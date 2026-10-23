Diwali investments : ఈ దీపావళికి ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అధిక లాభాలు? ప్లాన్ ఇలా ఉండాలి!
దీపావళి బోనస్, పండుగ పొదుపు నిధులను మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునే వారికి లార్జ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ల మధ్య ఏది ఎంచుకోవాలి? అనే సందేహం నెలకొంది. ఇటీవల స్మాల్ క్యాప్లు భారీగా నిధులను ఆకర్షిస్తున్నప్పటికీ, వ్యాల్యుయేషన్ల పరంగా లార్జ్ క్యాప్లు చౌకగా లభిస్తున్నాయి.
దీపావళి పండుగ వేళ బోనస్ డబ్బులు చేతికి అందడం లేదా కొత్తగా ఆర్థిక ప్రణాళికలు ప్రారంభించడం భారతీయులకు ఒక ఆనవాయితీ. రియల్ ఎస్టేట్, పసిడితో పాటు ఈసారి ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని చిన్న, పెద్ద మదుపరులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్లను ఒక ప్రధానమైన ప్రశ్న తొలిచేస్తోంది: గత కొన్ని నెలలుగా మంచి రాబడులు ఇస్తున్న స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా? లేదా చౌక ధరల్లో లభిస్తున్న లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్లను ఎంచుకోవాలా?
అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా (యాంఫీ) విడుదల చేసిన సెప్టెంబర్ 2026 గణాంకాలు ఈ రెండు వర్గాల వైపు మదుపరుల మొగ్గు ఎలా ఉందో స్పష్టంగా చూపుతున్నాయి.
ఇన్ఫ్లోస్, రాబడుల్లో ఎవరిది పైచేయి?
జులై, ఆగస్టు నెలల్లో ఉపసంహరణలను ఎదుర్కొన్న లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్లకు సెప్టెంబర్ నాటికి మళ్లీ ఆదరణ పెరిగింది. ఈ విభాగంలోకి రూ.859 కోట్ల నిధులు వచ్చాయి. మరోవైపు, స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు తమ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తూ ఏకంగా రూ.9,039 కోట్ల కొత్త పెట్టుబడులను ఆకర్షించాయి. సెప్టెంబర్ నెలలోని మొత్తం ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్ఫ్లోస్లో కేవలం స్మాల్ క్యాప్ వాటానే 23.6 శాతంగా నమోదవడం గమనార్హం.
ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు వచ్చిన రాబడులను (వైటీడీ) పరిశీలిస్తే రెండు కేటగిరీల మధ్య స్పష్టమైన తేడా కనిపిస్తోంది. మార్నింగ్స్టార్ అక్టోబర్ 21, 2026 నాటి డేటా ప్రకారం, లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్లు సగటున -9.19 శాతం ప్రతికూల రాబడిని నమోదు చేయగా, స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు 6.87 శాతం సానుకూల రాబడిని అందించాయి.
వ్యాల్యుయేషన్లు ఏం చెబుతున్నాయి?
సెబీ నిబంధనల ప్రకారం.. లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్లు తమ నిధుల్లో కనీసం 80 శాతాన్ని దేశంలోని టాప్-100 దిగ్గజ కంపెనీలలోనే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు తమ కేటాయింపుల్లో కనీసం 65 శాతాన్ని స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలలో ఉంచాలి. అందుకే ఆయా సూచీల కదలికలు ఈ ఫండ్ల రాబడులపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతాయి.
ట్రెండ్ లైన్ అక్టోబర్ 22 నాటి డేటా ప్రకారం:
లార్జ్ క్యాప్ (నిఫ్టీ 100): ఈ బెంచ్ మార్క్ ప్రస్తుతం 18.9 ధర-ఆదాయ నిష్పత్తి (పీఈ రేషియో) వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది దాని ఏడాది సగటు పీఈ అయిన 20.8 కంటే తక్కువ. అంటే లార్జ్ క్యాప్ షేర్లు ప్రస్తుతం ఆకర్షణీయమైన చౌక ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
స్మాల్ క్యాప్ (250): ఈ బెంచ్ మార్క్ పీఈ రేషియో 32.5 వద్ద ఉంది. ఇది దాని ఏడాది సగటు (30.7) కంటే ఎక్కువ. అంటే స్మాల్ క్యాప్ విభాగం ప్రస్తుతం కాస్త ఖరీదైన వ్యాల్యుయేషన్లో కొనసాగుతోంది.
కొత్త పెట్టుబడులు ఎక్కడ పెట్టాలి? నిపుణుల విశ్లేషణ..
