట్రోల్ MT9,69,800
    HX51.5 డీజిల్ MT11,11,800
    HX6T1.2 పెట్రోల్ MT11,03,200
    HX81.5 డీజిల్ AT13,84,800
    HX101.0 టర్బో పెట్రోల్ DCT14,79,000

    హ్యుందాయ్ అనుసరిస్తున్న ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ల వ్యూహం యువ కస్టమర్లను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. తక్కువ ఖర్చులో కారుకు ప్రీమియం, ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు రావడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. వెన్యూ నైట్ ఎడిషన్‌లో కొత్తగా ఏముంది?

    ఇందులో ఎక్స్‌టీరియర్, ఇంటీరియర్ పూర్తిగా నలుపు రంగులో ఉంటాయి. బ్రాస్ కలర్ ఇన్సర్ట్స్, బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్, రెడ్ బ్రేక్ కాలిపర్స్, డ్యాష్‌క్యామ్ వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.

    2. ఇంజిన్ లేదా మైలేజీలో ఏవైనా మార్పులు ఉన్నాయా?

    లేదు. సాధారణ వెన్యూలో ఉండే 1.2L పెట్రోల్, 1.0L టర్బో-పెట్రోల్, 1.5L డీజిల్ ఇంజిన్లనే ఇందులోనూ వాడారు. పనితీరులో ఎలాంటి మార్పు లేదు.

    3. డ్యాష్‌క్యామ్ ఫీచర్ ఏ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది?

    హ్యుందాయ్ వెన్యూలోని HX6T, HX10, N10 వేరియంట్లలో ఈ కొత్త డ్యాష్‌క్యామ్ సదుపాయాన్ని కల్పించారు.

    4. ఈ కారు ఏయే కొత్త రంగుల్లో లభిస్తుంది?

    నైట్ ఎడిషన్ బ్లాక్ థీమ్‌తో పాటు, హ్యుందాయ్ కొత్తగా 'హాజెల్ బ్లూ మ్యాట్', 'మిస్టిక్ సఫైర్ మ్యాట్' రంగులను కూడా పరిచయం చేసింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/Hyundai Venue Knight Edition: కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ నైట్ ఎడిషన్: అదిరిపోయే ఫీచర్లు, ధర వివరాలివే
    Home/News/Hyundai Venue Knight Edition: కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ నైట్ ఎడిషన్: అదిరిపోయే ఫీచర్లు, ధర వివరాలివే
