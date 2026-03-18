    స్మాల్‌క్యాప్ షేర్లలో భారీ పతనం: ఇది కొనే సమయమేనా? ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన కీలక అంశాలివే

    పశ్చిమాసియా యుద్ధ మేఘాల వల్ల భారత స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా పతనమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా స్మాల్‌క్యాప్ షేర్లు కుదేలవుతున్నాయి. అయితే, గత అనుభవాల దృష్ట్యా ఈ తగ్గుదల ఇన్వెస్టర్లకు ఒక గొప్ప అవకాశమా? నిపుణుల విశ్లేషణ మీకోసం.

    Published on: Mar 18, 2026 9:12 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రస్తుతం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు గడ్డుకాలాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఒకవైపు కఠినమైన అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ఆంక్షలు, మరోవైపు పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధం.. వెరసి ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఆవిరవుతోంది. ముఖ్యంగా స్మాల్‌క్యాప్ షేర్లు శిఖరం నుంచి నేలకు దిగివస్తున్నాయి. పోర్ట్‌ఫోలియోలు ఎర్రబడటంతో సామాన్య ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన మొదలైంది. మరి ఈ పతనాన్ని చూసి భయపడాలా? లేక పెట్టుబడికి సరైన సమయంగా భావించి 'షాపింగ్' మొదలుపెట్టాలా? దీనిపై సీనియర్ అనలిస్టుల అభిప్రాయం ఏంటో చూద్దాం.

    ఈ పతనం వెనుక కారణాలేంటి?

    భారత్ తన ఇంధన అవసరాల కోసం (చమురు, గ్యాస్) పశ్చిమాసియా దేశాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది. అక్కడి యుద్ధ పరిస్థితులు సరఫరా వ్యవస్థను దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉంది. దీనికి తోడు అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ఆంక్షలు తోడవ్వడంతో మార్కెట్లలో 'బేరిష్' ధోరణి కనిపిస్తోంది. ఇండెక్స్‌లు పడిపోయే దానికంటే, స్మాల్‌క్యాప్ షేర్లలో పతనం చాలా తీవ్రంగా ఉంది. మీ వద్ద స్మాల్‌క్యాప్ స్టాక్స్ ఉంటే ఆ నొప్పి మీకు ఇప్పటికే అర్థమై ఉంటుంది.

    చరిత్ర ఏం చెబుతోంది? "ఇది కూడా గడిచిపోతుంది"

    మార్కెట్ పడిపోతున్నప్పుడు భయం కలగడం సహజం. కానీ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి: "ఈ కాలం కూడా గడిచిపోతుంది." ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో యుద్ధాలు లేదా సంక్షోభాలు తాత్కాలికమే. గతంలో జరిగిన సంఘటనలను ఒకసారి పరిశీలిస్తే..

    • 1999 కార్గిల్ యుద్ధం: ఆ సమయంలో మార్కెట్ మొదట నెగటివ్‌గా స్పందించినా, యుద్ధం ముగియగానే అద్భుతమైన లాభాలను అందించింది.
    • 2022 రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం: రష్యా దాడి చేసినప్పుడు మార్కెట్లు కొన్ని నెలల పాటు కుదేలయ్యాయి. కానీ ఆ తర్వాత కోలుకుని, సెప్టెంబర్ 2024 వరకు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించాయి.

    ఇప్పుడు కూడా మార్కెట్‌లో చీకటి రోజులు నడుస్తున్నాయి. కానీ, ఈ చీకటి తర్వాత వెలుగు ఖచ్చితంగా వస్తుంది. యుద్ధం పతాక స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే ధైర్యంగా షేర్లను కొంటారో, వారే భవిష్యత్తులో లాభాలు పొందుతారు. అప్పుడు కొనని వారు తర్వాత విచారించాల్సి వస్తుంది.

    స్మాల్‌క్యాప్స్ కొనేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

    • మార్కెట్ పడిపోతోంది కదా అని కళ్లకి గంతలు కట్టుకుని ఏ షేరు పడితే అది కొనకూడదు. ముఖ్యంగా స్మాల్‌క్యాప్స్ విషయంలో 'సెలెక్టివ్'గా ఉండాలి.
    • వాల్యుయేషన్ చూడండి: షేరు ధర తక్కువగా ఉన్నప్పుడు (Low PE & Low PB) మాత్రమే కొనండి. అంటే ఆ షేరు అసలు విలువ కంటే తక్కువ ధరకు దొరుకుతున్నప్పుడు అది మనకు 'రక్షణ కవచం' (Margin of Safety) లా పనిచేస్తుంది.
    • ఇన్‌సైడర్ ట్రేడింగ్ గమనించండి: మార్కెట్ నిపుణులు చెప్పే మాటల కంటే, కంపెనీ మేనేజ్‌మెంట్ ఏం చేస్తోందో చూడటం ముఖ్యం. కంపెనీ ప్రమోటర్లు లేదా సీనియర్ మేనేజర్లు తమ సొంత కంపెనీ షేర్లను కొంటున్నారా? అలా కొంటుంటే, వారికి కంపెనీ భవిష్యత్తుపై నమ్మకం ఉందని అర్థం. ఇది కంపెనీ పటిష్టతకు ఒక సంకేతం.
    • ముఖ్యమైన ఫండమెంటల్స్: కనీసం 15% రిటర్న్ రేషియో, తక్కువ అప్పు (Low Debt) లేదా అసలు అప్పు లేని కంపెనీలను ఎంచుకోండి. కంపెనీ ఆదాయం (Revenue), లాభాల వృద్ధి రేటును సరిచూసుకోండి.

    స్మాల్‌క్యాప్స్ స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోండి

    బుల్ మార్కెట్ (మార్కెట్ పెరుగుతున్నప్పుడు) ఉన్నప్పుడు చెత్త కంపెనీల షేర్లు కూడా ఆకాశానికి చేరుతాయి. ఇన్వెస్టర్లు అత్యాశతో వాటిలో పెట్టుబడులు పెట్టి, చివరకు మార్కెట్ క్రాష్ అయినప్పుడు సర్వం కోల్పోతుంటారు. స్మాల్‌క్యాప్ కంపెనీలు చాలా రిస్క్‌తో కూడుకున్నవి. వాటికి తట్టుకునే శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఫండమెంటల్స్ బలంగా లేని కంపెనీలు పేకమేడల్లా కూలిపోతాయి.

    సంపదను సృష్టించే స్మాల్‌క్యాప్స్

    నిజమైన 'మల్టీబ్యాగర్' షేర్లు ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవ్వవు లేదా టీవీల్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్‌గా రావు. అవి చాలా నిశ్శబ్దంగా, ఎవరూ పట్టించుకోని సమయంలో పెరుగుతుంటాయి. ఈ మార్కెట్ కరెక్షన్ అనేది క్వాలిటీ స్మాల్‌క్యాప్ షేర్లను దీర్ఘకాలం కోసం కొనుగోలు చేయడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం.

    గుర్తుంచుకోండి: చిన్న కంపెనీలు మిడ్-క్యాప్ స్థాయికి ఎదగడానికి సమయం పడుతుంది. కాబట్టి ఓపికతో వేచి ఉండండి. తొందరపడి లాభాలు ఆశించకుండా, సరైన వాల్యుయేషన్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి.

    (గమనిక: ఈ వ్యాసం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇది ఎలాంటి స్టాక్ సిఫార్సు కాదు. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)

