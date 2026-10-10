Investment tips : స్మాల్క్యాప్ వర్సెస్ లార్జ్క్యాప్.. ఎందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బెటర్?
స్మాల్క్యాప్ వర్సెస్ లార్జ్క్యాప్.. ప్రస్తుత స్టాక్ మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో ఎందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం బెటర్? నిపుణుల సూచనలను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లలో స్వల్పకాలికంగా తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, సుదీర్ఘ కాలంలో స్మాల్క్యాప్ స్టాక్స్ అద్భుతంగా రాణించాయి. దిగ్గజ లార్జ్క్యాప్ కంపెనీల షేర్ల కంటే కూడా స్మాల్క్యాప్లు మార్కెట్ ఒత్తిళ్లను తట్టుకుని నిలబడటమే కాకుండా, ఇన్వెస్టర్లకు మెరుగైన రాబడులను అందించిన సందర్భాలు చాలానే ఉన్నాయి. మరి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి? సేఫ్ సైడ్గా లార్జ్ క్యాప్లో పెట్టుబడి పెట్టాలా? లేక స్మాల్ క్యాప్ని ఎంచుకోవాలా?
ఈక్విటీ ఇండెక్స్ల పనితీరు- గణాంకాల విశ్లేషణ..
గత నెల రోజులుగా మార్కెట్ వ్యాప్తంగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ లేదా అమ్మకాల ఒత్తిడి కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ఆరు నెలలు, ఏడాది కాలపరిమితిలో స్మాల్క్యాప్లు లార్జ్క్యాప్లను స్పష్టంగా అధిగమించాయి.
స్టాక్ మార్కెట్ సూచీల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే లార్జ్క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ విభాగాల మధ్య ఉన్న స్పష్టమైన వ్యత్యాసం అర్థమవుతుంది.
‘నిఫ్టీ స్మాల్క్యాప్ 100’ ఇండెక్స్ గత ఒక నెల వ్యవధిలో 4.4 శాతం మేర నష్టపోయినప్పటికీ, మూడు నెలల కాలంలో 0.2 శాతం సానుకూల వృద్ధిని కనబరిచింది. అంతేకాకుండా, గత ఆరు నెలల కాలంలో ఏకంగా 15 శాతం లాభాలను, ఏడాది వ్యవధిలో 6.4 శాతం రిటర్నులు ఇన్వెస్టర్లకు అందించింది.
దీనికి భిన్నంగా, దేశీయ ప్రధాన సూచీ ‘నిఫ్టీ 50’ పనితీరు మాత్రం నైరాశ్యంగానే ఉంది. నిఫ్టీ 50 గత నెల రోజుల్లో 4 శాతం, మూడు నెలల్లో 6 శాతం, ఆరు నెలల్లో 5.4 శాతం చొప్పున క్షీణించింది. ఏడాది కాలపరిమితిలో అయితే ఏకంగా 11 శాతం మేర పతనమైంది. అంటే, బ్లూచిప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెట్టిన వారి కంటే స్మాల్క్యాప్లలో ధైర్యంగా ఉన్న ఇన్వెస్టర్లే మెరుగైన స్థానంలో ఉన్నారు.
రాబోయే 12-24 నెలల్లో మార్కెట్ దిశ!
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక-రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు, రూపాయి మారకం విలువలో హెచ్చుతగ్గులు సమీప భవిష్యత్తులో మార్కెట్లను కొంత ఊగిసలాటకు గురిచేసే అవకాశం ఉంది. అయితే, రాబోయే 12 నుంచి 24 నెలల కాలంలో కంపెనీల త్రైమాసిక రాబడులు, ప్రాథమిక విశ్లేషణలకే మార్కెట్ ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలి?
