    హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ వచ్చేసింది: రూ.12.05 లక్షలకే అదిరిపోయే ఫీచర్లు

    భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ఎస్‌యూవీ హ్యుందాయ్ క్రెటా, ఇప్పుడు సరికొత్త 'సమ్మర్ ఎడిషన్' రూపంలో వినియోగదారుల ముందుకు వచ్చింది. డ్యాష్‌క్యామ్, డిజిటల్ క్లస్టర్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లతో ఈ వేసవిలో మార్కెట్లో సెగలు పుట్టించేందుకు సిద్ధమైంది.

    Published on: Apr 09, 2026 2:21 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎస్‌యూవీ (SUV) సెగ్మెంట్ అనగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చే పేరు హ్యుందాయ్ క్రెటా. మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ విభాగంలో రారాజుగా వెలుగొందుతున్న క్రెటా, తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకునేందుకు 'సమ్మర్ ఎడిషన్' (Creta Summer Edition) వేరియంట్లను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 12.05 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) సంస్థ నిర్ణయించింది.

    హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్
    కేవలం డిజైన్ పరంగానే కాకుండా, ప్రయాణికుల సౌకర్యం, భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్‌లో హ్యుందాయ్ కీలక మార్పులు చేసింది. ముఖ్యంగా భారతీయ రోడ్లపై పెరుగుతున్న ప్రమాదాలు, ట్రాఫిక్ నిబంధనల దృష్ట్యా డ్యాష్‌క్యామ్ (Dashcam) వంటి ఫీచర్లను జోడించడం విశేషం.

    ఫీచర్ల జాతర: టెక్నాలజీతో కొత్త హంగులు

    ఈ సమ్మర్ ఎడిషన్ వేరియంట్లలో ఫీచర్ల పరంగా భారీ అప్‌గ్రేడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లలో డ్యాష్‌క్యామ్ సౌకర్యం కల్పించారు. ఇది నిరంతరం డ్రైవింగ్ రికార్డింగ్‌తో పాటు, అత్యవసర సమయాల్లో (Emergency events) వీడియోలను ఆటోమేటిక్‌గా సేవ్ చేస్తుంది. మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఈ వీడియోలను సులభంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    ఎస్‌ఎక్స్ (SX) వేరియంట్ నుంచి 10.25 అంగుళాల భారీ డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌ను అందించారు. ఇక టాప్ ఎండ్ వెర్షన్ అయిన ఎస్‌ఎక్స్ ప్రీమియంలో 360 డిగ్రీల సరౌండ్ వ్యూ మానిటర్, బ్లైండ్ స్పాట్ వ్యూ మానిటర్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ప్రయాణాన్ని మరింత సురక్షితం చేస్తాయి.

    వేరియంట్ల వారీగా మార్పులు

    • EX వేరియంట్: స్మార్ట్ కీ, పుష్-బటన్ స్టార్ట్ వంటి సౌకర్యాలు తోడయ్యాయి.
    • EX(O) వేరియంట్: ఎల్ఈడీ (LED) లైటింగ్, రియర్ సన్‌షేడ్ (ఎండ నుంచి రక్షణకు), డ్యూయల్ టోన్ స్టీల్ వీల్స్, డైనమిక్ గైడ్‌లైన్స్‌తో కూడిన రియర్ కెమెరా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
    • S(O) & Knight: ఈ వేరియంట్లలో డ్యాష్‌క్యామ్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.

    ఇంజిన్ సామర్థ్యంలో మార్పు లేదు

    మెకానికల్ పరంగా చూస్తే, క్రెటా పాత ఇంజిన్ ఆప్షన్లనే కొనసాగిస్తోంది. 1.5 లీటర్ పెట్రోల్, 1.5 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్లతో ఇది లభిస్తుంది. డ్రైవింగ్ పరంగా క్రెటా ఇచ్చే పవర్, కంఫర్ట్‌లో ఎటువంటి మార్పులు లేవు, కానీ ఫీచర్ల పరంగా ఇది మరింత మెరుగైంది.

    భారతదేశంలో వేసవి కాలం అంటే కార్ల అమ్మకాలు జోరుగా సాగే సమయం. ఈ నేపథ్యంలో హ్యుందాయ్ తన టాప్ సెల్లింగ్ కారును కొత్త ఫీచర్లతో తీసుకురావడం మార్కెట్లో ప్రకంపనలు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని డీలర్‌షిప్‌లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ ప్రారంభ ధర ఎంత?

    ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ ధర రూ. 12.05 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. వేరియంట్ మరియు ఇంజిన్ ఆప్షన్‌ను బట్టి ధర మారుతుంది.

    2. డ్యాష్‌క్యామ్ ఏ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది?

    S(O), S(O) నైట్ ఎడిషన్, SX, SX ప్రీమియం వేరియంట్లలో డ్యాష్‌క్యామ్ ఫీచర్‌ను హ్యుందాయ్ అందిస్తోంది.

    3. సమ్మర్ ఎడిషన్‌లో కొత్తగా వచ్చిన భద్రతా ఫీచర్లు ఏవి?

    డ్యాష్‌క్యామ్‌తో పాటు, బ్లైండ్ స్పాట్ వ్యూ మానిటర్, సరౌండ్ వ్యూ మానిటర్ (360 డిగ్రీ కెమెరా), రియర్ కెమెరా వంటి ఆధునిక భద్రతా ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

    4. ఇంజిన్ పవర్‌లో ఏవైనా మార్పులు ఉన్నాయా?

    లేదు, ఇంజిన్, పనితీరు (Performance) పరంగా ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇప్పటికే ఉన్న 1.5 లీటర్ పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్లనే వాడుతున్నారు.

    వేరియంట్

    ఇంజిన్

    ట్రాన్స్మిషన్

    ధర

    EX Summer Edition1.5L MPi petrolMT 12,05,900
    1.5L dieselMT 13,61,900
    EX(O) Summer Edition1.5L MPi petrolMT 13,13,400
    1.5L MPi petrolIVT 14,48,900
    1.5L dieselMT 14,69,400
    1.5L dieselAT 16,04,400
    S(O) Summer Edition1.5L MPi petrolMT 14,19,900
    1.5L MPi petrolIVT 15,64,900
    1.5L dieselMT 15,80,900
    1.5L dieselAT 17,25,900
    S(O) Knight Summer Edition1.5L MPi petrolMT 14,38,400
    1.5L dieselMT 15,99,400
    SX Summer Edition1.5L MPi petrolMT 15,03,600
    SX Premium Summer Edition1.5L MPi petrolMT 16,33,400
    1.5L MPi petrolIVT 17,77,900
    1.5L dieselMT 17,88,900
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ వచ్చేసింది: రూ.12.05 లక్షలకే అదిరిపోయే ఫీచర్లు
