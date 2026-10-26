Diwali stocks to buy : దీపావళి స్టాక్ పిక్స్.. ఈ ఆటోమొబైల్ సంస్థల షేర్లు బెస్ట్!
ఎదైనా కొత్త పెట్టుబడిని మొదలుపెట్టేందుకు దీపావళిని మంచి సమయంగా భావిస్తుంటారు. అందుకే చాలా మంది దీపావళి స్టాక్ పిక్స్ని చూస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆటోమొబైల్ రంగానికి చెందిన దీపావళి స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నువామా వెల్లడించింది. ఆ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దసరా పూర్తయి దీపావళి పండుగ సమీపిస్తున్న వేళ ఆటోమొబైల్ విపణిలో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. కొత్త కారు లేదా బైక్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారితో పాటు స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లు కూడా ఆటో కంపెనీల సేల్స్ డేటాపై తీవ్ర ఆసక్తి చూపుతున్నారు! ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ బ్రోకింగ్ సంస్థ ‘నువామా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఈక్విటీస్’.. ఆటో రంగానికి సంబంధించి దీపావళి 2026 స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్కి సంబంధించిన నివేదికను విడుదల చేసింది.
కొత్త మోడళ్ల ఆవిష్కరణలు, బలమైన వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉన్న కంపెనీలకు మార్కెట్లో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొంటూ.. ఐషేర్ మోటార్స్, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా, టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ రంగానికి చెందిన షేర్లను తమ ‘టాప్ దీపావలి స్టాక్ పిక్స్’గా నువామా సిఫార్సు చేసింది.
ఆటోమొబైల్ రంగం ఎలా ఉండబోతోంది?
2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి అర్ధభాగంలో (హెచ్1 ఎఫ్వై27) వాహన విక్రయాలు 20 శాతానికి పైగా బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేసినప్పటికీ, ద్వితీయార్థంలో (హెచ్2 ఎప్వై27) ఈ వేగం కాస్త మందగించే అవకాశముందని నువామా విశ్లేషించింది. నవరాత్రుల నుంచి ప్రారంభమైన పండుగ సీజన్ రిజిస్ట్రేషన్ల డేటాను పరిశీలిస్తే మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయని పేర్కొంది.
కమర్షియల్ వెహికల్స్ (సీవీ): గతేడాదితో పోలిస్తే రవాణా రంగానికి చెందిన సీవీ రిజిస్ట్రేషన్లు 21% వృద్ధి నమోదు చేశాయి.
ద్విచక్ర వాహనాలు (2డబ్ల్యూ): టూ-వీలర్ విక్రయాలు 13% వృద్ధి చెందాయి.
ప్యాసింజర్ వాహనాలు (పీవీ): కార్లు, ఎస్యూవీల అమ్మకాలు మాత్రం అనూహ్యంగా గతేడాదితో పోలిస్తే 9% క్షీణతను చూశాయి.
మధ్యప్రదేశ్, బీహార్, ఝార్ఖండ్ వంటి ప్రధాన రాష్ట్రాల్లోని డీలర్ల నుంచి సేకరించిన క్షేత్రస్థాయి సమాచారం ప్రకారం.. గతంలో జీఎస్టీ కోతలు అందించిన ఊపుతో పోలిస్తే ఈసారి బేస్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉండటం, వర్షాభావం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తాత్కాలికంగా కొనుగోలు శక్తి తగ్గడం, కొన్ని కార్లకు సుదీర్ఘ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉండటమే కార్ల విక్రయాలు మందగించడానికి ప్రధాన కారణాలని తెలుస్తోంది.
టూ-వీలర్ మార్కెట్: పోటీపడుతున్న బ్రాండ్లు..
ద్విచక్ర వాహన విభాగంలో టీవీఎస్ మోటార్, హోండా కంపెనీలు తమ మార్కెట్ వాటాను మరింత పెంచుకోగా.. బజాజ్ ఆటో, హీరో మోటోకార్ప్, ఐషేర్ మోటార్స్ స్వల్పంగా మార్కెట్ వాటాను కోల్పోయాయి.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మాతృ సంస్థ ఐషేర్ మోటార్స్కు మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ, బుల్లెట్ 350, క్లాసిక్ 350 వంటి క్రేజీ మోడళ్లకు భారీగా 'వెయిటింగ్ పీరియడ్' ఉండటం వల్ల కస్టమర్లకు సకాలంలో డెలివరీ ఇవ్వలేకపోవడమే ఈ వాటా తగ్గుదలకు కారణమని నువామా పేర్కొంది.
ఇక ఝార్ఖండ్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కావడంతో హీరో మోటోకార్ప్కు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి 10% వృద్ధి నమోదవుతుందని డీలర్లు భావిస్తున్నారు.
కార్ల విక్రయాల్లో భిన్నమైన పరిస్థితులు..
కార్ల తయారీ కంపెనీల పనితీరు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో వేర్వేరుగా ఉనికి చాటుతోంది:
మారుతీ సుజుకీ: బీహార్లోని మారుతీ డీలర్ల అంచనా ప్రకారం సెప్టెంబర్-నవంబర్ కాలంలో 18% వృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. ముఖ్యంగా మారుతీ బ్రెజ్జా, ఫ్రాంక్స్ మోడళ్లకు నెలకు పైగా వెయిటింగ్ పీరియడ్ నడుస్తోంది.
హ్యుందాయ్ మోటార్స్: మధ్యప్రదేశ్లోని హ్యుందాయ్ డీలర్లు పండుగ సీజన్లో సాధారణ వృద్ధినే అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే కొత్తగా మార్కెట్లోకి రానున్న 'బేయాన్' మోడల్కు ఇప్పటికే మంచి స్పందన వస్తోందని, దీనికి కూడా నెల రోజుల వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉందని తెలిపారు.
నిలకడగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల జోరు!
సాంప్రదాయ ఇంధన వాహనాల విక్రయాల్లో హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పటికీ, ఈవీ అడాప్షన్ మాత్రం రెండంకెల వృద్ధితో దూసుకెళుతోంది. ఏథర్ ఎనర్జీకి చెందిన ‘రిజ్టా’ మోడల్కు 30 రోజులు, 'కోనార్క్' మోడల్కు 15 రోజుల వెయిటింగ్ పీరియడ్ నడుస్తోంది.
మొత్తానికి, పండుగ సీజన్ అమ్మకాలు కొంత హెచ్చుతగ్గులకు గురైనప్పటికీ, కొత్త ప్రొడక్ట్ లైనప్ ఉన్న ఆటో దిగ్గజాలు సుదీర్ఘ కాలంలో ఇన్వెస్టర్లకు మంచి లాభాలను అందించే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More