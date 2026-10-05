మ్యూచువల్ ఫండ్స్ 2026: స్మాల్ క్యాప్ హవా.. 3, 5 ఏళ్లలో రేసులో ఉన్నదెవరు?
2026లో ఇప్పటివరకు ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో స్మాల్ క్యాప్ పథకాలు అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాయి. అయితే మూడేళ్లు, ఐదేళ్ల సుదీర్ఘ కాలపరిమితిని పరిశీలిస్తే మిడ్క్యాప్ ఫండ్లు కూడా మెరుగైన రాబడులు అందిస్తూ పోటీలోకి వచ్చాయి. స్థిరమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న ఫండ్ల వివరాలను విశ్లేషిద్దాం.
2026 ఏడాది ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు (వైటీడీ) రాబడులను పరిశీలిస్తే, యాక్టివ్ డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విభాగంలో స్మాల్ క్యాప్ పథకాలే ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయి. టాప్-5 స్థానాల్లోనూ పూర్తిగా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లే నిలిచాయి. ఇందులో 'బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్' ఏకంగా 31.74 శాతం రాబడితో మొదటి స్థానంలో నిలిచి, ఇతర పథకాల కంటే చాలా ముందుంది. ఇది ప్రస్తుత సంవత్సరంలో స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరీ సాధించిన బలమైన పనితీరును సూచిస్తోంది.
3 ఏళ్ల కాలపరిమితిలో మిడ్క్యాప్ల ఎంట్రీ
పెట్టుబడి వ్యవధిని మూడేళ్లకు పెంచి చూస్తే, ఇక్కడా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు పైచేయి సాధించినప్పటికీ మిడ్క్యాప్ పథకాలు కూడా టాప్-5 జాబితాలోకి అడుగుపెట్టాయి. మూడేళ్ల రాబడుల్లో 'బంధన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్' 23.15 శాతంతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, 'ఐటీఐ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్' ఆ తర్వాత స్థానంలో నిలిచింది.
ఇదే సమయంలో 'ఇన్వెస్కో ఇండియా మిడ్క్యాప్ ఫండ్' 21.81 శాతం, 'హెచ్ఎస్బీసీ మిడ్క్యాప్ ఫండ్' 21.79 శాతం రాబడులతో మూడేళ్ల చార్ట్లో చోటు దక్కించుకున్నాయి. వైటీడీలో టాప్లో ఉన్న 'బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్' మూడేళ్ల వ్యవధిలో 21.60 శాతం రాబడితో ఈ జాబితాలోనూ ఐదో స్థానాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
5 ఏళ్ల కాల పరిధిలో స్థిరమైన ప్రదర్శన
ఐదేళ్ల సుదీర్ఘ రాబడుల గణాంకాలను గమనిస్తే మరింత విస్తృతమైన మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. టాప్-5 పథకాల్లో నాలుగు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు ఉండగా, మిడ్క్యాప్ విభాగం నుంచి 'మోతీలాల్ ఓస్వాల్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్' మాత్రమే చోటు సాధించింది. కేవలం ఒకే కాలపరిమితి ఆధారంగా మ్యూచువల్ ఫండ్లను ఎంచుకోకూడదని, వివిధ మార్కెట్ చక్రాలలో (Market Cycles) ఆయా పథకాల ప్రదర్శనను పరిశీలించడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
అన్ని కాలపరిమితుల్లో మెరిసిన ఏకైక ఫండ్
వైటీడీ (2026), మూడేళ్లు, ఐదేళ్లు.. ఈ మూడు కాలపరిమితుల్లోనూ టాప్-5 జాబితాలో స్థానం సంపాదించిన ఏకైక మ్యూచువల్ ఫండ్గా 'బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్' నిలిచింది. ఈ పథకం 2026 వైటీడీలో 31.74 శాతంతో మొదటి స్థానం, మూడేళ్ల రాబడుల్లో 21.60 శాతంతో ఐదో స్థానం, ఐదేళ్ల వ్యవధిలో 20.04 శాతంతో మళ్లీ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.
స్వల్ప, మధ్యమ, దీర్ఘకాలిక వ్యూహాలలో ఈ ఫండ్ ప్రదర్శన నమోదు చేసింది. కాబట్టి పెట్టుబడిదారులు కేవలం ఇటీవలి వైటీడీ పనితీరుపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, బహుళ కాలపరిమితులను (Multiple Time Horizons) విశ్లేషించి నిర్ణయం తీసుకోవడం అవసరమని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం విద్యావగాహన కోసమే ప్రచురించాం. దీనిని పెట్టుబడి సలహాగా పరిగణించకూడదు. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సెబీ (SEBI) నమోదిత ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More