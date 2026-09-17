మిడ్-క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల జోరు: పెట్టుబడి పెట్టేముందు ఇవి తెలుసుకోండి
దేశీయ మార్కెట్లలో మిడ్-క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్లకు ఇన్వెస్టర్ల నుంచి భారీ ఆదరణ లభిస్తోంది. కంపెనీల సంపాదనలో వృద్ధి, నిలకడైన ఆర్థిక పరిస్థితులు ఇందుకు దోహదపడుతుండగా, వ్యాల్యుయేషన్ల పెంపు నేపథ్యంలో జాగ్రత్తగా స్టాక్ ఎంపిక చేసుకోవాలని ఫండ్ మేనేజర్లు సూచిస్తున్నారు.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో మిడ్-క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు సరికొత్త ఊపును ప్రదర్శిస్తున్నాయి. చారిత్రక సగటు కంటే వ్యాల్యుయేషన్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఇన్వెస్టర్లు ఈ ఫండ్ల వైపు విపరీతంగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. కేవలం స్వల్పకాలిక లాభాల కోసమే కాకుండా, కంపెనీల సంపాదనలో నిలకడైన వృద్ధి, దేశీయ డిమాండ్, డిజిటలైజేషన్ వంటి అంశాలు ఈ రంగానికి కొండంత అండగా నిలుస్తున్నాయి. అయితే, పెరుగుతున్న వ్యాల్యుయేషన్ల వేళ జాగ్రత్తగా స్టాక్స్ ఎంపిక చేసుకోవడం, పోర్ట్ఫోలియో వైవిధ్యీకరణ (డైవర్సిఫికేషన్) చాలా కీలకమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మిడ్-క్యాప్ ఫండ్లలోకి ఎందుకింతగా పెట్టుబడులు?
మిడ్-క్యాప్ విభాగంలోకి పెట్టుబడుల ప్రవాహం పెరగడం వెనుక బలమైన ఆర్థిక మూలాలు ఉన్నాయని మిరే అసెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సీనియర్ ఫండ్ మేనేజర్ అంకిత్ జైన్ తెలిపారు. వ్యవస్థీకృత రంగాలు విస్తరించడం, డిజిటలైజేషన్ వేగవంతం కావడంతో మధ్యస్థాయి కంపెనీలు తమ మార్కెట్ వాటాను పెంచుకుంటున్నాయని పేర్కొన్నారు.
గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, నిఫ్టీ మిడ్-క్యాప్ 150 సూచీ గత తొమ్మిదేళ్లలో దాదాపు 17 శాతం చక్రవడ్డీ వార్షిక వృద్ధి రేటు (CAGR)తో రాబడుల వృద్ధిని నమోదు చేసింది. అలాగే గత పదేళ్ల కాలంలో ఈ సూచీ 16.3 శాతం సీఏజీఆర్ రాబడులను అందించింది. మ్యూచువల్ ఫండ్ల మొత్తం నికర పెట్టుబడుల్లో మిడ్-క్యాప్ వాటా ఆర్థిక సంవత్సరం 2023లో 14 శాతంగా ఉండగా, ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు దాదాపు 20 శాతానికి పెరిగిందని జైన్ స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు ద్రవ్యలభ్యత (Liquidity), ఇన్వెస్టర్లలో పెరిగిన అవగాహన కూడా ఈ వృద్ధికి కారణమని ది వెల్త్ కంపెనీ మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్ చిన్మయ్ సాఠే విశ్లేషించారు. లార్జ్-క్యాప్ కంపెనీలతో పోలిస్తే మిడ్-క్యాప్ వ్యాపారాలు సుదీర్ఘకాలంలో అధిక వృద్ధిని సాధించే అవకాశం ఉందన్న నమ్మకం ఇన్వెస్టర్లలో బలపడుతోందన్నారు.
కంపెనీల ఆదాయాల్లో నాణ్యత ఉందా?
మిడ్-క్యాప్ విభాగంలో వృద్ధి కనిపిస్తున్నప్పటికీ, అన్ని కంపెనీలను ఒకేలా చూడలేమని ఫండ్ మేనేజర్లు స్పష్టం చేస్తున్నారు. మౌలిక వసతుల కల్పన, తయారీ రంగానికి మూలధన కేటాయింపులు (క్యాపెక్స్) పెరగడం మధ్యస్థాయి కంపెనీలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తోందని సాఠే చెప్పారు. అయితే, ప్రతి కంపెనీ సంపాదన నాణ్యత వేర్వేరుగా ఉంటుంది. కేవలం మార్కెట్ అంచనాల ఆధారంగా కాకుండా, లాభాలు, నగదు ప్రవాహంలో స్పష్టమైన వృద్ధి ఉన్న కంపెనీలనే ఇన్వెస్టర్లు గుర్తించాలని ఆయన సూచించారు.
