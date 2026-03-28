    Hyundai cars : హైబ్రిడ్ ఎస్‌యూవీలపై హ్యుందాయ్ భారీ ప్లాన్- క్రెటా సహా మూడు కొత్త మోడళ్లు సిద్ధం!

    ఇండియా ఆటోమొబైల్​ మార్కెట్​లో హైబ్రిడ్ ఎస్‌యూవీలపై హ్యుందాయ్ భారీ ప్లాన్స్​ వేస్తోంది. ఇందులో క్రెటా మోడల్​ కూడా ఉంది. మరో రెండు హైబ్రిడ్​ ఎస్​యూవీలను సిద్ధం చేస్తోంది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 28, 2026 3:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తన పోర్ట్​ఫోలియోని భారీగా పెంచేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ ప్రణాళికలో 'హైబ్రిడ్ ఎస్‌యూవీలు' కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి. రాబోయే కొన్నేళ్లలో కంపెనీ పెట్రోల్, డీజిల్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలతో కూడిన బహుళ కొత్త మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టనుంది.

    హ్యుందాయ్​ క్రెటా ఎస్​యూవీ..
    ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలతో (ఈవీ) పాటు హ్యుందాయ్ ఇప్పుడు మూడు కొత్త ఎస్‌యూవీలతో భారతదేశంలో హైబ్రిడ్ విభాగంలోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధమవుతోంది. వీటిలో నెక్ట్స్​-జనరేషన్ హ్యుందాయ్ క్రెటా, ఒక కొత్త 7-సీటర్ ఎస్‌యూవీ, ప్రీమియం హ్యుందాయ్ పాలిసేడ్ ఉన్నాయి.

    నెక్ట్స్​-జనరేషన్ క్రెటా హైబ్రిడ్..

    తదుపరి తరం క్రెటా ఇప్పటికే పరీక్షల దశలో ఉంది. ఇది 2027 ప్రాంతంలో వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఎస్‌యూవీ మరింత బోల్డ్, బాక్సీ లుక్‌తో పూర్తిగా సరికొత్త డిజైన్‌ను పొందే అవకాశం ఉంది. ఇది కొత్త ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై నిర్మించిన, ప్రస్తుత మోడల్ కంటే ఎక్కువ స్పేస్​, ఫీచర్లను అందించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఇంజిన్ ఆప్షన్లు కొనసాగినప్పటికీ, ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణ 'స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్' సిస్టమ్ చేరడం. ఈ హైబ్రిడ్ సెటప్ 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యం, సున్నితమైన సిటీ డ్రైవింగ్‌పై దృష్టి సారిస్తుంది.

    కొత్త హ్యుందాయ్ 7-సీటర్ హైబ్రిడ్ ఎస్‌యూవీ..

    హ్యుందాయ్ సరికొత్త త్రీ-రో ఎస్‌యూవీపై కూడా పనిచేస్తోంది, ఇది 2027లో లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ మోడల్ హ్యుందాయ్ లైనప్‌లో అల్కజార్, టక్సన్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఇది మార్కెట్​లోకి వచ్చిన తర్వాత మహీంద్రా ఎక్స్​యూవీ700, టాటా సఫారీ వంటి ప్రత్యర్థులతో పోటీపడుతుంది. ఈ రాబోయే ఎస్‌యూవీ టక్సన్​కి చెందిన లాంగ్-వీల్‌బేస్ వెర్షన్ ఆధారంగా ఉండవచ్చని, దాని హైబ్రిడ్ పవర్‌ట్రైన్‌ను నెక్ట్స్​-జనరేషన్ క్రెటాతో పంచుకోవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. అంటే కొనుగోలుదారులు పర్ఫార్మెన్స్, ఎఫీషియన్సీ (సామర్థ్యం) మధ్య సమతుల్యతను ఆశించవచ్చు.

    భారత్ కోసం హ్యుందాయ్ పాలిసేడ్ హైబ్రిడ్..

    హ్యుందాయ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఎస్‌యూవీ 'పాలిసేడ్' కూడా 2028 నాటికి భారతదేశానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది! ఇది ప్రీమియం ఫుల్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ సెగ్మెంట్‌లో హ్యుందాయ్ ప్రవేశాన్ని సూచిస్తుంది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో పాలిసేడ్ పెద్ద పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో వస్తుంది, కానీ ఇండియా-స్పెక్ వెర్షన్‌లో హైబ్రిడ్ సెటప్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇందులో ఎలక్ట్రిక్ పవర్‌తో కూడిన 2.5 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉండవచ్చు. ఈ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యంతో పాటు మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఎస్‌యూవీ మల్టిపుల్ డ్రైవ్, టెర్రైన్ మోడ్స్‌తో వస్తుంది, ఇది వివిధ రోడ్డు పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. హ్యుందాయ్ క్రెటా హైబ్రిడ్ సాధారణ పెట్రోల్ మోడల్ కంటే మెరుగైన మైలేజీని ఇస్తుందా?

    అవును, కచ్చితంగా ఇస్తుంది. తదుపరి తరం క్రెటాలో ప్రవేశపెట్టనున్న స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వ్యవస్థ, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, పెట్రోల్ ఇంజిన్ కలయికతో పనిచేస్తుంది. ఇది ముఖ్యంగా నగరాల్లో ట్రాఫిక్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ మోడ్‌లో నడుస్తుంది, దీనివల్ల సాధారణ పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ వెర్షన్ల కంటే చాలా ఎక్కువ ఇంధన సామర్థ్యాన్ని ఆశించవచ్చు.

    2. హ్యుందాయ్ పాలిసేడ్ భారత్‌లో ఏయే కార్లకు గట్టి పోటీనిస్తుంది?

    హ్యుందాయ్ పాలిసేడ్ అనేది ఒక ప్రీమియం ఫుల్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ. ఇది భారత మార్కెట్​లోకి వస్తే టయోటా ఫార్చ్యూనర్, ఎంజీ గ్లోస్టర్ వంటి కార్లకు ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా మారుతుంది. అయితే, పాలిసేడ్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో రానుండటం వల్ల పర్ఫార్మెన్స్, లగ్జరీ విషయంలో ఇది మరింత పైచేయి సాధించే అవకాశం ఉంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

