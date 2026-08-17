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    Bandhan Small Cap Fund: బంధన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రీషఫుల్: 15 కొత్త షేర్లు చేరిక.. 9 కంపెనీల నుంచి ఎగ్జిట్

    Bandhan Small Cap Fund: బంధన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ జూలై నెలలో తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలో కీలక మార్పులు చేసింది. కొత్తగా 15 షేర్లను కొనుగోలు చేయడంతో పాటు 9 కంపెనీల నుంచి పూర్తిగా వైదొలిగింది. ఈ మార్పుల వివరాలు, ఫండ్ పనితీరుపై ప్రత్యేక కథనం.

    Published on: Aug 17, 2026, 15:55:31 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ప్రముఖ మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థ బంధన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ జూలై నెలకు సంబంధించిన తన పోర్ట్‌ఫోలియో వివరాలను వెల్లడించింది. జూలై నెలలో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి ఏకంగా రూ.2,003 కోట్ల నిధులను ఆకర్షించిన ఈ ఫండ్, తమ పోర్ట్‌ఫోలియోను భారీగా పునర్వ్యవస్థీకరించింది. కొత్తగా 15 కంపెనీల షేర్లను కొనుగోలు చేయడంతో పాటు, 9 కంపెనీల నుంచి పూర్తిగా బయటకు వచ్చింది.

    బంధన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రీషఫుల్: 15 కొత్త షేర్లు చేరిక.. 9 షేర్ల నుంచి ఎగ్జిట్
    బంధన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రీషఫుల్: 15 కొత్త షేర్లు చేరిక.. 9 షేర్ల నుంచి ఎగ్జిట్

    మనీష్ గున్వానీ నిర్వహణలో ఉన్న ఈ ఫండ్ నిర్వహణ ఆస్తుల విలువ (AUM) జూన్ చివరినాటికి ఉన్న రూ.28,466 కోట్ల నుంచి జూలై చివరినాటికి రూ.31,103 కోట్లకు పెరిగింది. జూలై నెలలో స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీలో అత్యధిక నిధులు సాధించిన ఫండ్‌గా బంధన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ నిలిచింది. ఈ నెలలో ఫండ్ మేనేజర్ 82 కంపెనీలలో తమ వాటాను పెంచగా, 39 కంపెనీలలో వాటాలను తగ్గించారు.

    HDFC Bank, AWL Agriలో పెరిగిన వాటాలు

    బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ (HDFC Bank) షేర్లలో బంధన్ ఫండ్ తన పెట్టుబడులను భారీగా పెంచింది. జూన్‌లో ఉన్న 20.2 లక్షల షేర్లను జూలై నాటికి 39 లక్షలకు పెంచుకుంది. ఇది 93 శాతం వృద్ధి కాగా, పోర్ట్‌ఫోలియోలో దీని కేటాయింపు 0.57 శాతం నుండి 0.94 శాతానికి చేరింది.

    ఏడబ్ల్యూఎల్ అగ్రి బిజినెస్ (AWL Agri Business) షేర్ల సంఖ్యను 70 శాతం పెంచి 92.31 లక్షల నుంచి 1.57 కోట్లకు తీసుకెళ్లింది. స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ (Sterlite Technologies) షేర్లలో ఏకంగా 208 శాతం పెంపుతో 9.85 లక్షల నుంచి 30.31 లక్షలకు పెంచింది. వీటితో పాటు ఎల్టీ ఫుడ్స్, చోళమండలం ఫైనాన్షియల్ హోల్డింగ్స్, గోదావరి పవర్ అండ్ ఇస్పాత్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్ట్ ఇండియా, ఫెడ్‌బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీల్లోనూ ఫండ్ తన వాటాలను పెంచుకుంది.

