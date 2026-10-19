దీపావళికి ముందే బుధుడి వక్రగమనం.. ఒప్పందాలు, పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపాటు వద్దు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 2026 అక్టోబర్ 24 నుంచి నవంబర్ 13 వరకు బుధుడు తులా రాశిలో తిరోగమనంలో సంచరిస్తాడని ఈ కథనం పేర్కొంటోంది. ఈ సమయంలో వ్యాపార లావాదేవీలు, ఉద్యోగ సంబంధిత పత్రాలు, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, సంభాషణల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తోంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధ గ్రహాన్ని వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారం, మేధస్సు మరియు సంభాషణకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ప్రతి రాశి మార్పు లేదా గమనంలో వచ్చే మార్పు మానవ జీవితాలపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
ముఖ్యంగా దీపావళి పండుగకు ముందు అక్టోబర్ 24న బుధుడు తులా రాశిలో తిరోగమనంలో ప్రయాణం చేస్తాడు. ఈ సమయంలో కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా అనవసర సమస్యలను నివారించవచ్చు.
బుధుడి తిరుగోమనం ప్రభావం ఏమిటి?
అక్టోబర్ 24 నుంచి నవంబర్ 13 వరకు బుధుడు వక్ర దశలో ప్రయాణిస్తాడు. ఈ కాలంలో వ్యాపారంలో లెక్కల విషయంలో, కమ్యూనికేషన్లో మరియు పత్రాల పరిశీలనలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా అవసరం. పాత నిర్ణయాలను మరోసారి సమీక్షించుకోవడానికి ఈ సమయం సూచిస్తుంది.
మేష రాశి: భాగస్వామ్య వ్యవహారాల్లో సంయమనం
మేష రాశి వారికి వ్యాపార భాగస్వామ్యాల విషయంలో ఓపిక చాలా అవసరం. ఎవరితోనైనా కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునేటప్పుడు లేదా పాత చర్చలు జరిగేటప్పుడు నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా చదవండి. చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వస్తే వివాదాలను పెంచకుండా సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోండి.
మిథున రాశి: పత్రాలు, డాక్యుమెంట్ల విషయంలో అప్రమత్తత
మిథున రాశికి బుధుడే అధిపతి కావడం వల్ల ఈ రాశిపై ఈ మార్పు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ మరియు వ్యాపార పత్రాలను చదివేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. కీలక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తే తొందరపాటు వద్దు, ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి.
కన్యా రాశి: ఆర్థిక లావాదేవీల్లో తగు జాగ్రత్తలు
కన్యా రాశికి కూడా బుధుడే నాథుడు. ఈ గోచార కాలంలో ఎవరికైనా డబ్బు అప్పుగా ఇచ్చేటప్పుడు లేదా కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు పూర్తి సమాచారం సేకరించడం మంచిది. ముఖ్యంగా ఆఫీస్ పనులు, మెయిల్స్ మరియు అధికారిక పత్రాల విషయంలో తప్పులు దొర్లకుండా చూసుకోండి.
తులా రాశి: పాత విషయాలపై పునరాలోచన
ప్రత్యేకంగా తులా రాశిలోనే బుధుడు వక్రిస్తుండటంతో, గతంలో నిలిచిపోయిన పాత విషయాలు మళ్లీ తెరపైకి రావచ్చు. కెరీర్ లేదా వ్యాపారంలో ఎలాంటి కొత్త ముందడుగు వేసే ముందైనా అన్ని కోణాల్లో ఆలోచించడం ఉత్తమం. కుటుంబంలో లేదా బంధువులతో అపార్ధాలు రాకుండా మీ మాటలను స్పష్టంగా వ్యక్తపరచండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More