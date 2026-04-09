హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ వచ్చేసింది: రూ.12.05 లక్షలకే అదిరిపోయే ఫీచర్లు
భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న ఎస్యూవీ హ్యుందాయ్ క్రెటా, ఇప్పుడు సరికొత్త 'సమ్మర్ ఎడిషన్' రూపంలో వినియోగదారుల ముందుకు వచ్చింది. డ్యాష్క్యామ్, డిజిటల్ క్లస్టర్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లతో ఈ వేసవిలో మార్కెట్లో సెగలు పుట్టించేందుకు సిద్ధమైంది.
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎస్యూవీ (SUV) సెగ్మెంట్ అనగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చే పేరు హ్యుందాయ్ క్రెటా. మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో రారాజుగా వెలుగొందుతున్న క్రెటా, తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసుకునేందుకు 'సమ్మర్ ఎడిషన్' (Creta Summer Edition) వేరియంట్లను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 12.05 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) సంస్థ నిర్ణయించింది.
కేవలం డిజైన్ పరంగానే కాకుండా, ప్రయాణికుల సౌకర్యం, భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లో హ్యుందాయ్ కీలక మార్పులు చేసింది. ముఖ్యంగా భారతీయ రోడ్లపై పెరుగుతున్న ప్రమాదాలు, ట్రాఫిక్ నిబంధనల దృష్ట్యా డ్యాష్క్యామ్ (Dashcam) వంటి ఫీచర్లను జోడించడం విశేషం.
ఫీచర్ల జాతర: టెక్నాలజీతో కొత్త హంగులు
ఈ సమ్మర్ ఎడిషన్ వేరియంట్లలో ఫీచర్ల పరంగా భారీ అప్గ్రేడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లలో డ్యాష్క్యామ్ సౌకర్యం కల్పించారు. ఇది నిరంతరం డ్రైవింగ్ రికార్డింగ్తో పాటు, అత్యవసర సమయాల్లో (Emergency events) వీడియోలను ఆటోమేటిక్గా సేవ్ చేస్తుంది. మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఈ వీడియోలను సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఎస్ఎక్స్ (SX) వేరియంట్ నుంచి 10.25 అంగుళాల భారీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను అందించారు. ఇక టాప్ ఎండ్ వెర్షన్ అయిన ఎస్ఎక్స్ ప్రీమియంలో 360 డిగ్రీల సరౌండ్ వ్యూ మానిటర్, బ్లైండ్ స్పాట్ వ్యూ మానిటర్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ప్రయాణాన్ని మరింత సురక్షితం చేస్తాయి.
వేరియంట్ల వారీగా మార్పులు
- EX వేరియంట్: స్మార్ట్ కీ, పుష్-బటన్ స్టార్ట్ వంటి సౌకర్యాలు తోడయ్యాయి.
- EX(O) వేరియంట్: ఎల్ఈడీ (LED) లైటింగ్, రియర్ సన్షేడ్ (ఎండ నుంచి రక్షణకు), డ్యూయల్ టోన్ స్టీల్ వీల్స్, డైనమిక్ గైడ్లైన్స్తో కూడిన రియర్ కెమెరా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- S(O) & Knight: ఈ వేరియంట్లలో డ్యాష్క్యామ్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
ఇంజిన్ సామర్థ్యంలో మార్పు లేదు
మెకానికల్ పరంగా చూస్తే, క్రెటా పాత ఇంజిన్ ఆప్షన్లనే కొనసాగిస్తోంది. 1.5 లీటర్ పెట్రోల్, 1.5 లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్లతో ఇది లభిస్తుంది. డ్రైవింగ్ పరంగా క్రెటా ఇచ్చే పవర్, కంఫర్ట్లో ఎటువంటి మార్పులు లేవు, కానీ ఫీచర్ల పరంగా ఇది మరింత మెరుగైంది.
భారతదేశంలో వేసవి కాలం అంటే కార్ల అమ్మకాలు జోరుగా సాగే సమయం. ఈ నేపథ్యంలో హ్యుందాయ్ తన టాప్ సెల్లింగ్ కారును కొత్త ఫీచర్లతో తీసుకురావడం మార్కెట్లో ప్రకంపనలు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని డీలర్షిప్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ ప్రారంభ ధర ఎంత?
ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ ధర రూ. 12.05 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. వేరియంట్ మరియు ఇంజిన్ ఆప్షన్ను బట్టి ధర మారుతుంది.
2. డ్యాష్క్యామ్ ఏ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది?
S(O), S(O) నైట్ ఎడిషన్, SX, SX ప్రీమియం వేరియంట్లలో డ్యాష్క్యామ్ ఫీచర్ను హ్యుందాయ్ అందిస్తోంది.
3. సమ్మర్ ఎడిషన్లో కొత్తగా వచ్చిన భద్రతా ఫీచర్లు ఏవి?
డ్యాష్క్యామ్తో పాటు, బ్లైండ్ స్పాట్ వ్యూ మానిటర్, సరౌండ్ వ్యూ మానిటర్ (360 డిగ్రీ కెమెరా), రియర్ కెమెరా వంటి ఆధునిక భద్రతా ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
4. ఇంజిన్ పవర్లో ఏవైనా మార్పులు ఉన్నాయా?
లేదు, ఇంజిన్, పనితీరు (Performance) పరంగా ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇప్పటికే ఉన్న 1.5 లీటర్ పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్లనే వాడుతున్నారు.
వేరియంట్
ఇంజిన్
ట్రాన్స్మిషన్
ధర
|EX Summer Edition
|1.5L MPi petrol
|MT
|₹12,05,900
|1.5L diesel
|MT
|₹13,61,900
|EX(O) Summer Edition
|1.5L MPi petrol
|MT
|₹13,13,400
|1.5L MPi petrol
|IVT
|₹14,48,900
|1.5L diesel
|MT
|₹14,69,400
|1.5L diesel
|AT
|₹16,04,400
|S(O) Summer Edition
|1.5L MPi petrol
|MT
|₹14,19,900
|1.5L MPi petrol
|IVT
|₹15,64,900
|1.5L diesel
|MT
|₹15,80,900
|1.5L diesel
|AT
|₹17,25,900
|S(O) Knight Summer Edition
|1.5L MPi petrol
|MT
|₹14,38,400
|1.5L diesel
|MT
|₹15,99,400
|SX Summer Edition
|1.5L MPi petrol
|MT
|₹15,03,600
|SX Premium Summer Edition
|1.5L MPi petrol
|MT
|₹16,33,400
|1.5L MPi petrol
|IVT
|₹17,77,900
|1.5L diesel
|MT
|₹17,88,900
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.