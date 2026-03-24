Hyundai Exter : 2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ బేస్ వేరియంట్ కొనాలా? వద్దా? ఫీచర్లు, ధర ఇలా..
2026 ఎక్స్టర్ ఎస్యూవీ ఇటీవలే మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ మోడల్ని మీరు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే ఇది మీకోసమే. హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ బేస్ వేరియంట్ ఫీచర్లు, ధర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఇటీవలే లాంచ్ అయ్యింది. దీని బేస్ వేరియంట్ పేరు హెచ్ఎక్స్2. ఈ వేరియంట్ ఆడంబరాల కంటే భద్రత, కనీస అవసరాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. ఇది 1.2-లీటర్ కప్పా పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఇందులో స్టాండర్డ్ పెట్రోల్, బై-ఫ్యూయల్ సీఎన్జీ ఆప్షన్లు రెండూ అందుబాటులో ఉండటం విశేషం. ఇది కేవలం మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్తో మాత్రమే లభిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త ఎక్స్టర్ బేస్ వేరియంట్ ఫీచర్లు, ధర వంటి వివరాలపై ఇక్కడ ఒక లుక్కేయండి..
2026 హ్యుందాయ్ ఎక్సటర్- భద్రతకే అగ్రపీఠం..
అత్యంత చౌకైన వేరియంట్ అయినప్పటికీ, ఎక్స్టర్ హెచ్ఎక్స్2 భద్రతా పరంగా అద్భుతంగా సన్నద్ధమైంది.
6 ఎయిర్బ్యాగులు: డ్రైవర్, ప్యాసింజర్, సైడ్, కర్టెన్ రక్షణను కల్పిస్తూ 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు ఇందులో స్టాండర్డ్గా వస్తాయి.
కంట్రోల్ సిస్టమ్స్: దీనితో పాటు హ్యుందాయ్ ఇందులో ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడీ, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్సీ), హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ కంట్రోల్ (హెచ్ఏసీ), వెహికల్ స్టెబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ (వీఎస్ఎం) వంటి ఫీచర్లను చేర్చింది.
నివారణ చర్యలు: హెచ్ఎక్స్2లో రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, హెడ్ల్యాంప్ ఎస్కార్ట్ ఫంక్షన్, అన్ని సీట్లకు సీట్ బెల్ట్ రిమైండర్లు, 3-పాయింట్ సీట్ బెల్టులు, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ మౌంట్లు వంటి నివారణ భద్రతా చర్యలు ఉన్నాయి.
అదనపు సెక్యూరిటీ: స్పీడ్-సెన్సింగ్ ఆటో డోర్ లాక్, ఇంపాక్ట్-సెన్సింగ్ ఆటో డోర్ అన్లాక్, ఇంజిన్ ఇమ్మోబిలైజర్, థెఫ్ట్ అలారం వంటి ఎలిమెంట్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్- ఎక్స్టీరియర్: సాధారణం, ఫంక్షనల్..
కొత్త హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఎస్యూవీ హెచ్ఎక్స్2 వేరియంట్ వెలుపలి డిజైన్ చాలా మినిమలిస్టిక్గా ఉంటుంది.
ఇందులో ప్రొజెక్టర్ హెడ్ లాంప్స్, ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్లు, రూఫ్ రైల్స్ లేదా అలాయ్ వీల్స్ ఉండవు.
ఇది స్టీల్ వీల్స్తో వస్తుంది. అలాగే ఓఆర్వీఎంలు (సైడ్ మిర్రర్స్) పై ఎల్ఈడీ టర్న్ ఇండికేటర్లు, షార్క్-ఫిన్ యాంటెన్నా వంటివి ఉండవు.
అయితే, ఎల్ఈడీ టెయిల్ లాంప్స్ ఇవ్వడం విశేషం. బేస్ ట్రిమ్లో ఈ ఫీచర్ ఉండటం ఒక ముఖ్యమైన అంశం.
2026 హ్యుందాయ్ ఎక్సటర్- ఇంటీరియర్: బేసిక్ కానీ ఆచరణాత్మకం..!
లోపలి భాగం విషయానికి వస్తే, హెచ్ఎక్స్2 బ్లాక్ ఇంటీరియర్ థీమ్, ఫ్యాబ్రిక్ సీట్ అప్హోలిస్ట్రీని కలిగి ఉంటుంది.
ఇందులో లెదరెట్ ఎలిమెంట్స్, యాంబియంట్ లైటింగ్ లేదా మెటల్ పెడల్స్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉండవు.
ఈ వేరియంట్లో కలర్ టీఎఫ్టీ ఎంఐడీతో కూడిన డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంటుంది. కానీ, టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్ లేదా స్మార్ట్ఫోన్ ఇంటిగ్రేషన్ వంటివి ఉండవు.
హ్యుందాయ్ ఎక్సటర్ బేస్ వేరియంట్- సౌకర్యాలు..
కనీస అవసరాలను తీర్చే ఫీచర్లు మాత్రమే ఈ బేస్ వేరియంట్లో ఉన్నాయి:
మాన్యువల్ ఎయిర్ కండిషనింగ్, ఫ్రంట్ పవర్ విండోస్, సెంట్రల్ లాకింగ్ ఉన్నాయి.
ఫోల్డబుల్ కీ, డ్రైవర్ సీట్ హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్, అడ్జస్టబుల్ రియర్ హెడ్రెస్ట్లు, ఫ్రంట్ పవర్ అవుట్లెట్ వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.
గమనిక: రియర్ ఏసీ వెంట్స్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటివి ఇందులో ఉండవు. అలాగే ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ ఓఆర్వీఎంలు, వెనుక వైపు పవర్ విండోస్ కూడా ఈ బేస్ ట్రిమ్లో ఆఫర్ చేయడం లేదు.
2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ హెచ్ఎక్స్2 ధర ఎంత?
పెట్రోల్ ఇంజిన్: రూ. 5.80 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
CNG పవర్ట్రైన్: రూ. 7.00 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
2026 హ్యుందాయ్ ఎక్సటర్ హెచ్ఎక్స్2 అనేది ఎటువంటి అదనపు ఆడంబరాలు లేని బేస్ వేరియంట్. ఇది భద్రత, ప్రాథమిక అవసరాలపై మాత్రమే దృష్టి పెడుతుంది. ప్రీమియం, టెక్-హెవీ ఫీచర్లు లేకపోయినప్పటికీ, కోర్ సేఫ్టీ, రోజువారీ వినియోగానికి అవసరమైన ఫీచర్లను ఇది అందిస్తుంది. ఫీచర్ల కంటే తక్కువ ధర, భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే కొనుగోలుదారులకు ఇది ఒక సరైన ఎంట్రీ పాయింట్.
మరి మీరు ఈ ఎస్యూవీని కొంటున్నారా?