స్మాల్క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హవా.. 2026లో ఇప్పటివరకు 14% వరకు రిటర్న్స్ ఇచ్చిన టాప్ 10 ఫండ్స్ ఇవే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఒడిదుడుకులు, లార్జ్-క్యాప్ షేర్ల పతనం కొనసాగుతున్నప్పటికీ స్మాల్క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్టర్లకు అద్భుతమైన లాభాలను అందించాయి. 2026 మొదటి ఐదు నెలల్లోనే (YTD) మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచిన టాప్ 10 స్మాల్క్యాప్ ఫండ్స్ వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
భారత స్టాక్ మార్కెట్లో లార్జ్-క్యాప్ షేర్లు తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్న తరుణంలో మిడ్-క్యాప్, స్మాల్-క్యాప్ షేర్లు ఇన్వెస్టర్లకు వరంగా మారాయి. మధ్యప్రాచ్య (Middle East) దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు, విదేశీ పెట్టుబడిదారుల (FIIs) విక్రయాలు, రూపాయి బలహీనత వంటి కారణాల వల్ల బెంచ్మార్క్ సూచీ నిఫ్టీ 50 ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు దాదాపు 11% నష్టపోయింది.
అయినప్పటికీ, నిఫ్టీ స్మాల్క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ మాత్రం స్థిరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఈ ఏడాది 2.46% లాభపడింది. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ నెలలో ఈ ఇండెక్స్ ఏకంగా 18% వృద్ధిని నమోదు చేసింది. అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా (AMFI) డేటా ప్రకారం, ఏప్రిల్ నెలలో స్మాల్క్యాప్ ఫండ్స్లోకి రికార్డు స్థాయిలో రూ. 6,562 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. ఈ సానుకూల పరిణామాలు యాక్టివ్గా మేనేజ్ చేయబడే పలు స్మాల్క్యాప్ ఫండ్స్ కేవలం ఐదు నెలల్లోనే 14% వరకు రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి దోహదపడ్డాయి.
2026లో అదరగొట్టిన టాప్ 5 స్మాల్క్యాప్ ఫండ్స్
ACE MF డేటా ప్రకారం, జూన్ 2, 2026 నాటికి తమ బెంచ్మార్క్లను అధిగమించి అత్యధిక లాభాలను అందించిన టాప్ ఫండ్స్ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్మాల్క్యాప్ ఫండ్ (Bank of India Smallcap Fund):
ఈ జాబితాలో 14.44% వైటీడీ (YTD) రిటర్న్స్తో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఫండ్ నిర్వహణలోని ఆస్తుల విలువ (AUM) రూ. 2,000 కోట్లకు పైగా ఉంది. అయితే, దీని ఎక్స్పెన్స్ రేషియో (Expense Ratio) 1.74% గా కాస్త ఎక్కువగా ఉంది. దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే ఈ ఫండ్ గత 3 ఏళ్లలో 80%, ఐదేళ్లలో 141% రిటర్న్స్ ఇచ్చింది.
2. ట్రస్ట్ ఎంఎఫ్ స్మాల్క్యాప్ ఫండ్ (TRUST MF Smallcap Fund):
ఈ ఫండ్ 12.6% వైటీడీ రిటర్న్స్తో రెండో స్థానంలో ఉంది. దీని నెట్ అసెట్ వాల్యూ (NAV) రూ. 12 కాగా, మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రూ. 102 కోట్లుగా ఉంది. దీని ఎక్స్పెన్స్ రేషియో 1.79%. కొత్తగా ప్రారంభమైన ఈ ఫండ్ గత ఏడాది కాలంలో 19.90% లాభాలను అందించింది.
3. యూనియన్ స్మాల్క్యాప్ ఫండ్ (Union Smallcap Fund):
ఇన్వెస్టర్లకు ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 8.97% మేర లాభాలను అందించింది. దీని ఏయూఎం (AUM) రూ. 1,980 కోట్లు, ఎన్ఏవీ రూ. 53.16. దీని ఎక్స్పెన్స్ రేషియో 1.76% గా ఉంది. ఈ ఫండ్ గత ఐదేళ్లలో 122%, పదేళ్లలో 343% అద్భుతమైన రిటర్న్స్ ఇచ్చింది.
4. మోతీలాల్ ఓస్వాల్ స్మాల్క్యాప్ ఫండ్ (Motilal Oswal Smallcap Fund):
2026లో ఇప్పటివరకు 8.4% రిటర్న్స్ సాధించింది. దీని ఎన్ఏవీ రూ. 15 కాగా, ఏయూఎం రూ. 6,200 కోట్లుగా ఉంది. దీని ఎక్స్పెన్స్ రేషియో 2% కంటే ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.
5. జేఎమ్ స్మాల్క్యాప్ ఫండ్ (JM Smallcap Fund):
ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 7.3% రిటర్న్స్ ఇచ్చింది. దీని ఎన్ఏవీ రూ. 10.41 కాగా, ఏయూఎం రూ. 677 కోట్లు. దీని ఎక్స్పెన్స్ రేషియో 2.51% గా ఉంది.
జాబితాలోని ఇతర 5 ముఖ్యమైన ఫండ్స్:
- ఆదిత్య బిర్లా సన్లైఫ్ (ABSL) స్మాల్క్యాప్ ఫండ్: 7.3%
- ఎల్ఐసీ ఎంఎఫ్ స్మాల్క్యాప్ ఫండ్: 6.7%
- ఐటీఐ స్మాల్క్యాప్ ఫండ్: 6.4%
- డీఎస్పీ స్మాల్క్యాప్ ఫండ్: 5.8%
- క్వాంట్ స్మాల్క్యాప్ ఫండ్: 5.47%
స్మాల్క్యాప్ రంగంలో నిర్మాణాత్మక మార్పులు
స్మాల్క్యాప్ విభాగంపై బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ ఏఎంసీ (Bajaj Finserv AMC) సానుకూల దృక్పథాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ప్రస్తుతం కంపెనీల ఫండమెంటల్స్ మెరుగవ్వడం, వాల్యుయేషన్లు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల పెట్టుబడులకు ఇది అనుకూలమైన సమయం కావచ్చని పేర్కొంది.
"FY19–FY22 మధ్య కాలంతో పోలిస్తే, FY23–FY26 నాటికి స్మాల్క్యాప్ కంపెనీల మొత్తం మూలధన వ్యయం (Capex) రూ. 2.2 ట్రిలియన్ల నుండి రూ. 3.4 ట్రిలియన్లకు పెరిగింది. కంపెనీలు అప్పులపై ఆధారపడకుండా తమ సొంత క్యాష్ ఫ్లో ద్వారానే విస్తరణ పనులు చేపట్టడం వల్ల వాటి అప్పులు (Net Debt-to-Equity) దాదాపు సున్నా స్థాయికి చేరాయి. ఇదే సమయంలో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ (ROE) కూడా 9% నుండి 12% కి మెరుగైంది" అని తెలిపింది.
ప్రస్తుత మార్కెట్ కరెక్షన్ల కారణంగా దాదాపు 50% స్మాల్క్యాప్ షేర్లు వాటి 10 ఏళ్ల సగటు వాల్యుయేషన్ల కంటే తక్కువ ధరకే ట్రేడ్ అవుతున్నాయని, ఇది ఇన్వెస్టర్లకు మంచి అవకాశమని సంస్థ విశ్లేషించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More