    తగ్గించినవి.. నిష్క్రమించినవి

    39 కంపెనీలలో బంధన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ తన వాటాలను తగ్గించుకుంది. ప్రముఖ ఆభరణాల సంస్థ పి ఎన్ గాడ్గిల్ జ్యువెలర్స్ (P N Gadgil Jewellers) షేర్లలో బంధన్ ఫండ్ వాటా 63 శాతం తగ్గింది. జూన్‌లో 27.21 లక్షలుగా ఉన్న షేర్లు జూలై నాటికి 10.02 లక్షలకు పడిపోయాయి. సెన్కో గోల్డ్ (Senco Gold) షేర్లలో 28 శాతం, అమీర్ చంద్ జగదీష్ కుమార్‌లో 35 శాతం మేర వాటాలను తగ్గించింది.

    ఇక 9 కంపెనీల నుంచి ఫండ్ పూర్తిగా నిష్క్రమించింది. జేబీ కెమికల్స్ & ఫార్మాస్యూటికల్స్, త్రివేణి ఇంజనీరింగ్ & ఇండస్ట్రీస్, ప్రీమియర్ ఎనర్జీస్, కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్, ఆస్టర్ డిఎమ్ హెల్త్‌కేర్, బ్లూస్టోన్ జ్యువెలరీ అండ్ లైఫ్‌స్టైల్, పవర్‌ఇకా, జేఎస్‌డబ్ల్యూ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వేదాంత ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కంపెనీల నుంచి బంధన్ ఫండ్ తన పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకుంది.

    కొత్తగా చేరిన 15 షేర్లు ఇవే

    జూలై నెలలో బంధన్ ఫండ్ 15 కొత్త షేర్లలో పెట్టుబడులు పెట్టింది. ఇందులో అత్యధికంగా జస్ట్ డయల్ (Just Dial) కంపెనీలో రూ.79.8 కోట్ల విలువైన వాటాను కొనుగోలు చేసింది. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ (J&K Bank)లో రూ.58.5 కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసింది.

    వీటితో పాటు ఇండో-ఎంఐఎం (Indo-MIM), ఐడియాఫోర్జ్ టెక్నాలజీ (ideaForge Technology), యూటీఐ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ (UTI AMC)లలో పెద్ద మొత్తంలో షేర్లను కొనుగోలు చేసింది. ఎల్.టి. ఎలివేటర్, టొరెంట్ ఫార్మాస్యూటికల్స్, లేజర్ పవర్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రా, క్‌నాక్ ప్యాకేజింగ్, కుసుమ్‌గర్, సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్, కామధేను కంపెనీలు కూడా కొత్తగా చేరిన జాబితాలో ఉన్నాయి.

    దీర్ఘకాలంలో అత్యుత్తమ రాబడులు

    ఈ ఫండ్ దీర్ఘకాలంలో ఇన్వెస్టర్లకు అద్భుతమైన రాబడులను అందించింది. గత 3 సంవత్సరాలలో ఏడాదికి సగటున 27.16 శాతం రాబడిని అందించి స్మాల్ క్యాప్ విభాగంలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. అలాగే 5 ఏళ్ల కాలంలో 20.29 శాతం వార్షిక రాబడితో మూడో స్థానంలో నిలిచింది.

    గత ఏడాది కాలంలో బీఎస్‌ఈ 250 స్మాల్ క్యాప్ టిఆర్ఐ సూచీ ఇచ్చిన 8.91 శాతం రాబడితో పోలిస్తే ఈ ఫండ్ 13.87 శాతం లాభాన్ని అందించింది. 2026 సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు ఈ ఫండ్ 11.40 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసి, బెంచ్‌మార్క్ సూచీ (8.66 శాతం) కంటే మెరుగ్గా రాణించింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/Bandhan Small Cap Fund: బంధన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రీషఫుల్: 15 కొత్త షేర్లు చేరిక.. 9 కంపెనీల నుంచి ఎగ్జిట్
    Home/News/Bandhan Small Cap Fund: బంధన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ రీషఫుల్: 15 కొత్త షేర్లు చేరిక.. 9 కంపెనీల నుంచి ఎగ్జిట్
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