స్మాల్క్యాప్ ఫండ్లలోకి భారీగా నిధులు.. ఎక్కువ లాభాల కోసం రిస్క్ చేస్తున్నారా?
దేశీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్లు లార్జ్క్యాప్ కంటే స్మాల్క్యాప్ పథకాలవైపే అధికంగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. గత ఆరేళ్లలో స్మాల్క్యాప్లోకి వచ్చిన నిధులు రికార్డు స్థాయికి చేరగా, ఈ సరళిలోని ప్రమాదాలు, అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై ఆర్థిక నిపుణుల విశ్లేషణ ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
భారతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ రంగంలో గత ఆరేళ్లుగా స్మాల్క్యాప్ పథకాల హవా నడుస్తోంది. లార్జ్క్యాప్ ఫండ్లతో పోలిస్తే స్మాల్క్యాప్లలోకే అత్యధికంగా నిధులు ప్రవహిస్తున్నాయి. సాధారణంగా స్థిరమైన రాబడులు ఇచ్చే లార్జ్క్యాప్లలో పెట్టాల్సిన నిధులను సైతం ఇన్వెస్టర్లు స్మాల్క్యాప్ల వైపు మళ్లిస్తుండటం గమనార్హం. ఇది ఇన్వెస్టర్ల ఆలోచనా సరళిలో వచ్చిన పెద్ద మార్పును సూచిస్తోంది.
ఆరేళ్లలో మారిన సరళి
2020లో స్మాల్క్యాప్ ఫండ్లలోకి కేవలం ₹1,386 కోట్ల నిధులు మాత్రమే రాగా, అదే సమయంలో లార్జ్క్యాప్ ఫండ్ల నుంచి ₹2,356 కోట్ల నిధులు బయటకు వెళ్లాయి. అయితే 2025 నాటికి ఈ పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. స్మాల్క్యాప్ ఫండ్లలోకి ఏకంగా ₹52,321 కోట్ల ఇన్ఫ్లో రాగా, లార్జ్క్యాప్ ఫండ్లలోకి వచ్చిన నిధులు ₹25,483 కోట్లకే పరిమితమయ్యాయని ఎన్ఎస్ఈ (NSE) మార్కెట్ పల్స్ జనవరి 2026 నివేదిక వెల్లడించింది.
ఈ ధోరణి 2026లోనూ కొనసాగుతోంది. ఏఎంఎఫ్ఐ (AMFI) నెలవారీ వివరాల ప్రకారం.. 2026 జూలై నెలలో స్మాల్క్యాప్ ఈక్విటీ ఫండ్లలోకి వచ్చిన నిధులు ₹7,768 కోట్లకు చేరాయి. జూన్లో వచ్చిన ₹5,602 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 39 శాతం పెరుగుదల. మరోవైపు జూలైలో లార్జ్క్యాప్ ఫండ్ల నుంచి ₹1,322 కోట్ల నిధులు వెనక్కి వెళ్లడం గమనార్హం.
రిస్క్ పట్ల మారిన దృక్పథం
గతంలో పెద్దలు ఎక్కువగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, పోస్టాఫీసు పథకాలు, ఎల్ఐసీ, రియల్ ఎస్టేట్ లాంటి సురక్షిత మార్గాలను ఎంచుకునేవారు. అయితే నేటి తరం ఇన్వెస్టర్లు మార్కెట్ ఆధారిత పథకాల్లో రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నారు.
ఈ మార్పుపై హైదరాబాద్లోని 'వెర్ట్ ఫిన్సర్వ్' ప్రతినిధి పృథ్వీ పొట్ట స్పందిస్తూ, "పాత తరం ఇన్వెస్టర్లు రిస్క్ లేని పథకాల్లో పెట్టారని అనుకోవడం పొరపాటు. స్థలాలు, భౌతిక బంగారం కొనుగోళ్లలోనూ వివాదాలు, దొంగతనాలు వంటి రిస్క్లు ఉండేవి. అయితే వాటి రోజువారీ ధరలు స్క్రీన్పై కనిపించకపోవడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు ఆ రిస్క్ను గుర్తించలేకపోయేవారు" అని తెలిపారు. పోర్ట్ఫోలియోను సరిగ్గా వైవిధ్యపరచుకోవడం (Diversification), దీర్ఘకాలం వేచి ఉండటమే అసలైన పెట్టుబడి విజయమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అలాగే 'వెల్త్ అలైన్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజరీ' వ్యవస్థాపకుడు హరేంద్ర జటాకియా మాట్లాడుతూ, "ఇటీవలి కాలంలో లార్జ్క్యాప్ల కంటే స్మాల్, మిడ్క్యాప్ ఫండ్లు ఇచ్చిన అధిక రాబడులే ఇన్వెస్టర్లను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా రక్షణ రంగ తయారీ, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫిన్టెక్, డిజిటల్ రంగాలు వంటి కొత్త తరం గ్రోత్ థీమ్లు లార్జ్క్యాప్లలో కంటే స్మాల్, మిడ్క్యాప్ కంపెనీల్లోనే ఎక్కువగా ఉన్నాయి" అని విశ్లేషించారు.
