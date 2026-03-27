    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    2026 Renault Duster : రెనాల్ట్​ డస్టర్​ కొనాలా? హైదరాబాద్​లో ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ ఇలా..

    Renault Duster on road price in Hyderabad : రెనాల్ట్​ డస్టర్​ ఎస్​యూవీ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే హైదరాబాద్​లో ఈ 2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 27, 2026 11:20 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత ఎస్​యూవీ సెగ్మెంట్​లో మరో సంచలనం! ఐకానిక్​ ‘డస్టర్​’ని రెనాల్ట్​ సంస్థ ఇటీవలే లాంచ్​ చేసింది. మరి ఈ 2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! హైదరాబాద్​లో రెనాల్ట్​ డస్టర్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​..
    హైదరాబాద్​లో రెనాల్ట్​ డస్టర్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వివరాలు..

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ ఆథెంటిక్​ 1.0 టర్బో- రూ. 12.82 లక్షలు

    ఇవొల్యూషన్​ 1.0 టర్బో- రూ. 14.28 లక్షలు

    ఇవొల్యూషన్​ 1.3 టర్బో- రూ. 15.93 లక్షలు

    టెక్నో 1.0 టర్బో- రూ. 16.47 లక్షలు

    ఇవొల్యూషన్​ 1.3 టర్బో డీసీటీ- రూ. 17.76 లక్షలు

    టెక్నో 1.3 టర్బో- రూ. 17.76 లక్షలు

    టెక్నో 1.3 టర్బో డీసీటీ- రూ. 18 లక్షలు

    టెక్నో ప్లస్​ 1.3 టర్బో- రూ. 18.73 లక్షలు

    టెక్నో ప్లస్​ 1.3 టర్బో డీటీ- రూ. 18.98 లక్షలు

    టెక్నో 1.3 టర్బో డీసీటీ- రూ. 19.46 లక్షలు

    టెక్నో 1.3 టర్బో డీటీ డీసీటీ- రూ. 19.71 లక్షలు

    టెక్నో ప్లస్​ 1.3 టర్బో డీసీటీ- రూ. 20.44 లక్షలు

    ఐకానిక్​ 1.3 టర్బో - రూ. 20.80 లక్షలు

    ఐకానిక్​ లాంచ్​ ఎడిషన్​- రూ. 20.80 లక్షలు

    ఐకానిక్​ 1.3 టర్బో డీటీ- రూ. 21.04 లక్షలు

    ఐకానిక్​ 1.3 టర్బో డీసీటీ- రూ. 22.63 లక్షలు

    ఐకానిక్​ లాంచ్​ ఎడిషన్​ డీసీటీ- రూ. 22.63 లక్షలు

    ఐకానిక్​ 1.3 టర్బో డీటీ డీసీటీ- రూ. 22.87 లక్షలు

    అంటే హైదరాబాద్​లో 2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ రూ. 12.82 లక్షల నుంచి రూ. 22.87 లక్షల వరకు ఉంటుంది. పైన చెప్పినవి అన్నీ పెట్రోల్​ వేరియంట్లే. డస్టర్​ ఎస్​యూవీలో డీజిల్​, సీఎన్జీ ఆప్షన్స్​ని సంస్థ ఇవ్వలేదు.

    సాధారణంగా ఏదైనా కొత్త మోడల్​ని లాంచ్​ చేసినప్పుడు సంస్థ దాని ఎక్స్​షోరూం ధరను మాత్రమే ప్రకటిస్తుంది. కానీ దాని ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ వేరుగా ఉంటుంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ట్యాక్సులు వేరువేరుగా ఉండటమే ఇందుకు కారణం.

    అందుకే ఏదైనా కారు కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నప్పుడు, దాని ఎక్స్​షోరూం ప్రైజ్​తో పాటు ఆన్​రోడ్​ ప్రైజ్​ తెలుసుకోవడం కూడా ఉత్తమం.

    అంతేకాదు, మీరు మీ సమీప డీలర్​షిప్​ షోరూమ్​ని సందర్శిస్తే, కారు టెస్ట్​ డ్రైవ్​ చేయవచ్చు, ఆ సమయంలో ఏవైనా ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయో లేదో కూడా తెలుసుకోవచ్చు. మీ బడ్జెట్​కి అది ఉపయోగపడుతుంది.

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ బేస్​ వేరియంట్​ కొనొచ్చా?

    రెనాల్ట్​ డస్టర్​ ఎస్​యూవీ ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్ అయిన ‘ఆథెంటిక్’.. ధర తక్కువైనా సరే ఫీచర్ల విషయంలో ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గలేదు. ఎస్‌యూవీకి ఉండాల్సిన రగ్గడ్​నెస్​, ప్రయాణికులకు కావాల్సిన భద్రతను మేళవించి ఈ వేరియంట్‌ను రూపొందించారు.

    లోపలి భాగంలో ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం ప్రాథమిక అవసరాలకు మించిన ఫీచర్లను రెనాల్ట్ చేర్చింది. అవి..

    డిజిటల్ డిస్‌ప్లే: డ్రైవర్‌కు అవసరమైన సమాచారాన్ని అందించడానికి 7-ఇంచ్​ టీఎఫ్​టీ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే ఉంది.

    పవర్ విండోస్: నాలుగు తలుపులకు 'ఆటో అప్/డౌన్' ఫీచర్‌తో కూడిన పవర్ విండోస్ రావడం గమనార్హం.

    సెంట్రల్ కన్సోల్: లాంగ్ డ్రైవ్స్ చేసేటప్పుడు చేతులకు విశ్రాంతినిచ్చేలా స్లైడింగ్ ఆర్మ్‌రెస్ట్‌తో కూడిన సెంట్రల్ కన్సోల్‌ను అందించారు.

    అదనపు ఫీచర్లు: ఆటోమేటిక్ హెడ్‌ల్యాంప్స్, వన్-టచ్ ఎల్‌ఈడీ రూమ్ లైట్లు, 2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ వెనుక కూర్చునే ప్రయాణికుల కోసం రియర్ ఏసీ వెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

