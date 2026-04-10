హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ i10 నియోస్ 'వైబ్' ఎడిషన్ వచ్చేసింది.. కారులోనే డ్యాష్ క్యామ్.. అదిరిపోయే మ్యాట్ కలర్
భారతీయ హ్యాచ్బ్యాక్ మార్కెట్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ i10 నియోస్, ఇప్పుడు సరికొత్త 'వైబ్' (Vibe) ఎడిషన్తో కస్టమర్లను పలకరిస్తోంది. లగ్జరీ కార్లలో మాత్రమే కనిపించే మ్యాట్ కలర్, సెగ్మెంట్లోనే తొలిసారిగా డ్యాష్ క్యామ్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
యువతను, స్టైలిష్ కార్లను ఇష్టపడే వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ కొరియా వాహన దిగ్గజం హ్యుందాయ్, తన పాపులర్ మోడల్ గ్రాండ్ i10 నియోస్లో 'వైబ్' ఎడిషన్ను మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. సాధారణ మోడల్ కంటే మరింత స్పోర్టీ లుక్, అత్యాధునిక భద్రతా ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ కారు ధరలు, ఫీచర్ల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ధర, వేరియంట్లు
హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ i10 నియోస్ వైబ్ ఎడిషన్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ₹7.09 లక్షల నుండి ప్రారంభమై ₹7.73 లక్షల వరకు ఉంది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ను కంపెనీ ప్రధానంగా రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి తెచ్చింది:
- స్పోర్ట్జ్ వైబ్ (Sportz Vibe)
- స్పోర్ట్జ్ (O) వైబ్ [Sportz (O) Vibe]
|ఫీచర్
|వివరాలు
|ప్రారంభ ధర
|₹7.09 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
|వేరియంట్లు
|Sportz Vibe, Sportz (O) Vibe
|ఇంజన్
|1.2 లీటర్ పెట్రోల్
|గేర్ బాక్స్
|5-స్పీడ్ మాన్యువల్ / AMT
|Hyundai Grand i10 Nios Vibe Edition
|వేరియంట్
|ట్రాన్స్మిషన్
|ధర (ex-showroom)
|స్పోర్ట్స్ వైబ్ ఎడిషన్
|MT
|₹709,400
|AMT
|₹761,400
|స్పోర్ట్స్ (O) వైబ్ ఎడిషన్
|AMT
|₹773,400
సెగ్మెంట్లోనే మొదటిసారి: డ్యాష్ క్యామ్, మ్యాట్ కలర్
ఈ కారులో అందరినీ ఆకట్టుకునే ప్రధాన ఫీచర్ దీని రంగు. హ్యుందాయ్ ఈ ఎడిషన్ కోసం 'టైటాన్ గ్రే మ్యాట్' (Titan Grey Matte) అనే సరికొత్త షేడ్ను పరిచయం చేసింది. సాధారణంగా ఎంట్రీ లెవల్ హ్యాచ్బ్యాక్ కార్లలో మ్యాట్ కలర్ ఆప్షన్ ఉండదు, కానీ నియోస్ వైబ్ ఎడిషన్ ఈ సంప్రదాయాన్ని బద్దలు కొట్టింది.
మరో ముఖ్యమైన ఫీచర్ ఫ్యాక్టరీ ఫిటెడ్ డ్యాష్ క్యామ్. భారతీయ రోడ్లపై భద్రత పరంగా డ్యాష్ క్యామ్ ప్రాముఖ్యత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, కంపెనీయే నేరుగా దీనిని అమర్చి ఇస్తోంది. ఈ కెమెరా డ్రైవింగ్ మోడ్, ఈవెంట్ మోడ్ (ప్రమాద సమయాల్లో), వెకేషన్ మోడ్, ఆన్-డిమాండ్ వీడియో రికార్డింగ్ వంటి ఫీచర్లను సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంతేకాదు, ఇందులో ఫోటో క్యాప్చర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది.
అదిరిపోయే ఇంటీరియర్.. స్పోర్టీ లుక్
బయటి వైపు బ్లాక్ కలర్ 15-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, ప్రొజెక్టర్ హెడ్ ల్యాంప్స్తో కారు చాలా రిచ్గా కనిపిస్తుంది. ఇక లోపలి భాగం విషయానికొస్తే:
- బ్లాక్ థీమ్: ఇంటీరియర్ మొత్తం నలుపు రంగులో ఉండి, అక్కడక్కడా రెడ్ ఇన్సర్ట్స్ (Red Inserts) ఉండటంతో కారు లోపల స్పోర్టీ వాతావరణం కనిపిస్తుంది.
- కనెక్టివిటీ: ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ ప్లే సపోర్ట్ చేసే టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఇందులో ఉంది.
- లగ్జరీ ఫీచర్లు: లెదర్ తో కూడిన స్టీరింగ్ వీల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి సదుపాయాలు ప్రయాణాన్ని సుఖప్రదం చేస్తాయి.
భద్రతకు పెద్ద పీట
స్పోర్ట్జ్ (O) వైబ్ వేరియంట్లో భద్రత కోసం హ్యుందాయ్ పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంది. ఇందులో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS), స్మార్ట్ కీతో కూడిన పుష్ బటన్ స్టార్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వెనుక సీట్లలో కూర్చునే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ఏసీ వెంట్లను కూడా అందించారు.
ఇంజన్, పర్ఫార్మెన్స్
సాంకేతికంగా ఈ వైబ్ ఎడిషన్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇది పాత 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్తోనే నడుస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ లేదా AMT ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అయితే, సీఎన్జీ (CNG) కోరుకునే వారికి ఈ వైబ్ ఎడిషన్ నిరాశ కలిగిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది కేవలం పెట్రోల్ వెర్షన్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
మారుతి స్విఫ్ట్, టాటా టియాగో వంటి కార్లకు ఈ సరికొత్త వైబ్ ఎడిషన్ గట్టి పోటీనిస్తుందని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యువతను ఆకర్షించే మ్యాట్ కలర్ దీనికి అదనపు బలం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ i10 నియోస్ వైబ్ ఎడిషన్ ధర ఎంత?
దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ₹7.09 లక్షల నుండి ప్రారంభమై ₹7.73 లక్షల వరకు ఉంటుంది. వేరియంట్, ట్రాన్స్మిషన్ ఆధారంగా ధర మారుతుంది.
2. ఇందులో డ్యాష్ క్యామ్ ఫీచర్ ఏ వేరియంట్లలో ఉంది?
వైబ్ ఎడిషన్ లోని స్పోర్ట్జ్, స్పోర్ట్జ్ (O) రెండు వేరియంట్లలోనూ ఈ డ్యాష్ క్యామ్ సదుపాయం ఉంది. గతంలో ఇది కేవలం టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ అయిన 'ఆస్టా' (Asta)లో మాత్రమే ఉండేది.
3. ఈ కారు సీఎన్జీ (CNG) మోడల్లో లభిస్తుందా?
లేదు, హ్యుందాయ్ ఈ ప్రత్యేక వైబ్ ఎడిషన్ను కేవలం 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్తో మాత్రమే విడుదల చేసింది. సీఎన్జీ ఆప్షన్ ఇందులో లేదు.
4. టైటాన్ గ్రే మ్యాట్ కలర్ ప్రత్యేకత ఏంటి?
ఈ సెగ్మెంట్లో (Hatchback) మ్యాట్ కలర్ ఆప్షన్ ఇస్తున్న ఏకైక కారు ఇదే. మ్యాట్ ఫినిషింగ్ కారుకు ప్రీమియం, లగ్జరీ లుక్ను ఇస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More