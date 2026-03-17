    Stock market today : మళ్లీ పెరిగి చమురు ధరలు- ఈ రోజు స్టాక్​ మార్కెట్​లకు లాభాలా? నష్టాలా?

    Stocks to buy today : ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 17, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇరాన్​- ఇజ్రాయెల్​, యూఎస్​ అనిశ్చితి మధ్య గత వారం అత్యంత భారీగా పతనమైన దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో కాస్త తేరుకున్నాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 939 పాయింట్లు పెరిగి 75,503 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 258 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 23,409 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 656 పాయింట్లు పెరిగి 54,413 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ లేటెస్ట్​ అప్డేట్స్​..
    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 9,365.52 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 12,593.36 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ మార్చ్​​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 66,248.74 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 83,120.06 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 75 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ రూపక్​ దే తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు లాభాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.183శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 1.01శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.22 శాతం పెరిగింది.

    “నిఫ్టీ50కి 23,250- 23,300 లెవల్స్​ కీలక సపోర్ట్​గా ఉంటాయి. 23,550- 23,600 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. ఆర్​ఎస్​ఐ అనేది ఓవర్​సోల్డ్​ నుంచి రికవరీ అవుతోంది. ఇంకా రికవర్​ అయితే, సూచీలో బలాన్ని చూడవచ్చు,” అని చాయిస్​ బ్రోకింగ్​కి చెందిన ఎగ్జిక్యూటివ్​ డైరక్టర్​ సుమీత్​ బగాడియా తెలిపారు.

    ముడి చమురు ధరలు ఇలా..

    అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. బ్రెంట్​ క్రూడ్​ బ్యారెల్​కు 2శాతం పెరిగి ప్రస్తుతం 103.06 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది.

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    అక్యుటాస్​ కెమికల్స్​- బై రూ. 2165, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2090, టార్గెట్​ రూ. 2315

    ఏథర్​ ఇండస్ట్రీస్​- బై రూ. 713, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 688, టార్గెట్​ రూ. 765

    సాయి లైఫ్​ సైన్సెస్​- బై రూ. 976, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 940, టార్గెట్​ రూ. 1050

    కిర్లోస్కర్​ ఆయిల్​ ఇంజిన్స్​- బై రూ. 1470, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1420, టార్గెట్​ రూ. 1570

    సీసీఎల్​ ప్రాడక్ట్స్​ ఇండియా- బై రూ. 1043, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1005, టార్గెట్​ రూ. 1120

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

