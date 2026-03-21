    Hyundai Exter facelift : 2026 హ్యుందాయ్​ ఎక్స్​టర్​ వేరియంట్లు- వాటి ధరలు..

    2026 Hyundai Exter : హ్యుందాయ్ మోటార్స్ తన పాపులర్ మైక్రో ఎస్‌యూవీ 'ఎక్స్‌టర్' ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్ ధరలను అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ 2026 హ్యుందాయ్​ ఎక్స్​టర్​ వేరియంట్లు, వాటి ధరల వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 21, 2026 10:40 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత మార్కెట్​లోని మైక్రో ఎస్‌యూవీ విభాగంలో తన పట్టును మరింత పెంచుకునేందుకు హ్యుందాయ్ సిద్ధమైంది. సరికొత్త 2026 ఎక్స్‌టర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్‌ను కంపెనీ తాజాగా విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త ఎడిషన్ డిజైన్, ఫీచర్లు, భద్రత పరంగా 25కు పైగా అప్‌డేట్స్‌తో వచ్చింది. ఇంజిన్ పరంగా పాత మోడల్ తరహాలోనే 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను కొనసాగించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎస్​యూవీ వేరియంట్లు, వాటి ధరల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్‌టర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ లాంచ్..
    హ్యుందాయ్ ఎక్స్‌టర్ 2026: వేరియంట్ వారీగా ధరల పట్టిక (ఎక్స్-షోరూమ్)

    కొత్త ఎక్స్‌టర్ పెట్రోల్ (మాన్యువల్, ఏఎంటీ), సీఎన్జీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.

    వేరియంట్ట్రాన్స్​మిషన్​ధర (ఎక్స్​షోరూం) రూ.
    ఈఎక్స్​ఎంటీ5.79 లక్షలు
    ఎస్​ఎంటీ6.23 లక్షలు
    ఎస్​+ఎంటీ7.21 లక్షలు
    ఎస్​ఎక్స్​ఎంటీ7.95 లక్షలు
    ఎక్స్​ఎక్స్​ (ఓ)ఎంటీ8.35 లక్షలు
    ఎస్​ఏఎంటీ6.90 లక్షలు
    ఎస్​+ఏఎంటీ8.05 లక్షలు
    ఎస్​ఎక్స్​ఏఎంటీ8.54 లక్షలు
    ఎస్​ఎక్స్​ (ఓ)ఏఎంటీ9.07 లక్షలు
    ఎస్​ఎక్స్​ (ఓ) కనెక్ట్​ఏఎంటీ9.41 లక్షలు

    హ్యుందాయ్​ ఎక్స్​టర్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ సీఎన్జీ వేరియంట్ల ధరలు..

    వేరియంట్ట్రాన్స్​మిషన్ధర (ఎక్స్​షోరూం) రూ.
    ఈఎక్స్​ఎంటీ6.99 లక్షలు
    ఎస్​ ఎంటీ7.43 లక్షలు
    ఎస్​+ ఎంటీ8.26 లక్షలు
    ఎస్​ఎక్స్​ ఎంటీ8.93 లక్షలు
    ఎస్​ఎక్స్​ (ఓ)ఎంటీ9.40 లక్షలు

    2026 హ్యుందాయ్​ ఎక్స్​టర్​- డిజైన్ మార్పులు:

    హ్యుందాయ్​ ఎక్స్​టర్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ బాహ్య రూపంలో కొత్త గ్రిల్, రీడిజైన్ చేసిన బంపర్లు, సరికొత్త అల్లాయ్ వీల్స్‌ను చేర్చారు. ఇంటీరియర్‌లో డ్యూయల్-టోన్ థీమ్, కొత్త సీట్ డిజైన్, మెటల్ పెడల్స్, 'డీ-కట్' స్టీరింగ్ వీల్‌తో క్యాబిన్ మరింత ప్రీమియంగా మారింది.

    2026 హ్యుందాయ్​ ఎక్స్​టర్​- అత్యాధునిక ఫీచర్లు:

    సెగ్మెంట్-ఫస్ట్: ఇన్-బిల్ట్ డాష్‌క్యామ్ .

    కనెక్టివిటీ: వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లే, 60కి పైగా కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లు.

    కంఫర్ట్​: ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్, డిజిటల్ డిస్‌ప్లే, వెనుక ప్రయాణికుల కోసం టైప్-సీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్.

    సీఎన్జీ స్పెషల్: సీఎన్‌జీ వెర్షన్‌లో ఇప్పుడు 'డ్యూయల్ సిలిండర్' సెటప్ ఇచ్చారు. స్పేర్ టైర్‌ను కారు అడుగు భాగానికి మార్చడం వల్ల డిక్కీలో 225 లీటర్ల ఖాళీ స్థలం (బూట్​ స్పేస్​) లభిస్తుంది.

    కలర్స్: గోల్డెన్ బ్రాంజ్, టైటానియం బ్లాక్ మ్యాట్ అనే రెండు కొత్త రంగులను పరిచయం చేశారు.

    2026 హ్యుందాయ్​ ఎక్స్​టర్​- భద్రత..

    భద్రత విషయంలో హ్యుందాయ్ ఎక్స్​టర్​ ఫేస్​లిఫ్ట్ ఎస్​యూవీ​ రాజీ పడలేదు. ఈ కారులో మొత్తం 45కు పైగా సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉండగా, అందులో 30 ఫీచర్లను అన్ని వేరియంట్లలో స్టాండర్డ్‌గా ఇచ్చారు.

    6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు (అన్ని వేరియంట్లలో).

    ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్​సీ).

    హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ కంట్రోల్ (హెచ్​ఏసీ) వంటివి కొన్ని ఉదాహరణలు.