ఇన్వెస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్ 'ట్రాక్' (Trackk) సహ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ వేదాంత్ గుప్తే వ్యాల్యుయేషన్ల ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని మదుపరులకు సూచిస్తున్నారు.
"కేవలం గాలి వార్తలు, ప్రచారాన్ని నమ్మితే స్మాల్ క్యాప్లను ఎంచుకుంటారు, ధరల వాస్తవికతను చూస్తే లార్జ్ క్యాప్ల వైపు వెళ్తారు. ఈ దీపావళికి ధరలకే ప్రథమ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. అందరూ ఒకే వైపు వెళ్తున్నప్పుడు, కొత్త పెట్టుబడులు వేరే దిశలో సాగాలి. లార్జ్ క్యాప్లు ప్రస్తుతం నిశ్శబ్దంగా దొరికే ఒక మంచి ఆఫర్ లాంటివి," అని వేదాంత్ గుప్తే స్పష్టం చేశారు.
ఆనంద్ రాఠీ వెల్త్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మనీష్ శ్రీవాత్సవ మాత్రం పోర్ట్ఫోలియో విస్తరణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను తట్టుకోవడానికి కేవలం ఒక్క కేటగిరీకే పరిమితం కాకుండా లార్జ్, మిడ్, స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లతో పాటు వ్యాల్యూ లేదా డివిడెండ్ యీల్డ్ ఫండ్లలోనూ పెట్టుబడులు పంపిణీ చేయాలని ఆయన చెబుతున్నారు.
"విభిన్న మార్కెట్ సైకిళ్లను తట్టుకోవడానికి లార్జ్ క్యాప్లలో 55 శాతం, మిడ్ క్యాప్లలో 23 శాతం, స్మాల్ క్యాప్లలో 22 శాతం నిధులను కేటాయించడం సమతుల్యమైన పద్ధతి," అని మనీష్ శ్రీవాత్సవ వివరించారు.
మొదటిసారి ఇన్వెస్ట్ చేసేవారు ఏం చేయాలి?
కొత్తగా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో అడుగుపెట్టే వారికి క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడి విధానం (ఎస్ఐపీ) ద్వారా లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్లను ఎంచుకోవడమే సురక్షితమని వేదాంత్ గుప్తే స్పష్టం చేశారు.
"మొదటి పెట్టుబడి మీ ఓర్పును పరీక్షించకూడదు, పెట్టుబడి అలవాటును పెంచాలి. తొలి ఏడాదే స్మాల్ క్యాప్లలో నష్టపోతే మదుపరి దశాబ్ద కాలం పాటు మార్కెట్కు దూరమయ్యే ప్రమాదం ఉంది," అని ఆయన హెచ్చరించారు.
నెలకు రూ.1,000 నుంచి రూ.2,000 వరకు మాత్రమే చిన్న మొత్తాల్లో ఎస్ఐపీ చేయగలిగే కొత్త మదుపరులు మల్టీ అస్సెట్ అలొకేషన్ లేదా హైబ్రిడ్ ఫండ్లను పరిశీలించవచ్చని మనీష్ శ్రీవాత్సవ వెల్లడించారు.
పెట్టుబడి పెట్టే ముందు గమనించాల్సిన 4 కీలక అంశాలు..
కాలపరిమితి : ఐదేళ్ల కంటే తక్కువ వ్యవధికి డబ్బులు అవసరమైతే స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
రిస్క్ సామర్థ్యం: పెట్టుబడి విలువ ఒకానొక దశలో 30 శాతం వరకు పడిపోయినా ఆందోళన చెందకుండా ఉండే మనోధైర్యం ఉంటేనే స్మాల్ క్యాప్స్ ఎంచుకోవాలి.
పోర్ట్ఫోలియో నిర్మాణం: మీ పెట్టుబడుల పునాది లార్జ్ క్యాప్ లేదా ఇండెక్స్ ఫండ్లతో ఉండాలి. స్మాల్ క్యాప్లను అదనపు ఆదాయం ఇచ్చే అనుబంధ భాగాలుగా మాత్రమే ఉంచాలి.
వ్యాల్యుయేషన్లు: గత రాబడులను మాత్రమే చూడకుండా ప్రస్తుతం ఏ విభాగం చౌకగా ఉందో గమనించి కేటాయింపులు పెంచాలి.
మొత్తంమీద, మార్కెట్ తీవ్ర అనిశ్చితిలో ఉన్నప్పుడు లార్జ్ క్యాప్లు రక్షణ కల్పిస్తే, స్మాల్ క్యాప్లు దీర్ఘకాలంలో వేగవంతమైన వృద్ధిని ఇస్తాయి. మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఈ దీపావళికి సరైన ఫండ్ను ఎంచుకోవడమే సరైన వ్యూహం.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More