మొత్తం సెక్టార్ని బ్లైండ్గా నమ్మడం కంటే, నాణ్యమైన కంపెనీలను ఎంచుకోవడమే విజయవంతమైన వ్యూహమని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మొనార్క్ ఏఐఎఫ్ దృక్పథం:
రాబోయే రెండేళ్ల కాలానికి సంబంధించి క్వాలిటీ స్మాల్క్యాప్ స్టాక్స్పై తమకు బలమైన నమ్మకం ఉందని మొనార్క్ ఏఐఎఫ్ ఫండ్ మేనేజర్ అభిసార్ జైన్ పేర్కొన్నారు. భారత కార్పొరేట్ కంపెనీల బ్యాలెన్స్ షీట్లు మునుపటి కంటే బలపడ్డాయని, అప్పుల భారం తక్కువగా ఉండి క్యాష్ ఫ్లోస్ మెరుగ్గా ఉన్నాయని తెలిపారు.
"కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సెమీకండక్టర్, ఏరోస్పేస్, పునరుత్పాదక ఇంధనం, ఆటోమోటివ్, డిఫెన్స్ (రక్షణ) రంగాలు రాబోయే రోజుల్లో విస్తృతమైన అవకాశాలను అందించనున్నాయి. అయితే, స్మాల్క్యాప్ విభాగంలో ఉన్న అన్ని కంపెనీలు ఒకేలా రాణించవు. కేవలం ప్రాథమికంగా బలంగా ఉండి, క్రమం తప్పకుండా లాభాలు ఆర్జించే కంపెనీలనే ఎంచుకోవాలి," అని అభిసార్ జైన్ స్పష్టం చేశారు.
అదే సమయంలో బీఎఫ్ఎస్ఐ (బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఇన్సూరెన్స్), టెలికాం, ఐటీ రంగానికి చెందిన కొన్ని ఎంపిక చేసిన లార్జ్క్యాప్ కంపెనీల షేర్ల వాల్యుయేషన్లు కూడా ఆకర్షణీయంగా మారాయని ఆయన తెలిపారు.
అబాకస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సూచన:
లార్జ్క్యాప్, మిడ్క్యాప్, స్మాల్క్యాప్ అనే విస్తృత సరిహద్దులను పక్కనబెట్టి, ‘ఇండివిడ్యువల్ స్టాక్స్’పై దృష్టి పెట్టాల్సిన సమయం వచ్చిందని అబాకస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సీఈఓ వైభవ్ చుగ్ విశ్లేషించారు.
"మొత్తం ఇండెక్స్ స్థాయిలను మాత్రమే చూస్తే సరైన స్పష్టత రాదు. ఉదాహరణకు మిడ్క్యాప్ ఇండెక్స్లోని దాదాపు 45 శాతం కంపెనీలు 30 కంటే తక్కువ పీఈ వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంటే, మరో 40 శాతం కంపెనీలు 40 కంటే ఎక్కువ పీఈ వద్ద అత్యంత ఖరీదుగా ఉన్నాయి. కాబట్టి కేవలం ఒక కంపెనీ షేరు ధర తక్కువగా ఉందనే ఒక్క కారణంతో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టకూడదు. ఆ కంపెనీ భవిష్యత్తు ఆదాయ వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని పక్కాగా అంచనా వేయాలి," అని వైభవ్ చుగ్ సూచించారు.
పెట్టుబడిదారులకు ముగింపు సూచన..
స్మాల్క్యాప్లలో రీసెంట్ వాల్యుయేషన్లు కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్, క్యాష్ ఫ్లోస్, పక్కా మేనేజ్మెంట్ ఉన్న కంపెనీల్లో సిప్ లేదా దశలవారీగా పెట్టుబడులు పెట్టడం శ్రేయస్కరం. దీర్ఘకాలిక రాబడులు సాధించాలనుకునే ఇన్వెస్టర్లు పోర్ట్ఫోలియోను లార్జ్క్యాప్, నాణ్యమైన స్మాల్క్యాప్ల కలయికతో సమతుల్యంగా రూపొందించుకోవాలి.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More