స్మాల్క్యాప్లో ఎంతవరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు?
లార్జ్క్యాప్ లేదా ఫ్లెక్సీక్యాప్ ఫండ్లలో ఎస్ఐపీ (SIP)లు ఆపేసి, కేవలం స్మాల్క్యాప్లోనే పెద్ద మొత్తంలో నిధులు గుమ్మరించడం అత్యంత ప్రమాదకరమని పృథ్వీ పొట్ట హెచ్చరించారు. "మొత్తం ఈక్విటీ పోర్ట్ఫోలియోలో స్మాల్, మిడ్క్యాప్ల వాటా 25 శాతం నుంచి 35 శాతం మించకూడదు. ప్రధాన భాగాన్ని స్థిరమైన లార్జ్క్యాప్ లేదా ఫ్లెక్సీక్యాప్లలోనే ఉంచాలి. సుదీర్ఘమైన ఉద్యోగ జీవితం, స్థిరమైన ఆదాయం ఉండి మార్కెట్ పతనాలను తట్టుకునే ఓర్పు ఉన్నవారే దీనికంటే ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోగలరు" అని ఆయన సూచించారు.
రాబోయే 3 నుంచి 5 ఏళ్లలో నిధులు అవసరమయ్యే లక్ష్యాల కోసం స్మాల్క్యాప్లపై ఆధారపడకూడదని హరేంద్ర జటాకియా స్పష్టం చేశారు. "మీ స్మాల్క్యాప్ పోర్ట్ఫోలియో 40 శాతం పడిపోతే మీరు ఏం చేస్తారు? భయపడి అమ్మేస్తామనేదే మీ సమాధానం అయితే, మీరు ఇప్పటికే మీ పరిమితికి మించి స్మాల్క్యాప్లలో ఇన్వెస్ట్ చేశారని అర్థం" అని ఆయన వివరించారు.
వ్యాల్యుయేషన్లు ఎక్కువ ఉన్నాయా?
డీఎస్పీ మ్యూచువల్ ఫండ్ 'నేత్రా' (NETRA) నివేదిక ప్రకారం.. నిఫ్టీ 50 ట్రయలింగ్ పీఈ (P/E) నిష్పత్తి 20.5 వద్ద ఉండి దీర్ఘకాలిక సగటుకు దగ్గరగా ఉంది. కానీ స్మాల్, మిడ్క్యాప్ షేర్ల సగటు పీఈ నిష్పత్తి 38 వద్ద ట్రేడవుతోంది. వీటి దీర్ఘకాలిక సగటు 20తో పోలిస్తే ఇది చాలా ఎక్కువ. అంటే లార్జ్క్యాప్లతో పోలిస్తే స్మాల్క్యాప్ షేర్ల ధరలు బాగా ఖరీదుగా ఉన్నాయి.
అయితే కేవలం వ్యాల్యుయేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నంత మాత్రాన స్మాల్క్యాప్లను పూర్తిగా పక్కన పెట్టాల్సిన అవసరం లేదని జటాకియా అభిప్రాయపడ్డారు. కంపెనీ ఆదాయాలు, లాభాలు వేగంగా పెరుగుతుంటే అధిక వ్యాల్యుయేషన్ సమర్థనీయమే అవుతుందని, ఇన్వెస్టర్లు తమ అంచనాలను నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి మాత్రమే పీఈ నిష్పత్తిని ఒక సూచికగా వాడుకోవాలని ఆయన సలహా ఇచ్చారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More