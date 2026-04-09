Hyundai set to increase car prices: హ్యుందాయ్ కార్ల ధరల పెంపు.. మే నెల నుంచి కొత్త రేట్లు! ఏయే మోడళ్లపై అంటే?
Hyundai set to increase car prices: ముడి సరుకుల ఖర్చులు పెరగడంతో మే 2026 నుంచి తన కార్ల ధరలను పెంచుతున్నట్లు హ్యుందాయ్ ఇండియా ప్రకటించింది. అన్ని మోడళ్లపై ఒక శాతం వరకు ధర పెరగనుండగా, రికార్డు స్థాయి మార్చి విక్రయాల తర్వాత కంపెనీ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం.
Hyundai set to increase car prices: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మధ్యతరగతి ప్రజల ఫేవరెట్ కార్ బ్రాండ్లలో ఒకటైన హ్యుందాయ్, వాహనదారులకు షాక్ ఇచ్చింది. వచ్చే నెల (మే 2026) నుంచి తన పోర్ట్ఫోలియోలోని అన్ని కార్ల ధరలను పెంచబోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. మీరు గ్రాండ్ i10 నియోస్ నుంచి లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ కారు అయానిక్ 5 వరకు ఏది కొనాలనుకున్నా, ఇప్పుడున్న ధర కంటే అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ధరల పెంపునకు కారణమేంటి?
కంపెనీ ప్రతినిధుల సమాచారం ప్రకారం.. వాహనాల తయారీకి అయ్యే ఖర్చులు (Input Costs) గణనీయంగా పెరగడమే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణం. గత కొంతకాలంగా పెరిగిన ముడి సరుకుల భారాన్ని కంపెనీయే భరిస్తూ వచ్చినప్పటికీ, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆ భారాన్ని కొంతమేర వినియోగదారులపై వేయక తప్పడం లేదని హ్యుందాయ్ స్పష్టం చేసింది.
ఈ పెంపు గరిష్టంగా ఒక శాతం వరకు ఉండనుంది. అయితే, ఇది అన్ని కార్లకు ఒకేలా ఉండదు. ఎంచుకున్న మోడల్, వేరియంట్, ఫ్యూయల్ టైప్ (పెట్రోల్/డీజిల్/ఎలక్ట్రిక్) ఆధారంగా ధరలో మార్పులు ఉంటాయి. ఉదాహరణకు క్రెటా లాంటి పాపులర్ ఎస్యూవీలపై పెంపు ప్రభావం వేలల్లో ఉండవచ్చు.
రికార్డు బ్రేకింగ్ సేల్స్తో జోరు మీద హ్యుందాయ్
ధరలు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించినా, మార్కెట్లో హ్యుందాయ్ హవా ఏమాత్రం తగ్గలేదు. మార్చి 2026లో ఈ సంస్థ సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది.
- మొత్తం విక్రయాలు: మార్చి నెలలో ఏకంగా 69,004 యూనిట్లను విక్రయించి, గత ఏడాదితో పోలిస్తే 2.5 శాతం వృద్ధిని సాధించింది.
- దేశీయ మార్కెట్: భారత మార్కెట్లోనే 55,064 కార్లను అమ్మి, కంపెనీ చరిత్రలో మార్చి నెలకు సంబంధించి అత్యధిక సేల్స్ నమోదు చేసింది.
- ఎగుమతులు: విదేశాలకు 13,940 కార్లను ఎగుమతి చేసింది.
2026 మొదటి త్రైమాసికంలో (జనవరి-మార్చి) హ్యుందాయ్ మొత్తం 2,08,275 యూనిట్ల విక్రయాలతో 8.7 శాతం వార్షిక వృద్ధిని కనబరిచింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో క్రెటా, వెన్యూ మోడళ్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉండటం కంపెనీకి కలిసివచ్చింది.
ఏయే కార్లపై ప్రభావం పడుతుంది?
హ్యుందాయ్ ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్లో చిన్న కార్ల నుంచి ప్రీమియం ఎస్యూవీల వరకు భారీ శ్రేణిని కలిగి ఉంది. ధరల పెంపు వర్తించే మోడళ్ల జాబితా ఇదే:
- హ్యాచ్బ్యాక్: గ్రాండ్ i10 నియోస్, i20, i20 N-లైన్.
- సెడాన్: ఆరా, వెర్నా.
- ఎస్యూవీ: ఎక్స్టర్, వెన్యూ, వెన్యూ N-లైన్, క్రెటా, క్రెటా N-లైన్, అల్కాజార్.
- ఎలక్ట్రిక్: క్రెటా ఈవీ (Electric), అయానిక్ 5 (IONIQ 5).
సాధారణంగా మే నెలలో వివాహాలు, శుభకార్యాల సీజన్ ఉంటుంది కాబట్టి కార్ల కొనుగోళ్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇలాంటి సమయంలో ఒక శాతం పెంపు అంటే అది ఆన్-రోడ్ ధరపై, ఇన్సూరెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ చార్జీలతో కలిపి వినియోగదారుడి జేబుపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ మీరు కారు కొనే ఆలోచనలో ఉంటే, ఏప్రిల్ నెలాఖరులోపు కొనుగోలు చేయడం ద్వారా ఈ అదనపు భారం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. హ్యుందాయ్ కార్ల ధరలు ఎంత పెరుగుతున్నాయి?
హ్యుందాయ్ తన అన్ని కార్ల మోడళ్లపై గరిష్టంగా 1 శాతం వరకు ధరను పెంచుతోంది. మే 2026 నుంచి ఈ కొత్త ధరలు అమలులోకి వస్తాయి.
2. మే నెల కంటే ముందే బుక్ చేసుకుంటే పాత ధర వర్తిస్తుందా?
సాధారణంగా డెలివరీ సమయానికి ఉన్న ధరనే కంపెనీలు వసూలు చేస్తాయి. అయితే, మీరు ఏప్రిల్ లోపు బుకింగ్ చేసుకుంటే ప్రైస్ ప్రొటెక్షన్ ఏమైనా ఉందో లేదో మీ దగ్గరలోని హ్యుందాయ్ డీలర్ను సంప్రదించి తెలుసుకోవడం ఉత్తమం.
3. ఏ మోడల్పై ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది?
ధరల పెంపు శాతం ఒకటే అయినప్పటికీ, కారు ధర ఎక్కువగా ఉన్న మోడళ్లపై (ఉదాహరణకు క్రెటా లేదా అయానిక్ 5) పెరిగే మొత్తం ఎక్కువగా ఉంటుంది. చిన్న కార్లయిన ఎక్స్టర్ లేదా i10 నియోస్పై ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుంది.
4. ఎలక్ట్రిక్ కార్ల ధరలు కూడా పెరుగుతాయా?
అవును, హ్యుందాయ్ పోర్ట్ఫోలియోలోని క్రెటా ఈవీ, అయానిక్ 5 వంటి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై కూడా ఈ ధరల పెంపు వర్తిస్తుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More