ప్రీమియం వ్యాల్యుయేషన్లు: ఇన్వెస్టర్లు ఏం గమనించాలి?
ప్రస్తుతం మిడ్-క్యాప్ విభాగంలో ప్రధాన ఆందోళన వ్యాల్యుయేషన్లే. నిఫ్టీ మిడ్-క్యాప్ 150 సూచీ ప్రస్తుతం ఒక ఏడాది ఫార్వర్డ్ సంపాదనపై దాదాపు 26 రెట్ల (Price-to-Earnings) వద్ద ట్రేడ్ అవుతోందని, దీని చారిత్రక సగటు 24.8 రెట్లు అని అంకిత్ జైన్ వెల్లడించారు. ఇన్వెస్టర్లు చారిత్రక సగటు కంటే కాస్త ప్రీమియం చెల్లిస్తున్నారు. అయితే సంపాదనలో వృద్ధి సాధించగల సత్తా ఉన్న కొన్ని ఎంపిక చేసిన కంపెనీలలో రిస్క్-రివార్డు నిష్పత్తి ఇప్పటికీ అనుకూలంగానే ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
వ్యాల్యుయేషన్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కంపెనీలు అంచనాలను అందుకోలేకపోతే నష్టభయం ఎక్కువగా ఉంటుందని చిన్మయ్ సాఠే హెచ్చరించారు. "ప్రస్తుత ధరలకు తగినట్లుగా భవిష్యత్తులో కంపెనీల సంపాదన పెరుగుతుందా లేదా అన్నదే ఇక్కడ ప్రధానమైన ప్రశ్న," అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
లార్జ్-క్యాప్ నుంచి మిడ్-క్యాప్లకు మారాలా?
మిడ్-క్యాప్లలోకి పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నంత మాత్రాన లార్జ్-క్యాప్ కంపెనీల ప్రాధాన్యం తగ్గలేదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. లార్జ్-క్యాప్ స్టాక్స్ మార్కెట్ తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులకు లోనైనప్పుడు స్థిరత్వాన్ని, ద్రవ్యలభ్యతను అందిస్తాయి. కేవలం మిడ్-క్యాప్లపైనే ఆధారపడి పోర్ట్ఫోలియో నిర్మిస్తే మార్కెట్ పతన సమయాల్లో తీవ్ర నష్టాలు చవిచూడాల్సి వస్తుందని సాఠే తెలిపారు. అందుకే ఇన్వెస్టర్లు కేవలం ఒకే రంగానికి పరిమితం కాకుండా, లార్జ్, మిడ్, స్మాల్ క్యాప్లలో సమతుల్యంగా పెట్టుబడులు కేటాయించుకోవాలని సలహా ఇచ్చారు.
ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రధాన ముప్పు ఏమిటి?
సంపాదన కంటే మార్కెట్ అంచనాలు మిన్నగా ఉండటమే మిడ్-క్యాప్లలో అతిపెద్ద రిస్క్ అని ఇద్దరు ఫండ్ మేనేజర్లు అంగీకరించారు. అంకిత్ జైన్ టీమ్ ప్రస్తుతం బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్స్, ఇన్సూరెన్స్, ఫార్మా, హెల్త్కేర్, ఎగుమతి రసాయనాలు, సిమెంట్, మెటల్స్, లాజిస్టిక్స్ రంగాల్లో అవకాశాలను చూస్తోంది. క్యాపిటల్ గూడ్స్ రంగం ఖరీదుగా ఉన్నందున ఆ రంగానికి తక్కువ ప్రాధాన్యం (Underweight) ఇస్తోంది.
మరోవైపు మార్కెట్ ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు మిడ్-క్యాప్ షేర్లలో ద్రవ్యలభ్యత తగ్గి, ధరలు వేగంగా పడిపోయే ప్రమాదం ఉందని సాఠే గుర్తుచేశారు. నిధుల ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉన్నంత మాత్రాన ప్రతి మిడ్-క్యాప్ స్టాక్ అనుకూలమైనది కాదని ఇన్వెస్టర్లు గ్రహించాలి. కంపెనీ నిర్వహణ నాణ్యత, వృద్ధి సత్తా, వ్యాల్యుయేషన్ను బట్టే భవిష్యత్తు రాబడులు ఆధారపడి ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More